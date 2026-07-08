帮助组织避免远程访问诈骗并降低安全风险的6个建议

远程访问诈骗是最新网络钓鱼手段之一，需要引起注意。继续阅读，让 Splashtop 的安全与合规高级总监 Jerry Hsieh 教你如何防范远程访问诈骗。
网络犯罪团伙越来越有组织、有水平，所有企业不论大小，都面临着安全风险。主要原因是95%的网络犯罪由人为错误导致，网络钓鱼因此成为网络犯罪分子常用的诈骗手段之一。此篇博客将介绍一种新的网络钓鱼手段——远程访问诈骗，这种新型诈骗应引起我们的关注。
Splashtop 高度重视用户安全。我们定期对系统的可疑行为进行评估，以保护用户的安全。但为了保护组织和数据安全，你要充分了解当前的网络犯罪趋势，同时经常为员工进行网络安全培训。要知道，员工点击恶意链接，或将导致整个组织面临安全风险。
什么是远程访问诈骗？
要点：网络犯罪团伙利用远程访问工具发起勒索攻击。
这些攻击利用远程访问服务暗中破坏受害者的计算机。远程访问诈骗利用的是人性的弱点，而非任何固有的技术漏洞。然而，这类攻击会导致数据泄露或数据勒索，代价高昂且破坏性强。
网络诈骗犯如何入侵你的电脑？
据网络技术�与服务公司 Sygnia 称，新的网络钓鱼诈骗犯会伪装成主流的订阅服务提供商，误导受害者下载商业远程访问工具。然后，再利用已下载的远程访问工具部署恶意软件，最终成功访问已被破坏的网络和数据。
用户的安全意识是保护组织数据安全的基础。所有员工都需要了解安全防护措施并时刻保持警惕。Splashtop 始终将用户的安全置于首位，我们建议要评估远程访问软件的安全性，将其作为一项预防措施。
Splashtop 高度重视安全性
为确保安全性，Splashtop 产品具备一系列强大的安全功能，包括设备身份认证、双因子身份认证、单点登录、IP 白名单等。所有远程会话和用户数据均经过加密处理，未经授权的用户无法读取。此外，Splashtop 产品还具有基于角色的访问控制、定期帐户审查和日志记录等功能，以确保团队的合规性和安全性。
Splashtop 已与 BitDefender 建立合作关系，共同为用户提供行业领先的端点安全技术，帮助用户保护其托管计算机的安全。
我们的定制版 SOS 应用会弹出警告消息框（如下图所示），此项额外的保护措施可用于确保用户远程会话来源的可靠性。我们的团队将审查所有定制版 SOS 帐户，同时拒绝任何异常帐户。比如，某个帐户试图从不同地理位置进行访问，且访问的计算机数量超过预期。
降低安全风险的6个防范建议
网络犯罪形势不断发展，Splashtop 建议您采用以下六个降低安全风险的最佳实践：
1. 定期进行员工培训
员工点击恶意链接，或将危及组织的整个系统。对新的安全威胁发出警报，同时进行定期培训和知识测试，可以完全防止安全漏洞事件发生。点击阅读美国网络安全与基础设施安全局（CISA）发布的网络钓鱼防范建议资料。
2. 按重要性排列和备份数据
了解不同类型数据的重要性有助于改进数据安全策略。找出最敏感的数据，然后对其进行加密和备份。经常性备份策略对于保护财务数据、知识产权、源代码和电子邮件至关重要。
3. 加密处理最为重要的数据
未经授权的用户无法读取加密数据。如果加密数据被破坏，只有使用加密密钥才能将其破译。
4. 及时打补丁并进行更新
确保所有操作系统、应用程序、设备等的安全更新和补丁程序都可以轻松获得，这一步经常被忽略。切勿让组织和员工成为易受攻击的弱势群体，及时更新并为所有操作系统、应用程序、固件和设备打补丁。
5. 确立端点安全方案
组织服务器遭到入侵，通常源于某个端点被攻破，这就是为什么有效的端点安全策略应成为任何防御计划的核心组成部分。能够持续监控所有端点和最终用户设备的端点检测与响应（EDR）解决方案，有助于检测并应对勒索软件等网络威胁。
6. 向安全专家咨询如何配置 VPN
传统的 VPN 无法充��分管理连接到网络的用户和设备，也没有制定标准的设置、操作或访问权限分配方法，导致 VPN 经常被恶意利用。安全专家能够确保访问方式的安全性，保护数据和机密性。
点击查看 Splashtop 的网络攻击防范信息图以获取更多建议。
时刻保持警惕
防范网络安全无法一蹴而就。实时了解网络安全的最佳实践，人人有责。Splashtop 会定期对员工进行安全培训和测试，以确保所有员工都能将安全技术付诸实践。我们强烈建议您也能采取同样的网络安全预防措施。
如需了解更多关于 Splashtop 安全性的信息，请点击以访问我们的安全性页面。如果您有任何问题，请随时与我们联系。