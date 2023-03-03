帮助组织避免远程访问诈骗并降低安全风险的6个建议

远程访问诈骗是最新网络钓鱼手段之一，需要引起注意。继续阅读，让 Splashtop 的安全与合规高级总监 Jerry Hsieh 教你如何防范远程访问诈骗。

网络犯罪团伙越来越有组织、有水平，所有企业不论大小，都面临着安全风险。主要原因是95%的网络犯罪由人为错误导致，网络钓鱼因此成为网络犯罪分子常用的诈骗手段之一。此篇博客将介绍一种新的网络钓鱼手段——远程访问诈骗，这种新型诈骗应引起我们的关注。

Splashtop 高度重视用户安全。我们定期对系统的可疑行为进行评估，以保护用户的安全。但为了保护组织和数据安全，你要充分了解当前的网络犯罪趋势，同时经常为员工进行网络安全培训。要知道，员工点击恶意链接，或将导致整个组织面临安全风险。

什么是远程访问诈骗？

要点：网络犯罪团伙利用远程访问工具发起勒索攻击。

这些攻击利用远程访问服务暗中破坏受害者的计算机。远程访问诈骗利用的是人性的弱点，而非任何固有的技术漏洞。然而，这类攻击会导致数据泄露或数据勒索，代价高昂且破坏性强。

网络诈骗犯如何入侵你的电脑？

据网络技术与服务公司 Sygnia 称，新的网络钓鱼诈骗犯会伪装成主流的订阅服务提供商，误导受害者下载商业远程访问工具。然后，再利用已下载的远程访问工具部署恶意软件，最终成功访问已被破坏的网络和数据。

用户的安全意识是保护组织数据安全的基础。所有员工都需要了解安全防护措施并时刻保持警惕。Splashtop 始终将用户的安全置于首位，我们建议要评估远程访问软件的安全性，将其作为一项预防措施。

Splashtop 高度重视安全性

为确保安全性，Splashtop 产品具备一系列强大的安全功能，包括设备身份认证、双因子身份认证、单点登录、IP 白名单等。所有远程会话和用户数据均经过加密处理，未经授权的用户无法读取。此外，Splashtop 产品还具有基于角色的访问控制、定期帐户审查和日志记录等功能，以确保团队的合规性和安全性。

Splashtop 已与 BitDefender 建立合作关系，共同为用户提供行业领先的端点安全技术，帮助用户保护其托管计算机的安全。

我们的定制版 SOS 应用会弹出警告消息框（如下图所示），此项额外的保护措施可用于确保用户远程会话来源的可靠性。我们的团队将审查所有定制版 SOS 帐户，同时拒绝任何异常帐户。比如，某个帐户试图从不同地理位置进行访问，且访问的计算机数量超过预期。

降低安全风险的6个防范建议

网络犯罪形势不断发展，Splashtop 建议您采用以下六个降低安全风险的最佳实践：

1. 定期进行员工培训

员工点击恶意链接，或将危及组织的整个系统。对新的安全威胁发出警报，同时进行定期培训和知识测试，可以完全防止安全漏洞事件发生。点击阅读美国网络安全与基础设施安全局（CISA）发布的网络钓鱼防范建议资料。

2. 按重要性排列和备份数据

了解不同类型数据的重要性有助于改进数据安全策略。找出最敏感的数据，然后对其进行加密和备份。经常性备份策略对于保护财务数据、知识产权、源代码和电子邮件至关重要。

3. 加密处理最为重要的数据

未经授权的用户无法读取加密数据。如果加密数据被破坏，只有使用加密密钥才能将其破译。

4. 及时打补丁并进行更新

确保所有操作系统、应用程序、设备等的安全更新和补丁程序都可以轻松获得，这一步经常被忽略。切勿让组织和员工成为易受攻击的弱势群体，及时更新并为所有操作系统、应用程序、固件和设备打补丁。

5. 确立端点安全方案

一个端点被破坏往往会导致组织的服务器遭到破坏。端点检测和响应（EDR）解决方案可持续监控所有端点和最终用户设备，从而帮助检测和应对网络威胁，如勒索软件。

6. 向安全专家咨询如何配置 VPN

传统的 VPN 无法充分管理连接到网络的用户和设备，也没有制定标准的设置、操作或访问权限分配方法，导致 VPN 经常被恶意利用。安全专家能够确保访问方式的安全性，保护数据和机密性。

点击查看 Splashtop 的网络攻击防范信息图以获取更多建议。

时刻保持警惕

防范网络安全无法一蹴而就。实时了解网络安全的最佳实践，人人有责。Splashtop 会定期对员工进行安全培训和测试，以确保所有员工都能将安全技术付诸实践。我们强烈建议您也能采取同样的网络安全预防措施。

如需了解更多关于 Splashtop 安全性的信息，请点击以访问我们的安全性页面。如果您有任何问题，请随时与我们联系。