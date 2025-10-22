“安全”远程桌面真的安全吗？

如何确保远程桌面的安全性？首先，挑选一款合适的远程桌面解决方案，替换掉 RDP 和 VPN；其次，检查是否已采用下文列出的几个安全性最佳实践。
有报告显示，近年来试图通过远程桌面绕过网络安全协议的恶意攻击数量增加了两倍之多。确保远程桌面连接的安全性，同时确保远程桌面连接不会破坏系统的其他安全协议，这一点非常关键。那么，如何采取相应措施确保远程桌面工具的安全性？
本文将详细介绍如何安全连接远程计算机。此外，我们还收集了各种安全技巧和建议，以期帮助组织采取相应保护措施，可以避免这类恶意攻击。请继续阅读，然后将所学应用于实践。
什么是远程桌面安全？
远程桌面安全是指为保护远程桌面连接免遭未经授权的访问、数据泄露和其他网络威胁而采取的措施和协议。远程桌面软件允许用户远程连接和控制计算机，因此确保远程连接的安全性对于阻止恶意行为者利用安全漏洞至关重要。
远程桌面安全的关键优势
加密：对远程和本地设备之间传输的数据进行加密，确保即使数据被截获，没有加密密钥就无法读取。这样可以保护敏感信息不被泄露。
多因素验证（MFA��）：实施多因素身份验证（MFA）要求用户提供至少两个身份验证因素才能访问远程桌面，从而增加额外的安全保护。这样即使登录凭证被泄露，也能降低被未经授权访问的风险。
访问控制：设置严格的访问控制可确保只有授权用户才能访问远程桌面。包括设置用户权限和角色，以及定期审查和更新访问列表。
网络安全：保护远程桌面运行的网络安全至关重要。包括使用防火墙和入侵检测系统监控传入和传出的网络流量。
定期更新和补丁管理：确保远程桌面软件和所有连接的系统具备最新的安全补丁和更新，有助于防止已知漏洞和漏洞利用。
用户培训：对用户进行远程桌面安全最佳实践的培训，比如识别网络钓鱼企图和使用唯一的强密码，有助于最大限度地降低人为造成的安全风险。
通过实施以上措施，组织可以大幅增强远程桌面的安全性，确保远程连接尽可能安全。
远程桌面连接中的关键安全问题
虽然远程桌面解决方案提高了灵活性和工作效率，但如果管理不当，也会带来安全风险。以下是一些常见漏洞：
密码薄弱：简单或重复使用的密码使攻击者更容易不经授权访问远程系统。
会话劫持：网络犯罪分子可以拦截正在进行的远程桌面会话，控制连接。
恶意软件和勒索软件攻击：远程桌面连接可被利用以发送恶意软件或加密关键文件以索取赎金。
暴力攻击：黑客使用自动化工具猜测登录凭证，并访问未受保护的远程桌面。
未修补的软件漏洞：过时的操作系统和应用程序可能包含攻击者可利用的安全漏洞。
缺乏多因素身份验证（MFA）：如果未采用多因素身份验证（MFA），则仅凭泄露的密码就能在未经授权的情况下访问敏感系统。
实施强大的安全措施，如加密、访问控制和 MFA，有助于降低安全风险，保护远程桌面连接免受网络威胁。
远程桌面安全：增强安全保护的有效策略
为确保远程桌面连接的安全性，可采取具体的保护措施。如需确保当前的远程桌面是否安全，可依照下表所列各项逐一自检。
所设密码是否为强密码？强制用户按照特定标准创建密码。这套标准可以是要求密码必须包含大小写字母，至少一个数字和一个其他字符。
是否已设定双因素身份验证？确保用户除了密码之外可以通过其他方法验证自己的身份。可以是用户的电话，技术条件允许的话，也可以通过其他方法��进行验证。
所有软件和系统是否已更新至最新版本？确保所有计算机运行的软件和操作系统都是最新版本，包括安装所有最新的安全性更新，确保最新发布的安全漏洞能得到及时修复。
是否已启用访问权限管理？制定相应的政策，确保访问系统的用户是已授权用户。
远程桌面、RDP 或 VPN：哪个更安全？
许多组织在日常工作中使用远程桌面协议（RDP）或虚拟专用网络（VPN）。但实际上，Splashtop 等远程访问解决方案要比 RDP 和 VPN 安全得多，可见 Splashtop 可作为 RDP/VPN 的替代方案。
RDP
RDP 不是一项新技术。这项技术的设计初衷是什么？用户需要访问某个系统的计算机，但却无法亲自前往计算机所在的实际位置，这种场景就会用到 RDP。
IT 负责人可以利用 RDP 轻松愉快地远程完成日常的工作，甚至可以在 IT 办公室或其他地方的专用电脑上远程执行各种设备维护任务。
然而，随着网络系统日趋成熟，RDP 很容易被网络犯罪分子滥用。照此来说，IT 人员必须采取更多保护措施，如在网络上启用防火墙或权限列表，随之而来的问题是设备的管理和更新更加困难。
VPN
VPN 也并非新工具。和 RDP 一样，VPN 也有自身的缺陷，而且 VPN 由来已久，是一项非常老旧的技术。
简而言之，如果想让员工使用 VPN 访问企业内部系统，则需格外谨慎。首要原因是我们无法判断这些员工的系统是否安全。
远程访问安全性的强弱往往取决于最薄弱的环节，一旦其中某个环节出错，则将“满盘皆输”。
姑且不论 IT 部门�是否已正确配置 VPN。即便我们拼尽全力确保 VPN 的安全性，但犯错在所难免，我们无法保证某个环节出错后不会危及到员工的安全。
远程桌面软件
安全的远程桌面软件更有利于用户规避风险。远程桌面软件作为专门的远程工具，不仅可在现有的系统中运行，而且有自身的网络安全保护机制。
远程桌面软件安全吗？
能。虽然市面上有各种号称“安全”的远程访问解决方案，但质量参差不齐。我们极力推荐 Splashtop 远程桌面软件，这款软件的安全性非常突出。
Splashtop 远程桌面软件的主要安全功能
与 VPN 和 RDP 相比，Splashtop 具备更多功能，其研发初衷就是为了保护用户的安全。包括：
应用程序安全。所有通过 Splashtop 应用程序进行的远程会话均会受到高级保护。这一过程通过 TLS 1.2等传输层安全协议实现。
加密的远程连接：Splashtop 远程桌面软件使用先进的256位 AES 加密技术，有助于确保数据传输的安全性。
确保没有任何人能窥视远程会话期间用户访问的任何信息和文件。
双因素身份验证 – Splashtop平台要求您在登录前确认身份。这确保了在任何时候只有正确的人连接到远程桌面。
设备身份验证。在使用 Splashtop 远程桌面软件之前，用户必须先注册一台（或多台）具备访问权限的特定设备。如果有其他设备试图连接，则该台未注册设备必须先经过用户的验证。
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通过本博客，想必您已清楚地了解如何有效保护远程桌面解决方案的安全。有了 Splashtop，即可享受当今市场上可靠的安全保护。了解有关 Splashtop 安全性的更多信息。
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