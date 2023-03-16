跳转到主要内容
Splashtop
免费试用
远程工作

利用远程访问，为您的公司准备在家办公策略

作者：Splashtop Team
已更新

订阅

通讯RSS 订阅源

分享

立即免费设置和配置远程计算机访问权限。 如果你需要的话，准备好快速推出它

随着新冠肺炎爆发的持续扩大，组织应考虑如何在员工无法上班的情况下做好准备。使用Splashtop，人们可以在家中远程工作，并通过安全的流连接从另一台计算机，平板电脑或移动设备访问其办公室计算机。

采取这些快速步骤，让您的公司、学校、组织或您自己做好远程访问的准备，无需预付任何费用。

为自己、您的小团队或整个组织进行远程访问做好准备

通过 Splashtop7 Business Access 免费试用期，您最多可以设置两个用户的帐户，并在您或您的团队需要访问的多达 20 台计算机上安装 Splashtop Streamer。 如果您需要为更多用户或更多计算机进行设置，请告诉我们。

  1. 开始免费试用Splashtop Business Access

  2. 在你的 my.splashtop 网络控制台中，按照说明将 Splashtop Streamer 放在你的团队可能需要远程访问的计算机上

  3. 邀请第二个团队成员加入该帐户。您都将能够使用Windows，Mac，iOS，Android，Chrome等平台上的Splashtop Business应用程序来远程访问使用streamer设置的计算机。

  4. 如果您想设置 2 个以上的用户，请通过 sales@splashtop.com 联系我们的团队，他们可以增加您试用的用户和计算机数量

  5. 在试用期间，你将有7几天的时间来设置所有内容并进行测试以确保其正常运行。

如果您喜欢我们的产品，可以到 my.splashtop 控制台轻松订购，无需使用信用卡，每名用户CN¥693/年。以较低成本，确保企业正常运转。

为了支持在家工作（WFH）计划，Splashtop 还提供以下特别批量折扣：

  • 10个以上用户，价格为每用户CN¥43.31/月

转到我们的“在家工作”页面购买许可证。

还提供企业选项

  • 针对大型公司和组织

  • 提供云服务和本地化部署选项

  • Active Directory / SSO 集成可用

联系我们

在备注中提及你是在寻找云端还是本地部署，以及你是否对 Active Directory/SSO 感兴趣。 或者致电 1-408-886-7177

已订购 Splashtop？

您的计划需要更多的计算机或用户来确保您有保障吗？ 您可以随时在 m y.splashtop.com 上进入您的账户设置，以按比例的价格增加账户下管理的计算机数量。 如果您没有在线订阅并且您的账户中没有该选项，可以通过 sales@splashtop.com 联系我们的销售团队寻求帮助。

其他信息和资源

Splashtop
免费试用

相关内容

公告

Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

了解更多
客户聚焦

评分和评论 Splashtop Remote Access

了解更多
公告

Splashtop 认可 Okinawa Cross Head (OCH) 作为支持提供商

了解更多
远程访问见解

远程访问在企业中的风险和回报

了解更多
查看所有博客
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号