利用远程访问，为您的公司准备在家办公策略

立即免费设置和配置远程计算机访问权限。 如果你需要的话，准备好快速推出它
随着新冠肺炎爆发的持续扩大，组织应考虑如何在员工无法上班的情况下做好准备。使用Splashtop，人们可以在家中远程工作，并通过安全的流连接从另一台计算机，平板电脑或移动设备访问其办公室计算机。
采取这些快速步骤，让您的公司、学校、组织或您自己做好远程访问的准备，无需预付任何费用。
为自己、您的小团队或整个组织进行远程访问做好准备
通过 Splashtop Remote Access 7天免费试用版，可以设置账户（最多含两个用户），可将 Splashtop Streamer 安装到最多20台电脑。如果需要设置更多用户或电脑，请随时联系我们。
在你的 my.splashtop 网络控制台中，按照说明将 Splashtop Streamer 放在你的团队可能需要远程访问的计算机上
邀请第二个团队成员加入该帐户。您都将能够使用Windows，Mac，iOS，Android，Chrome等平台上的Splashtop Business应用程序来远程访问使用streamer设置的计算机。
如果您想设置 2 个以上的用户，请通过 sales@splashtop.com 联系我们的团队，他们可以增加您试用的用户和计算机数量
在试用期间，你将有7几天的时间来设置所有内容并进行测试以确保其正常运行。
如果您喜欢我们的产品，可以到 my.splashtop 控制台轻松订购，无需使用信用卡，每名用户¥700/年。以较低成本，确保企业正常运转。
为了支持在家工作（WFH）计划，Splashtop 还提供以下特别批量折扣：
10个以上用户，价格为每用户¥44/月
转到我们的“在家工作”页面购买许可证。
还提供企业选项
针对大型公司和组织
提供云服务和本地化部署选项
Active Directory / SSO 集成可用
如果您正在寻找云或本地部署，并且对活动目录/ SSO感兴趣，请在注释中提及。或致电+86 (0) 571 8711 9188
已订购 Splashtop？
您的计划需要更多的计算机或用户来确保您有保障吗？ 您可以随时在 m y.splashtop.com 上进入您的账户设置，以按比例的价格增加账户下管理的计算机数量。 如果您没有在线订阅并且您的账户中没有该选项，可以通过 sales@splashtop.com 联系我们的销售团队寻求帮助。