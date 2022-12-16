Platinum Tank Group 规模化设计团队，在网络攻击后反弹

Platinum Tank Group 扩大设计团队并在经历网络攻击后迅速恢复
3D CAD 设计师通过 Splashtop Enterprise 实现安全的弹性办公
简介
挑战
Platinum Tank Group 需要为其3D CAD 设计师提供弹性办公选项。他们必须找到一种方案，帮助设计师实现从同一工作站在办公室和家里无缝办公。
解决方法
Platinum 采用 Splashtop Enterprise 解决方案，能帮助设计师实现远程访问 CAD 工作站，而且具有 3D 鼠标重定向和多显示器支持功能。
结果
Platinum 能为不断增长的设计团队提供支持，而不需要扩大公司的办公空间。由于 Splashtop 具备多因素身份认证功能，该公司在经历了网络攻击后仍能使远程办公重新步入正轨。
来自 Platinum Tank 集团
Splashtop 符合我们对远程 CAD 设计支持的所有要求。对于任何希望远程使用 3D 设备连接的人来说，Splashtop 都是行之有效的解决方案。
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
挑战：如何帮助 3D CAD 设计师实现弹性办公
Platinum Tank Group（简称 Platinum）主要负责设计和制造飞机加油用的铝罐式拖车。公司总部设在加拿大魁北克省尚布利，年均生产拖车超过1200辆。公司的设计团队利用计算机辅助设计（CAD）研发创新型铝罐式拖车。
新冠疫情爆发时，Platinum 的设计师纷纷转向远程办公。然而在 Platinum 开始计划让员工返回办公室上班时，却意识到已没有足够的办公空间可以容纳不断增长的设计部门。
Dominic Benoit 是 Platinum 的应用程序专员，他的任务是为设计部门重新制定弹性办公策略。无论设计师在家里还是在办公室工作，他们都需要按照标准方式完成自己的 CAD 设计工作。“我们希望设计师无论在哪儿都能远程访问其工作站，唯一的不同在于他们使用的显示器，”Dominic 说道。
远程办公方案必须具备访问设计师办公室工作站和设备重定向功能，以便设计师能在 Solid Edge（CAD 软件）中使用特殊的 3D CAD 鼠标工作。“把设备重定向到 3D CAD 鼠标，这一功能在设计师创建生产模型过程中至关重要，”Dominic 说道。
Platinum 尝试了各种解决方案，包括 Chrome 远程桌面、传统 RDP 以及微软远程桌面。但是，这些方案都不符合要求。“我们可以把所有解决方案结合起来，但这样做还是不能为我们的设计师提供所需的所有功能，”Dominic 解释道。
Dominic 需要重新找到一款远程访问工具，一款同时具备以下两种核心功能的工具：
自动设备重定向：用于设计师远程使用 3D CAD 鼠标。
多显示器支持：用于从不��同设备访问同一个 CAD 工作站。
“如果我们远程办公的设计师不能使用这两个功能，他们则必须重头学习 CAD 应用的使用方法。”
解决方案：Splashtop 满足 Platinum 无缝弹性办公的所有要求
Platinum 通过 Solid Edge 用户论坛的其他 3D CAD 设计师了解到了 Splashtop，然后进行了试用。“我们试用了 Splashtop Enterprise，这款软件满足我们所有的要求，包括设备重定向，”Dominic 说。
✔ 易于设置
Dominic 及其团队发现 Splashtop 很容易设置。Platinum 的20名 CAD 设计师仅用5天就通过 Splashtop 实现了远程办公。“Splashtop 的设置非常灵活，这让远程办公也变得很简单。我甚至能边走路边在我的苹果手机上使用这款软件。”
✔ 多显示器支持
设计团队非常喜欢 Splashtop 的多显示器支持功能，因为该功能允许两名用户在同一工作站上进行协作。“设计师擅长的技能各不相同。能随时随地进行协作的话，对工作非常有帮助。”Dominic 解释说。
✔ 星级客户支持
Dominic 只需要在独特的用户需求方面得到帮助，他对 Splashtop 的技术支持非常满意。“Splashtop 的技术支持的响应非常迅速。每一名技术支持都随时做好了准备。从提交工单到收到 Splashtop 支持的答复，耗时非常短。”
✔ 3D 设备重定向
Platinum 的设计师远程办公时需要设备重定向功能，他们非常惊喜于 Splashtop 的性能，经常向业内的其他设计师推荐这款软件。“对于任何希望远程使用 3D 设备连接的人来说，Splashtop 都是行之有效的解决方案。自2020年开始远程办公以来，业内许多 CAD 用户都询问过设备重定向功能。现在我终于找到了答案，我想跟大家推荐 Splashtop，”Dominic 说道。
结果：Platinum 公司在没有增加办公空间的情况下扩大了其设计团队
目前，Platinum 正在使用 Splashtop 为设计部门提供始终如一的远程体验，帮助其 CAD 设计师实现随处办公。每名设计师都有一台微型计算机（戴尔、惠普、联想等），用于在家里或在办公室工作。这些设计师可以随时随地在微型计算机上运行 Splashtop，远程访问其办公室工作站。
“微型计算机没有键盘，没有鼠标，也没有屏幕。它只是一个小盒子，随时都能接入台式机显示器和键盘。实际上，Splashtop 是设计师唯一需要在其微型计算机上运行的应用程序，”Dominic 说道。
有了灵活的工作站，Platinum Tank Group 可以在不购置额外办公空间的情况下扩大团队规模。到目前为止，该公司的设计团队还在不断扩大，使用设备已增至26台，预计将再增加5台。“未来我们可能还会雇用实习生，他们也会用 Splashtop 进行远程访问，"Dominic 补充说道。
“Splashtop 是远程办公和随处远程访问工作站的完美工具。”
Dominic 还指出，仅用一个工具就能实现对所有 CAD 设计师的远程支持，可以大幅提高工作效率。“我是公司内部的技术支持，有了 Splashtop 我的生活也变得更加轻松愉快了。”
意外收获：Platinum 在经历了网络攻击后重新步入正轨
初次采访过后，Dominic 告诉我们，Platinum 遭受了网络攻击。他说 Splashtop 的多因素身份认证功能让他们很快从这次网络攻击中恢复过来。该功能是公司安全部门的特别要求。“很高兴我们的居家办公协议能够恢复。Splashtop 是成功的关键，”Dominic 说。