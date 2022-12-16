Platinum Tank Group 规模化设计团队，在网络攻击后反弹
3D CAD 设计师通过 Splashtop Enterprise 实现安全的弹性办公
简介
挑战
Platinum Tank Group 需要为他们的三维CAD设计师提供灵活的工作。 他们必须找到一种方法，从同一个工作站在办公室和家里无缝地工作。
解决方法
Platinum采用了Splashtop企业版，使他们的设计师能够远程访问CAD工作站，并具有3D鼠标重定向和多显示器支持。
结果
铂金公司已经能够支持他们不断增长的设计团队，而不需要扩大办公空间。 由于Splashtop的多因素认证，他们还在一次网络攻击后使远程工作重新走上正轨。
来自Platinum Tank Group
Splashtop 我们对远程CAD设计支持的所有选项都做了检查。 对于试图远程使用3D设备连接的人来说，这是一个有效的解决方案。
Dominic Benoit - Application Specialist at Platinum Tank Group
挑战：如何帮助 3D CAD 设计师实现弹性办公
Platinum Tank Group (Platinum) 专门设计和制造用于飞机加油机的铝制油箱拖车。 总部设在魁北克省尚布利，他们每年生产1200多件。 该公司依靠其设计团队，使用计算机辅助设计（CAD）开发创新的新型铝制罐式拖车。
当大流行病袭来时，Platinum的设计师都转为远程工作。 当铂金公司开始计划返回办公室时，他们意识到没有足够的空间来容纳他们不断增长的设计部门。
铂金公司的应用专家Dominic Benoit被要求为该部门制定一个新的灵活工作战略。 无论设计师是在家里还是在办公室，他们都需要有一种标准的方式来完成他们所有的CAD设计工作。 "多米尼克说："我们希望他们无论在哪里都能远程访问他们的工作站，只是他们使用的显示器会有所不同。
远程工作需要访问他们办公室内的工作站和设备重定向，以便在Solid Edge（CAD软件）中工作的特殊3D CAD鼠标。 "设备重定向到3D CAD小鼠对我们的设计师来说至关重要，因为他们为生产创建模型，"多米尼克说。
白金尝试了多种解决方案，包括Chrome远程桌面、传统RDP和微软远程桌面。 不幸的是，他们都不符合条件。 "我们可以把所有这些解决方案结合起来，但这仍然不能提供我们的设计师所需要的所有功能，"多米尼克说。
多米尼克被要求寻找一种新的远程访问工具--能够提供两种核心能力。
自动设备重定向：用于设计师使用的三维CAD鼠标。
多显示器支持：用于从不同设备访问同一个 CAD 工作站。
“如果我们远程办公的设计师不能使用这两个功能，他们则必须重头学习 CAD 应用的使用方法。”
解决方案。 Splashtop 满足铂金公司对无缝灵活工作的所有要求
Platinum 通过 Solid Edge 用户论坛的其他 3D CAD 设计师了解到了 Splashtop，然后进行了试用。“我们试用了 Splashtop Enterprise，这款软件满足我们所有的要求，包括设备重定向，”Dominic 说。
✔ 易于设置
Dominic 及其团队发现 Splashtop 很容易设置。Platinum 的20名 CAD 设计师仅用5天就通过 Splashtop 实现了远程办公。“Splashtop 的设置非常灵活，这让远程办公也变得很简单。我甚至能边走路边在我的苹果手机上使用这款软件。”
✔ 多显示器支持
设计团队非常喜欢 Splashtop 的多显示器支持功能，因为该功能允许两名用户在同一工作站上进行协作。“设计师擅长的技能各不相同。能随时随地进行协作的话，对工作非常有帮助。”Dominic 解释说。
✔ 星级客户支持
Dominic 只需要在独特的用户需求方面得到帮助，他对 Splashtop 的技术支持非常满意。“Splashtop 的技术支持的响应非常迅速。每一名技术支持都随时做好了准备。从提交工单到收到 Splashtop 支持的答复，耗时非常短。”
✔ 3D 设备重定向
Platinum 的设计师远程办公时需要设备重定向功能，他们非常惊喜于 Splashtop 的性能，经常向业内的其他设计师推荐这款软件。“对于任何希望远程使用 3D 设备连接的人来说，Splashtop 都是行之有效的解决方案。自2020年开始远程办公以来，业内许多 CAD 用户都询问过设备重定向功能。现在我终于找到了答案，我想跟大家推荐 Splashtop，”Dominic 说道。
结果。铂金公司在不扩大办公空间的情况下扩大了他们的设计团队
目前，Platinum 正在使用 Splashtop 为设计部门提供始终如一的远程体验，帮助其 CAD 设计师实现随处办公。每名设计师都有一台微型计算机（戴尔、惠普、联想等），用于在家里或在办公室工作。这些设计师可以随时随地在微型计算机上运行 Splashtop，远程访问其办公室工作站。
“微型计算机没有键盘，没有鼠标，也没有屏幕。它只是一个小盒子，随时都能接入台式机显示器和键盘。实际上，Splashtop 是设计师唯一需要在其微型计算机上运行的应用程序，”Dominic 说道。
有了灵活的工作站，Platinum Tank Group 可以在不购置额外办公空间的情况下扩大团队规模。到目前为止，该公司的设计团队还在不断扩大，使用设备已增至26台，预计将再增加5台。“未来我们可能还会雇用实习生，他们也会用 Splashtop 进行远程访问，"Dominic 补充说道。
“Splashtop 是远程办公和随处远程访问工作站的完美工具。”
Dominic 还指出，仅用一个工具就能实现对所有 CAD 设计师的远程支持，可以大幅提高工作效率。“我是公司内部的技术支持，有了 Splashtop 我的生活也变得更加轻松愉快了。”
奖金：铂金公司在遭受网络攻击后重回正轨
初次采访后，多米尼克告诉我们，铂金公司成为了网络攻击的受害者。 他说，Splashtop'的多因素认证使他们能够更快地站起来。 该功能是由他们的安全部门特别要求的。 "我们很高兴我们的在家工作协议回到了正轨。 Splashtop 多米尼克说："是使之成为可能的关键。