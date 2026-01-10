托管服务提供商（MSPs）依赖远程监控和管理（RMM）技术来支持和管理多个客户。然而，传统的RMM解决方案并不能总是满足现代的需求和挑战。
相反，传统的RMM可能会增加复杂性、负担和许可膨胀。他们使用的工具数量可能会增加开销和复杂性，而缓慢的计划补丁周期使得跟上他们的IT 合规性要求和修复漏洞变得困难。
此外，如今的混合办公团队拥有各种各样的操作系统和设备，尤其是对于实施自带设备(BYOD)政策的公司。传统工具并不适合这种多样化的端点，无法跟上变化。
MSPs需要一个更简单的操作模型，最好是拥有更少的不同工具和供应商。那么，现如今，最适合托管服务商的 RMM 平台和替代方案有哪些呢？让我们探索一下。
“最佳 RMM”对关注整合的 MSP 的真正意义
许多RMM供应商会将他们的解决方案描述为“最佳RMM”，但这到底是什么意思呢？没有适合所有人的“最佳”RMM选项，但任何优秀的RMM解决方案都应包含某些元素。
对于希望整合技术堆栈的MSPs来说，这些功能对于任何“最佳”RMM都是必要的：
1. 跨操作系统和第三方应用的实时补丁管理
补丁管理是任何 RMM 解决方案中最基本的网络安全功能之一。同样重要的是，此解决方案能够实时管理应用程序和操作系统的补丁，以全面支持每个终端和其应用程序。这有助于确保在新的补丁可用时，快速全面地保护漏洞。
2. 减少人工技术员工作量的自动化
MSP技术人员的工作有很多方面涉及重复的手动任务。但是，使用合适的自动化工具，您可以无需手动输入即可自动化这些任务。自动化提高了效率和速度，减少了在重复任务上的时间和精力，为更重要的工作腾出了时间。
3. 跨客户环境的集中可视化
当您管理多个客户和端点时，可能很难全面掌握所有情况。一个好的RMM平台应该提供集中可见性，使MSPs能够从一个地方监控和管理每个端点和客户环境，而不是不断地在它们之间切换。
4. 简化的远程访问和支持工作流程
当MSP需要访问客户的终端进行远程支持时，过程应该快速而无缝。简化的远程访问对于高效管理、维护和支持至关重要，所以一个复杂且不可靠的访问系统根本不够。
5. 轻量级部署和低维护开销
MSPs希望把时间花在关注客户上，而不是维护和应对他们的RMM平台。一个轻量级的平台，维护开销小，无需花费过多时间或精力即可高效部署和使用RMM系统，确保其顺畅运行。一个无缝、高效的体验是必不可少的。
6. 可与客户规模同步增长的可预测定价模式
MSP依赖于其RMM平台，因此它们必须具有可负担性和可扩展性。当一个MSP获得新客户时，应该能够轻松地扩展其RMM平台，以包含客户及其所有终端。同时，价格应该是可预测的，不会有隐藏费用或其他额外成本，以确保MSP始终能够负担得起。
为什么传统的RMM��平台无法满足寻求整合的MSP
虽然传统的RMM平台曾经是完成工作的最佳工具，但随着技术的发展，并不是所有的平台都能跟上。因此，许多平台根本无法满足当今托管服务提供商的需求。
例如，许多传统的RMM平台仍依赖于延迟签到周期，而不是实时监控和补丁管理。这些延迟可能导致终端未打补丁且容易受到攻击，或让攻击者畅通无阻地行动，从而带来重大安全风险。
此外，这些平台通常包含大量不必要的功能包。这些可能会导致技术臃肿和未使用的功能，从而增加运营开销并使入职复杂化，而MSPs支付了他们不需要的功能费用。一个简化、轻量的解决方案往往是最好的选择。
现代商业环境也发生了变化，转向了一个远程和混合办公以及BYOD政策普遍存在的世界。旧的RMM平台通常在修补不同的操作系统和第三方应用程序时会遇到困难，并且需要多个独立的引擎来进行远程访问、监控和支持。一个好的平台需要将一切整合在一起，这样MSPs就可以轻松地从一个地方处理所有事务。
用于MSP工具整合的现代RMM替代方案
幸运的是，有一些 RMM 替代方案可以随时随地提供监控、管理等功能。Splashtop AEM（自主端点管理）是一种强大且可扩展的解决方案，提供对多个远程端点的控制、自动化和可见性，使其成为希望整合工具的MSPs的热门选择。
是什么让 Splashtop AEM 与众不同
Splashtop AEM将终端管理、远程支持工具和远程访问整合为一个解决方案，配备自动补丁管理、安全控制和终端监控。其实时补丁和自动化功能保持终端安全和更新，同时减少管理�多个不同设备所需的手动操作。
Splashtop AEM 旨在跨 Windows 和 Mac 操作系统工作，非常适合混合、分布式和自带设备(BYOD)环境。使用Splashtop AEM的MSPs可以轻松管理所有客户的终端，而无需在工具或平台之间切换。
Splashtop AEM 如何减少 MSP 工具的泛滥
Splashtop AEM 对于管理服务提供商的好处之一是能够减少工具的蔓延和杂乱（包括相关费用）。由于Splashtop AEM提供了多种端点管理功能，例如补丁自动化和端点监控，它可以替代独立工具并帮助整合。
这也减少了对大型、沉重的RMM套件进行基本自动化的依赖。Splashtop AEM 包括漏洞修复、补丁管理和终端维护的自动化，帮助 MSPs 减少人工工作量并提高修复时间。
通过使用结合终端管理和远程访问的单代理架构，Splashtop AEM 减少了对多个代理和不连贯工具的需求。所有这些端点都可以从一个位置看到，使支持多个客户变得更容易，并帮助MSPs获取他们需要的快速处理和简单工作流程。
MSPs 使用 Splashtop AEM 实现的成果
那么，MSPs可以从Splashtop AEM中期待什么呢？Splashtop AEM 带来的功能和整合有几个好处，包括：
通过实时补丁和基于CVE的漏洞可视化，实现对零日漏洞更快速的响应。
减少技术人员管理的应用程序和手动任务数量，以降低他们的管理成本。
提高了各客户环境的一致性，因为您的所有工具都整合到一个单一的终端管理解决方案中。
通过消除重复工具减少了许可证支出。
RMM与Splashtop AEM：哪种方法能为MSPs提供更好的整合？
当MSP的决策者想要整合其工具时，他们有多个选项。他们可以投资于提供一系列解决方案的RMM套件，或者选择Splashtop AEM，它将他们需要的一切组合在一个包中。然而，将 Splashtop AEM 与传统 RMM 解决方案进行比较时，有一些明显的不同：
传统RMM解决方案
Splashtop AEM
工具整合
通常需要多个附加组件或集成，用于远程访问、监控、警报、修补和自动化。
一个统一的平台，内置远程访问、端点监控、基于事件的警报和自动化，从而减少了MSPs所需的工具数量。
远程访问体验
远程访问通常是捆绑的，可能需要单独的授权或第三方工具。
Splashtop 的高性能远程访问已本地集成到 Splashtop AEM 中。
部署和设置
设置和部署可能很复杂，并涉及多个代理和模块。
轻量单代理设计简化了上岗过程并减少了管理负担。
自动化与脚本
强大，但通常需要编码专业知识或复杂的工作流程。
简单易用的自动化工作流程设计。
成本结构
每个终端的成本可能会累加，尤其是在添加远程访问和安全模块等功能时。
一种成本高效的综合解决方案，包含广泛的功能，无需堆叠工具或订阅。
运营效率
工具扩展导致更长的培训时间、上下文切换和延长的维护。
简化的操作减少了接口，并从单一供应商那里减轻了管理负担。
可扩展性
扩展需要管理多个供应商和工具的授权。
通过一个平台轻松扩展，涵盖远程访问和端点管理。
当MSPs超越传统RMM套件时
有时候，直到回头看看才发现，MSP已经超出了其RMM套件的能力，RMM套件让他们止步不前。如果您不确定是否该做出转换，请考虑以下几点：
臃肿是否抵消了价值？如果你因臃肿而失去的比从功能中获得的还多，是时候改变了。
补丁要花多长时间？当补丁延迟时，会使客户面临风险；如果你的补丁周期过长，可能需要采用自动化补丁管理解决方案。
你的远程访问是否需要单独的工具？远程访问应包含在您的远程管理和监控中。如果你需要一个单独的工具来连接客户端终端，Splashtop AEM 可以帮忙。
你知道你每个月花费多少吗？当定价变得不可预测或过于昂贵时，这可能会严重影响预算。寻找价格实惠且可预测的解决方案。
当然，考虑业务需求和优先事项也很有帮助。例如，如果实时自动化和即时修补是必要的，那么就需要一个像 Splashtop AEM 这样的轻量级解决方案。同样地，如果您需要一个快速而简单的解决方案，而不是一个充满过多功能的产品，Splashtop AEM 可以满足您的需求。
MSP如何评估以整合其技术栈
如果您是一位托管服务提供商，想知道您的技术堆栈是否过大，那么评估并查看这一点是很简单的。按照这些步骤操作将有助于确定是否是整合的时机。
按功能和冗余的库存工具: 如果您有太多冗余或未使用的工具，这就是时候整合的信号。
识别因补丁周期缓慢导致的SLA差距：如果您的补丁周期太慢，导致设备长时间未打补丁，您需要一个具有自动补丁管理功能的平台。
检查管理RMM的时间：RMM解决方�案应该节省时间，而不是浪费时间；如果你花费太多时间来管理你的套件，这就说明你需要一个更简单的方案。
识别重叠的软件：如果您使用多个解决方案，它们可能具有冗余功能，例如远程访问、补丁、监控或脚本。如果是这样，整合早已过期。
开展并排评估：将您的RMM堆栈与现代自动化工具进行比较，以确定哪个最能满足您的需求。
评估供应商：确定哪些供应商可以缩短修复时间，提供所需的工具和功能，并将其与您当前的技术堆栈进行比较。
MSP寻求工具整合的最佳途径
虽然传统的RMM可能适用于需要传统一体化套件的MSPs，但许多人现在发现，轻量级、基于云的替代方案提供了更好的投资回报率以及他们所需的速度、易用性和效率。Splashtop AEM 是这样的解决方案，提供所需的远程管理、自动补丁、端点监控等功能，而没有传统 RMM 工具的负担。
Splashtop AEM为IT团队提供了监控端点、主动解决问题并减少工作量所需的工具和技术。这包括：
操作系统、第三方和自定义应用程序的自动补丁。
基于CVE的AI驱动漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的自定义策略框架。
在所有终端进行硬件和软件的库存跟踪和管理。
警报和补救措施可以自动解决问题，防止它们演变为更大的麻烦。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
试用Splashtop AEM，看看您能整合多少
如果你准备好合并，可以抛弃你的RMM平台，看看Splashtop AEM如何简�化远程管理。检查你的技术栈，并识别出你实际使用的工具。您会发现，Splashtop AEM 在一个套件中提供了所有这些功能，使技术人员和客户的工作更轻松、更高效。
想亲身体验 Splashtop 吗？立即免费试用。