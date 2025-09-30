Splashtop与AWS WorkSpaces远程计算机实验室访问的对比

Splashtop远程桌面软件的成本更低，并且可以为您提供更安全的基础架构。 Splashtop更适合远程工作者和远程学习。
随着居家办公和远程学习成为新现实，企业和教育机构一直在寻找将远程用户连接到所需计算机资源的方法。
这是因为并非所有远程用户都可以简单地通过自己的个人设备工作。许多专业人士和学生需要访问只能在企业和学校提供的高性能台式机上运行的软件。
虚拟桌面基础架构（VDI）和像Amazon WorkSpaces这样的桌面即服务工具可用于为用户提供对虚拟桌面的访问权限。但是，诸如Splashtop之类的远程桌面软件工具可以更好地满足组织的需求。
为什么Splashtop是更好的AWS WorkSpaces替代品
使用您已经拥有的台式计算机
如果您已经为员工投资了台式机或为学生投资了计算机实验室，则无需为用户配置虚拟机。
相反，请使用已经设置的计算机，并使用Splashtop为用户提供从其自己的设备访问它们的权限。您的用户可以使用Splashtop从自己的Windows，Mac，iOS，安卓或Chromebook设备远程访问和控制Windows，Linux和Mac计算机（AWS WorkSpaces不提供对Mac计算机的访问或从Chromebook的访问）。
另外，如果您的计算机是通过有线LAN连接到现场科研或机器人设备的，则可能很难通过AWS WorkSpaces将其连接到云托管的计算机。
能够使用您现有的资源也使我们获得下一个好处。
节省许可费用
使�用AWS WorkSpaces，您需要购买用户所需的所有软件的许可证。对于提供一系列应用程序（包括Adobe Creative Suite，AutoCAD，Revit，SketchUp等）的大学而言，这些程序可能会变得昂贵。
除了需要购买其他许可外，使用 AWS WorkSpaces，预计每台计算机的费用为 $25/月。而使用 Splashtop 的话，如果某组织有超过10名用户，则每位用户所需的费用将不足¥43/月。另外，由于用户正在访问的是组织已有的计算机，因此无需另行支付软件许可费用。
将敏感数据保留在现场
当您使用Splashtop远程访问计算机时，您的机密或敏感数据将保留在建筑物中的物理计算机上。远程计算机可以被限制为仅流式传输信息视图并控制建筑物内的计算机，而无需传输任何数据文件。
使用AWS WorkSpaces，需要将数据上载到物理建筑物外部的云托管计算机或在其上进行处理。
非常适合混合工作
Splashtop也非常适合混合情况，在这种情况下，您的用户花了兼职时间和远程工作时间。对于大学中的计算机实验室以及企业中的现场台式机来说，这是理想的选择。您拥有需要时可以使用的物理计算机，并可以通过Splashtop从家里虚拟访问相同的系统。使用AWS WorkSpaces，您在云中和物理计算机上拥有不同的实例。
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Splashtop Remote Access 快速、安全且易于设置和维护。深受最终用户的喜爱，快速的性能（高清质量和4K 流式传输）让远程办公像在现场一样。
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