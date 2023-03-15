“安全”远程桌面真的安全吗？

如何确保远程桌面的安全性？首先，挑选一款合适的远程桌面解决方案，替换掉 RDP 和 VPN；其次，检查是否已采用下文列出的几个安全性最佳实践。

有报告显示，近年来试图通过远程桌面绕过网络安全协议的恶意攻击数量增加了两倍之多。确保远程桌面连接的安全性，同时确保远程桌面连接不会破坏系统的其他安全协议，这一点非常关键。那么，如何采取相应措施确保远程桌面工具的安全性？

本文将详细介绍如何安全连接远程计算机。此外，我们还收集了各种安全技巧和建议，以期帮助组织采取相应保护措施，可以避免这类恶意攻击。请继续阅读，然后将所学应用于实践。

安全性比较：RDP、VPN 和远程桌面软件

许多组织在日常办公中采用远程桌面协议（RDP）或虚拟专用网络（VPN）。但实际上，Splashtop 等远程访问解决方案要比 RDP 和 VPN 安全得多，可见 Splashtop 可作为 RDP/VPN 的替代方案。

RDP

RDP 不是一项新技术。这项技术的设计初衷是什么？用户需要访问某个系统的计算机，但却无法亲自前往计算机所在的实际位置，这种场景就会用到 RDP。

IT 负责人可以利用 RDP 轻松愉快地远程完成日常的工作，甚至可以在 IT 办公室或其他地方的专用电脑上远程执行各种设备维护任务。

然而，随着网络系统日趋成熟，RDP 很容易被网络犯罪分子滥用。照此来说，IT 人员必须采取更多保护措施，如在网络上启用防火墙或权限列表，随之而来的问题是设备的管理和更新更加困难。

VPN

VPN 也并非新工具。和 RDP 一样，VPN 也有自身的缺陷，而且 VPN 由来已久，是一项非常老旧的技术。

简而言之，如果想让员工使用 VPN 访问企业内部系统，则需格外谨慎。首要原因是我们无法判断这些员工的系统是否安全。

远程访问安全性的强弱往往取决于最薄弱的环节，一旦其中某个环节出错，则将“满盘皆输”。

姑且不论 IT 部门是否已正确配置 VPN。即便我们拼尽全力确保 VPN 的安全性，但犯错在所难免，我们无法保证某个环节出错后不会危及到员工的安全。

远程桌面软件

安全的远程桌面软件更有利于用户规避风险。远程桌面软件作为专门的远程工具，不仅可与现有的系统同时运行，而且有专门的网络安全保护机制。

远程桌面软件安全吗？

虽然市面上有各种号称“安全”的远程访问解决方案，但质量参差不齐。

我们极力推荐 Splashtop 远程桌面软件，这款软件的安全性非常突出。

与 VPN 和 RDP 相比，Splashtop 具备更多功能，其研发初衷就是为了保护用户的安全。这些功能包括：

应用程序安全。 所有通过 Splashtop 应用程序进行的远程会话均会受到高级保护。这一过程通过 TLS 1.2等传输层安全协议实现。

加密的远程连接。 Splashtop 远程桌面软件使用先进的256位 AES 加密技术，更利于确保数据传输的安全性。

确保没有任何人能窥视远程会话期间用户访问的任何信息和文件。

双因素身份验证。 Splashtop 平台要求用户在登录前进行身份验证，以确保任何时候连接到远程桌面的都是用户本人。

设备身份验证。在使用 Splashtop 远程桌面软件之前，用户必须先注册一台（或多台）具备访问权限的特定设备。如果有其他设备试图连接，则该台未注册设备必须先经过用户的验证。

远程桌面安全性最佳实践

为确保远程桌面连接的安全性，可采取具体的保护措施。如需确保当前的远程桌面是否安全，可依照下表所列各项逐一自检。

所设密码是否为强密码？ 强制用户按照特定标准创建密码。这套标准可以是要求密码必须包含大小写字母，至少一个数字和一个其他字符。

是否已设定双因素身份验证？ 确保用户除了密码之外可以通过其他方法验证自己的身份。可以是用户的电话，技术条件允许的话，也可以通过其他方法进行验证。

所有软件和系统是否已更新至最新版本？ 确保所有计算机运行的软件和操作系统都是最新版本，包括安装所有最新的安全性更新，确保最新发布的安全漏洞能得到及时修复。

是否已启用访问权限管理？制定相应的政策，确保访问系统的用户是已授权用户。

即刻试用，让 Splashtop 为您的安全保驾护航

如何确保远程桌面软件的安全性？想必您已经对此有了深入的了解。我们也非常希望您能试用 Splashtop，让我们为您的安全保驾护航！立即点击链接，了解更多关于 Splashtop 安全性的相关信息。

免费试用 Splashtop，了解如何通过安全的远程桌面解决方案实现随处访问。