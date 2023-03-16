熬过2020年的税收季节

你为2020年的税收季节做好准备了吗？

我们希望我们能说这是一年中最美妙的季节，但我们都知道它不是。

对于成千上万的会计师来说，至少有大约 664,532 ，纳税季是一个为期3个半月的时期，他们与同事相处的时间大大超过与家人相处的时间。 对于大多数会计师来说，每周的工作时间可以达到65个计费小时之多。

一位会计人员说。

"我在纳税季节每周工作75-80小时......每周 7 天......"

呀。

因此，毫不奇怪，会计师事务所正在努力留住人才， 流失率 ，高达20%，在美国 ，可以超过6000亿美元! 对于独立会计师来说，倦怠通常会导致业务失败。 这可能是多达20%的独立会计从业者失败的原因。

好消息？ >>> 不一定要这样。

通过适当的时间管理，税收季节也可以是一年中的一个 "美妙 "季节。 好吧，也许不是很好，但肯定更令人愉快。 让我们来探讨如何。

在过去的十年中，技术的进步使得惊人的软件得以发展，这使得会计专业人员可以节省大量的时间，从而减少他们需要工作的时间!

我们怎么知道？

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