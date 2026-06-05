中小型企业的制胜法宝：快速流畅的远程访问和支持

2020年及其所有的挑战开始了混合工作的竞赛。 现在，比以往任何时候都有更多人在远程地点工作。 2020年PEW对美国成年人的研究 "冠状病毒如何-和没有-改变了美国人的工作方式 " ，发现 ，在冠状病毒之前，只有20%的美国人在家工作 ， ，57%的人希望在冠状病毒疫情结束后在家工作 。 有鉴于此，许多中小型企业知道他们必须迅速采取行动，以保持混合型工人的表现、生产力、安全和支持。
面对混合工作挑战，如何赢得最终的胜利？制胜法宝就是简单安全的远程访问和支持解决方案。首先明确自己的需求，然后购买和使用快速流畅的远程访问与支持解决方案。
接下来我们以街头合法赛车为例，介绍成功远程访问和支持解决方案的必备要素：
赛车引擎要与重要部件一起运行
没有什么比一辆装有必需品的赛车跑得更快、更顺畅的了。在远程办公领域，这些必需品就相当于远程访问和远程支持。因为员工在远程工作时，IT 无论如何都需要为其提供远程访问与支持。通过按需远程支持可以简化帮助台工作流程，同时可以使用高性能远程访问让员工实现居家办公，从而免受任何外界影响。
为什么中小型企业要分别购买运行远程访问与远程支持，从而让操作更加复杂？这就好比赛车过程中的两次进站一样，一次是为解决发动机问题，一次是为了更换轮胎。
支持所��有街头合法赛车设备
如果拥有独特座驾的街头赛车手向《速度与激情》男主多姆发起挑战，多姆会因为挑战者的车型独特就放弃比赛吗？当然不会！所以，你的 IT 团队也不应受限于设备类型。流畅的远程访问和支持解决方案不会限制设备类型，以此确保 BYOD（自带设备）更加有效。这样一来，员工即可随意选择设备，避免危及安全或性能。
支持任何设备？没错，远程访问和支持竞赛的负责人将其称为“有人值守的支持”。通过有人值守的支持，IT 团队就是最终的维修人员，可以随时随地检修损坏的设备。只要最终用户需要帮助，你就可以立即通过用户的工作或个人设备（包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备）为其提供支持。帮助台团队只需控制最终用户的设备即可进行故障排除，就像在“赛道”上一样。
引擎盖下装有高性能的额外设备
在高性能工作站以及特殊应用程序（例如媒体和娱乐行业使用的应用程序）的压力下，许多远程访问解决方案濒临瘫痪。即使你使用 120g 的 RAM 或 Quadro RTX 8000 等显卡以增强性能，有些远程解决方案也会瘫痪，更不用说 Maya、Nuke、Adobe Suite、Toon Boom、Modo 等更高性能软件了。但是，最终用户体验却需要高性能。
购买远程访问解决方案之前，请先行确保地理位置较为分散的用户和系统能够不受距离限制地以高水平运行。如果要跨越国境，中小型企业无法接受频出故障或服务器能耗不足的解决方案。
比赛车防滚架更好的安全措施
就其本质而言，远程访问比VPN ，要安全得多，因为你的员工不能抓住 "引擎盖下 "的东西，并在黑市上卖掉它作为零件。 邪恶的黑客团伙也不可能。 至少，一个理想的远�程访问和支持解决方案应该提供2FA、TLS 1.2和AES 256位加密。 它还应该符合SOC 2等合规标准，有 单点登录集成 ，细化的权限控制，以及基于组的访问权限。
这里我们要毛遂自荐一下，Splashtop 不仅具备以上所有安全功能，而且还提供其他更多安全选项。我们甚至成立了专门的安全咨询委员会，我们相信安全“永无止境”。在 Splashtop，我们每一步都优先考虑“涡轮增压”安全措施。
先试用再决定
无障碍用户体验包括对远程访问和支持解决方案的评估。也就是说，供应商应该允许用户试用。首先，你要仔细阅读并咨询用户体验相关的详细信息，包括从试用到实际获得许可证的时间和难易程度。
此外，你还应确保该方案允许用户修改。例如在 Splashtop，如果要添加用户到设备，则只需单击“添加用户”即可立即进行更改。
管理所有设备的安全引导车
远程访问解决方案应允许同时管理和安排所有托管设备的更新事宜。此外，还应允许用户自行选择更新时间和日期。我们有许多中小型企业客户，他们通过 Splashtop 的这一便捷功能管理大部分 IT 基础设施。
Splashtop 认识到每个团队都有各自的风格，有的团队可能需要更改常规功能。因此，我们支持可配置警报功能。通过这一功能，你可以根据设备状态、软件安装、内存使用、Windows 事件日志等配置更加合适的警报。
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