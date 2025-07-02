Zoho Assist：概述、挑战和安全风险

当企业希望支持远程和混合办公员工时，他们需要远程访问支持工具，以便员工可以从任何设备工作，并允许 IT 代理从任何地方协助用户。一个安全、可靠且高效的解决方案对于安全的远程工作至关重要。许多组织转向 Zoho Assist 来满足他们的远程访问需求，但这是否是他们业务的最佳选择？
如果你曾经想知道“Zoho Assist 到底是用来做什么的？”或者想知道 Zoho Assist 软件是否适合你，我们在这里为你提供帮助。是时候看看 Zoho Assist、它的挑战以及你可能想了解的一些可行的 Zoho 替代方案了。
什么是Zoho Assist？
Zoho Assist是一种远程支持解决方案，用于远程访问和IT故障排除。它包括多个功能，旨在帮助用户和IT团队访问远程设备，包括屏幕共享、文件传输以及与其他Zoho解决方案的集成。
Zoho Assist 可以在移动和桌面应用上运行，并且可以在多种平台和操作系统上运行，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chrome OS。
Zoho Assist 的挑战：主要缺点是什么？
Zoho Assist 并非没有缺点。常见的问题包括：
高级功能的高价格使其成为预算有限的企业意想不到的昂贵选择。
远程会话和屏幕共享期间的延迟或连接问题可能会降低生产力。
缺乏自定义选项，这意味着有特定需求或工作流程的企业无法调整 Zoho Assist 以满足他们的需求。
当价格过高或用户不再需要 Zoho 的服务时，取消困难。
Zoho Assist的安全性如何？安全协议和风险的分析
网络安全 仍然是远程访问和支持中最重要的方面之一。帮助用户和 IT 团队访问远程设备固然很好，但你也必须确保未授权用户无法进入。
Zoho 作为一家公司，过去曾遇到安全问题，例如在 2021 年，黑客利用其解决方案中的漏洞来攻击多家公司。
为什么 Splashtop 的安全功能使其成为比 Zoho Assist 更好的选择
如果你想要一个真正强大、可靠且安全的远程访问和支持解决方案，那就选择 Splashtop 吧。Splashtop 提供强大、用户友好且功能丰富的远程访问技术，价格比 Zoho Assist 更低。
Splashtop 以安全性为基础构建，并包括一系列旨在保护用户、账户和数据的功能。Splashtop 的安全功能包括：
因此，Splashtop 完全符合多个行业和政府标准和法规，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2 和 GDPR。Splashtop 还可以支持必须符合 PCI、FERPA 和 HIPAA 合规性的企业。
安全性绝不应是事后考虑的问题，Splashtop 努力确保每个远程会话都是安全的，并受到窥探者或恶意行为者的保护。因此，当你需要安全且强大的远程访问时，Splashtop 拥有你所需的一切。
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虽然Splashtop的安全性是一流的，但这只是它成为一个出色的远程访问和支持解决方案的开始。Splashtop让员工可以轻松地从任何地方访问他们的设备，并使IT代理能够从任何设备、任何地方支持最终用户。
使用Splashtop，您的团队可以从任何设备、任何地方连接到他们的工作设备��，因此他们的项目、软件和工具永远不会遥不可及。这解锁了前所未有的移动性和访问便利性，帮助远程和混合员工高效地在任何地方工作。
Splashtop为企业带来了广泛的强大功能，包括：
高性能远程访问
跨平台远程访问，因此你可以从任何设备连接到任何设备。
拖放文件传输。
多显示器远程桌面，用户可以在一个屏幕上查看多个显示器。
远程重启和 唤醒局域网。
远程打印、USB 设备重定向、远程触控笔和麦克风传输。
屏幕共享和聊天。
还有更多更多。
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