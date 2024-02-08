什么是 Wake-on-LAN& 如何使用 Splashtop 进行设置？

在当今数字互联的世界里，远程访问电脑已不仅仅是一种便利，而是许多人的需要。 无论是远程工作、IT 支持，还是管理整个网络中的计算机群，我们都必须掌握正确的工具和技术。
其中一项在远程访问中发挥关键作用的技术是 Wake-on-LAN (WoL)。 该功能可让用户从睡眠或关机状态唤醒电脑，从而无需亲临现场即可访问文件、运行更新或执行任务。
Splashtop 是一家领先的远程访问解决方案提供商，它提供强大的网络唤醒功能，使用户能够毫不费力地远程唤醒他们的 Windows 或 Mac 计算机。 这一功能对于需要确保随时随地访问其设备的个人和团队来说是不可或缺的，而无需让设备全天候运行。
利用Splashtop 的网络唤醒功能，用户可以优化工作效率、降低能耗并简化 IT 管理流程。
本博客将探讨 Wake-on-LAN、其工作原理以及如何使用 Splashtop 设置 Wake-on-LAN，以增强远程访问体验。 无论您是 IT 专业人员、远程工作人员，还是介于两者之间的任何人，了解并使用 Splashtop 的网络唤醒功能都能显著提高您的运营效率和灵活性。
什么是网络唤醒？
网络唤醒（WoL）是一种网络标准，允许通过网络信息将计算机从睡眠或关机状态打开或唤醒。 这种信息通常称为"magic packet，" ，由支持 WoL 的设备通过网络发送到目标计算机。 魔法�数据包包含目标计算机的 MAC 地址，使其能够唯一识别并唤醒正确的计算机。
WoL 技术的实用性适用于各种场景，从用户希望通过笔记本电脑或移动设备访问台式机上文件的家庭设置，到 IT 专业人员需要在正常工作时间之外对计算机执行维护、更新或支持任务的业务环境。 通过使用 WoL，可以高效地完成这些任务，而无需保持计算机持续运行，从而节约能源并降低运营成本。
要让 WoL 起作用，必须满足几个条件：
计算机的主板和网络适配器必须支持 WoL 功能，并且配置正确。
计算机必须连接电源，即使已经关闭。 对于笔记本电脑来说，这通常意味着要插入交流电源插座。
网络基础设施，包括路由器和交换机，必须允许 WoL 数据包通过，到达目标计算机。
在远程工作和数字化转型时代，随时从任何地点访问数字资源至关重要，而网络唤醒功能尤其有益。 它提供了一种无缝的方式，确保工作站和服务器在需要时随时可以访问，而不会让它们无限期地处于通电状态，效率低下。
在 Splashtop 的远程访问解决方案中，WoL 技术使用户能够远程唤醒他们的计算机，确保他们能够在需要时随时访问。 这种能力对于最大限度地提高生产率和确保资源按需提供不可或缺，符合现代劳动力和 IT 管理实践的需求。
Splashtop 如何支持网络唤醒功能
Splashtop 支持 Wake-on-LAN (WoL)，允许用户远程唤醒计算机，从而大大增强了远程访问体验。 对于那些需要在非正常时间访问电脑而又不想让电脑一直处于开机状态的人来说，这项功能至关重要。
Splashtop 允许用户在满足条件的情况下远程唤醒 Windows 或 Mac 电脑。 对于 Windows 电脑，这包括处于关机、睡眠或休眠状态。 而 Mac 电脑则可以从睡眠状态唤醒。 唤醒过程包括从 Splashtop 应用程序或门户网站向目标计算机发送唤醒命令，目标计算机就可以进行远程访问。
交叉兼容性和用例
Splashtop 的 WoL 功能适用于各种服务计划，可满足从个人和小型团队到 IT 部门和企业的不同用户需求。 这种灵活性确保了无论您是需要访问家庭办公室 PC 的自由职业者，还是管理计算机网络的 IT 专业人员，都能利用 WoL 提高运营效率和响应能力。
使用方便
通过 Splashtop 设置和使用网络唤醒功能的设计非常简单。 用户可以在 Splashtop 应用程序或网络控制台中为 WoL 轻松配置计算机。 设置完成后，只需从 Splashtop 应用程序的设备列表中选择一台电脑，然后发送唤醒命令，即可轻松唤醒电脑。 这种简易性确保了各种技术水平的用户都能受益于 WoL 提供的更高的可访问性和便利性。
Splashtop 采用 Wake-on-LAN 技术，彰显了其提供功能强大、用户友好的远程访问解决方案的承诺。 通过集成 WoL，Splashtop 增强了其产品功能，使用户能够随时随地无缝访问计算机，并将能耗和成本降至最低。
使用 Splashtop 设置网络唤醒
使用 Splashtop 实施网络唤醒（WoL）涉及几个基本步骤，以确保可以远程唤醒您的计算机。 下面介绍如何设置 WoL 以与 Splashtop 的远程访问服务配合使用：
准备工作
在 Splashtop 中激活 WoL 之前，请确保您的系统符合要求：
BIOS 配置：检查计算机的 BIOS 是否支持并启用 WoL。 这一步骤因制造商而异，可能需要在启动过程中进入 BIOS 设置。 查找名为"Wake on LAN、" " Onboard LAN Boot ROM、" 或类似的设置。
对于 Windows PC，在 BIOS 中启用 WoL 可让电脑从关机、睡眠或休眠状态唤醒。
Mac 用户应确保在节能首选项中选择"Wake for network access" 选项。 不过，从 MacOS 12 开始，WoL 功能受到了一些限制。
网络配置：您的电脑必须通过以太网电缆连接到网络，因为 WoL 不能通过 Wi-Fi 运行。 这种连接可确保神奇数据包能够到达设备。
电源要求：如果使用笔记本电脑，请确保将其插入电源插座，因为仅靠电池供电可能无法支持 WoL 功能。
为网络唤醒配置 Splashtop
在 Splashtop Streamer 中启用 WoL： 在要远程访问的计算机上安装和配置 Splashtop Streamer。 在流媒体设置中，确保启用网络唤醒功能。
使用 Splashtop 业务应用程序或网络控制台：从移动设备上的 Splashtop Business 应用程序或通过 Web 控制台启动 WoL 流程。 此步骤要求目标计算机已设置并连接到您的 Splashtop 账户。
发送唤醒命令：设置完成后，您就可以远程唤醒电脑了。 在 Splashtop 应用程序或网络控制台中，找到脱机计算机（会显示一个灰色的图标）。 使用"Wake" 按钮向电脑发送魔法数据包，打开电脑或将其从睡眠模式唤醒。
故障排除和提示
检查兼容性和设置：确保您的计算机硬件和网络设置已为 WoL 正确配置。 这可能包括检查 Windows 设备管理器或 Mac 系统偏好设置中的网络适配器设置。
测试连接：设置完成后，测试 WoL 功能，以确保其按预期运行。 您可能需要调整防火墙设置或网络配置，以允许魔法数据包通过。
使用 Splashtop 的 WoL 检查工具：Splashtop 提供的WoL 检查工具可以帮助验证您的设置是否正确。 该工具可以诊断并确认电脑是否可以成功唤醒。
通过以下步骤，您可以利用 Splashtop 的网络唤醒功能来增强远程访问能力，确保您的计算机在需要时随时可以访问，同时保持能源效率和安全性。
使用案例和优势
将 Wake-on-LAN (WoL) 技术与 Splashtop 的远程桌面解决方案相结合，可为各种应用场景带来许多好处和用例。 无论是个人用户、IT 专业人员还是企业，WoL 都能提高远程访问的效率、便利性和灵活性。 以下是一些主要用例和优势：
远程 IT 支持和管理： IT 团队可以对计算机执行软件更新、补丁或维护任务，而无需让计算机通宵开机。 如果有紧急支持需求，IT 支持人员可以远程唤醒和访问计算机，在不亲自到场的情况下排除故障，确保快速响应时间。
远程工作：员工可以远程唤醒自己的办公电脑，像亲临现场一样访问文件和应用程序，从而提高远程工作和学习环境的生产力和灵活性。
业务连续性：在因自然灾害或其他紧急情况而无法实际进入办公室的情况下，WoL 可实现对关键系统的远程访问，从而帮助实现业务连续性。 使用 Splashtop 的网络唤醒功能可确保只有授权设备和用户才能唤醒和访问计算机，从而在保持安全性的同时提供灵活性。
环境影响： 在不�使用电脑时关闭电脑，可大大减少能源消耗，有助于实现可持续发展目标，减少技术基础设施的碳足迹。
节约成本：在计算机开机时对其进行管理的能力可降低能源成本，尤其是在拥有众多设备的大型企业中。 通过减少不必要的运行时间来降低对部件的磨损，可以延长计算机的使用寿命，降低更换和维护成本。
免费试用 Splashtop
通过让用户随时随地唤醒设备，Splashtop 提高了工作效率和灵活性，并有助于提高能效和节约运营成本。 无论您是管理计算机群的 IT 专业人员、希望简化运营的企业，还是寻求更高效远程工作方式的个人，Splashtop 的 Wake-on-LAN 功能都能满足您的需求。
准备好利用 Splashtop 探索网络唤醒的优势了吗？ 立即注册免费试用，释放远程访问的全部潜能。 体验 Splashtop 为您的远程访问战略带来的不同。