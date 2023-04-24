无头计算的未来：Splashtop 远程访问

随着技术的进步，我们的工作方法也在进步。 近年来最重大的变化之一是无头计算机的兴起，它们通过远程网络连接运行，而不是传统的物理接口。

远程访问无头计算机既经济实惠又高效，Splashtop 在为此类计算提供强大的远程访问解决方案方面处于领先地位，尤其是对于媒体和娱乐专业人士。

在这篇博客中，我们将探讨无头计算机变得越来越受欢迎的原因及其好处。 我们还将介绍企业为何改用远程 Splashtop 访问无头计算机，以及哪种解决方案最适合您。

什么是无头计算机？

无头计算机是在没有显示器、键盘或鼠标的情况下运行的计算机系统或设备。 它们通常通过网络连接进行控制，通常用于服务器环境以降低运营成本。

无头计算机越来越受欢迎

近年来，无头计算机在媒体和娱乐行业越来越受欢迎，因为它们能够提供高性能的计算能力，同时降低物理空间要求。

这些行业需要大量的处理能力来进行渲染 3D 图形和编辑视频等活动，而无头计算机允许远程访问这种能力，从而使其更具成本效益和效率。

此外，随着远程办公的兴起，对于需要访问强大的计算资源但可能没有足够的物理空间来容纳完整工作站的专业人员来说，无头计算机已成为一种流行的解决方案。 通过提供对无头计算机的远程访问，组织可以在物理空间和硬件上节省资金，同时提高生产力和效率。

无头计算的好处

无头计算为媒体和娱乐行业提供了多种好处，包括：

节省成本：Headless 计算机比传统工作站便宜，远程访问这些计算机减少了对物理硬件的需求，从而节省了维护、升级和空间要求方面的资金。 提高计算能力：Headless 计算机可以配置高性能处理器、内存和显卡，为 3D 建模、视频编辑和渲染等活动提供所需的计算能力。 远程访问：Headless 计算机可以远程访问，允许用户在任何地方、任何设备上工作，而无需局限于物理工作站。 协作：无头计算使团队更容易在项目上进行协作，因为多个用户可以远程访问同一台计算机并同时处理同一个项目。 增强的安全性：Headless 计算机比传统工作站更容易受到保护，因为敏感数据可以存储在远程服务器上，只有授权用户才能访问，从而降低了数据泄露和被盗的风险。

Splashtop 在无头计算方面的好处

Splashtop 通过提供强大而高效的远程访问解决方案，正在彻底改变无头计算。 Splashtop 的解决方案允许用户从任何具有互联网连接的设备远程访问无头计算机，从而提供灵活性和可访问性。

借助 Splashtop，用户可以远程控制和管理他们的无头计算机，使用他们需要的所有计算能力，而无需像传统工作站那样需要物理空间。

Splashtop 提供了多种功能，使对无头计算机的远程访问更加强大和高效。 这些包括：

广泛的设备支持： 用户可以从任何 Mac、Windows、iOS 和 Chromebook 设备远程访问 Mac、Windows 和 Linux 计算机，从而提高可访问性并启用 BYOD（自带设备）。 Android

多显示器支持 ：Splashtop 允许用户在访问无头计算机时在本地计算机上显示多台显示器，从而提高工作空间和工作效率。

4K 直播 ：Splashtop 提供高达 60fps 的 4K 流媒体播放，提供高质量的视频和图像显示。

USB 设备重定向 ：Splashtop 允许用户将 USB 设备从本地计算机重定向到远程无头计算机，使他们能够使用本地连接的设备，例如 3D 鼠标支持，可以更有效地使用 3D 建模软件

高保真音频 ：Splashtop 支持超高音频比特率，允许进行详细的声音编辑、AV 同步和后期制作。

远程触控笔 ：Splashtop 可远程访问触控笔设备和笔的压力、方向、倾角、大小和其他功能，从而改善了数字艺术家和设计师的工作流程。

麦克风直通 ：Splashtop 允许用户将本地麦克风连接到远程计算机，并实时访问录制软件、会议软件、听写软件等。

精细控制：Splashtop 为 IT 管理员提供精细控制，使他们能够管理员工对无头计算机的远程访问。

案例研究：使用 Splashtop 无头&计算机提高效率

Platinum Tank Group 是一家专门从事设计和制造的公司，由于疫情，其 3D CAD 设计人员不得不远程工作，因此面临着挑战。

该公司需要一种能够让设计师在办公室和家里无缝工作而无需额外空间的解决方案。 他们尝试了各种远程访问工具，但在他们发现之前没有一个是有效的 Splashtop Enterprise，这为他们提供了自动设备重定向和多显示器支持。

借助 Splashtop，Platinum 能够在不扩大办公空间的情况下扩大其设计团队。 设计人员使用微型计算机从任何地方远程访问他们的办公室工作站。 Splashtop 的客户支持、多显示器支持功能和 3D 设备重定向帮助设计人员高效协作。

此外， Splashtop多因素身份验证使Platinum能够在网络攻击后重回正轨。 阅读完整的案例研究 ，了解 Splashtop 远程访问无头计算机为 Platinum 赢得胜利的所有原因。

适用于无头计算的 Splashtop 远程访问解决方案

Splashtop 为无头计算提供两种远程访问解决方案： Splashtop Business Access 和。 Splashtop Enterprise这两种解决方案都使用户能够从任何具有互联网连接的设备远程访问无头计算机。

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access 专为中小型企业设计，为用户提供安全、高性能的远程访问解决方案。 该解决方案允许用户从任何具有互联网连接的设备访问他们的无头计算机，包括计算机、平板电脑和移动设备。 它还支持多显示器设置、远程打印、文件传输等。

Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 专为大型组织而设计，提供安全和可扩展的远程访问解决方案。 该解决方案包括 SSO/SAML 集成、USB 设备和触控笔重定向、麦克风直通、高保真音频和预设访问等高级功能。

Splashtop Enterprise 还具有 IT 支持功能，包括服务台、端点监控&管理和高级插件。

借助 Splashtop Enterprise，IT 团队可以轻松管理其组织的远程访问，从而节省时间和资源。

结论 — 无头计算是工作的未来

对于寻求经济高效计算能力的组织，尤其是对于媒体和娱乐专业人士而言，无头计算是一种越来越受欢迎的解决方案。

Splashtop 提供的远程访问无头计算机是一种领先的解决方案，可为用户提供从任何设备进行强大而灵活的远程访问。

Splashtop 的功能，例如多显示器支持、4K 流媒体、USB 设备重定向、高保真音频、远程触控笔、麦克风直通和精细控制，为无头计算提供了无与伦比的远程访问体验。

总体而言，无头计算的前景一片光明，Splashtop 在提供高效、安全和强大的远程访问解决方案方面处于领先地位。 无论您是小型企业还是大型企业，Splashtop 都有可以满足您需求的解决方案。

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