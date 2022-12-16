Platinum Tank Group 规模化设计团队，在网络攻击后反弹

Platinum Tank Group (Platinum) 专门设计和制造用于飞机加油机的铝制油箱拖车。 总部设在魁北克省尚布利，他们每年生产1200多件。 该公司依靠其设计团队，使用计算机辅助设计（CAD）开发创新的新型铝制罐式拖车。

当大流行病袭来时，Platinum的设计师都转为远程工作。 当铂金公司开始计划返回办公室时，他们意识到没有足够的空间来容纳他们不断增长的设计部门。

铂金公司的应用专家Dominic Benoit被要求为该部门制定一个新的灵活工作战略。 无论设计师是在家里还是在办公室，他们都需要有一种标准的方式来完成他们所有的CAD设计工作。 "多米尼克说："我们希望他们无论在哪里都能远程访问他们的工作站，只是他们使用的显示器会有所不同。

远程工作需要访问他们办公室内的工作站和设备重定向，以便在Solid Edge（CAD软件）中工作的特殊3D CAD鼠标。 "设备重定向到3D CAD小鼠对我们的设计师来说至关重要，因为他们为生产创建模型，"多米尼克说。

白金尝试了多种解决方案，包括Chrome远程桌面、传统RDP和微软远程桌面。 不幸的是，他们都不符合条件。 "我们可以把所有这些解决方案结合起来，但这仍然不能提供我们的设计师所需要的所有功能，"多米尼克说。

多米尼克被要求寻找一种新的远程访问工具--能够提供两种核心能力。

自动设备重定向：用于设计师使用的三维CAD鼠标。 多显示器支持：用于从不同设备访问同一个 CAD 工作站。

“如果我们远程办公的设计师不能使用这两个功能，他们则必须重头学习 CAD 应用的使用方法。”