利用远程访问，为您的公司准备在家办公策略

立即免费设置和配置远程计算机访问权限。 如果你需要的话，准备好快速推出它

随着新冠肺炎爆发的持续扩大，组织应考虑如何在员工无法上班的情况下做好准备。使用Splashtop，人们可以在家中远程工作，并通过安全的流连接从另一台计算机，平板电脑或移动设备访问其办公室计算机。

采取这些快速步骤，让您的公司、学校、组织或您自己做好远程访问的准备，无需预付任何费用。

为自己、您的小团队或整个组织进行远程访问做好准备

通过 Splashtop 7 Business Access 免费试用期，您最多可以设置两个用户的帐户，并在您或您的团队需要访问的多达 20 台计算机上安装 Splashtop Streamer。 如果您需要为更多用户或更多计算机进行设置，请告诉我们。

如果您喜欢我们的产品，可以到 my.splashtop 控制台轻松订购，无需使用信用卡，每名用户 CN¥693 /年。以较低成本，确保企业正常运转。

为了支持在家工作（WFH）计划，Splashtop 还提供以下特别批量折扣：

10个以上用户，价格为每用户 CN¥43.31 /月

转到我们的“在家工作”页面购买许可证。

还提供企业选项

针对大型公司和组织

提供云服务和本地化部署选项

Active Directory / SSO 集成可用

联系我们

在备注中提及你是在寻找云端还是本地部署，以及你是否对 Active Directory/SSO 感兴趣。 或者致电 1-408-886-7177

已订购 Splashtop？

您的计划需要更多的计算机或用户来确保您有保障吗？ 您可以随时在 m y.splashtop.com 上进入您的账户设置，以按比例的价格增加账户下管理的计算机数量。 如果您没有在线订阅并且您的账户中没有该选项，可以通过 sales@splashtop.com 联系我们的销售团队寻求帮助。

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