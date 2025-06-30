什么是 AnyDesk？用例、限制和替代方案

AnyDesk 自称为“快速的 远程桌面 应用程序”，并呼吁其网站的访问者“重新想象 远程访问。”然而，它并不是市场上唯一的 远程访问软件。这就引出了一个问题：AnyDesk 用于什么，它是我业务的最佳选择吗？
所以，是时候来探讨 AnyDesk 的优缺点、其功能以及与 Splashtop 等竞争对手的比较了。让我们开始吧…
什么是 AnyDesk？
AnyDesk 是一种远程访问和支持解决方案，让用户可以远程访问和控制他们的计算机。像许多远程访问平台一样，它通过计算机、智能手机和平板电脑提供跨平台访问和控制，使用户能够在远程工作或外出时连接到他们的工作计算机。这使其成为远程工作者和 IT 支持团队的选择，因为它可以轻松访问远程设备，无论设备类型如何。
虽然 AnyDesk 提供免费选项，但其功能非常有限。除此之外，它可能是一个更昂贵的远程访问解决方案，其个人计划起价为 CN¥175/月。其标准计划起价为 CN¥283/月，其高级计划的价格是标准计划的两倍多，达到 CN¥628/月。
AnyDesk 的使用案例
作为一个远程访问和支持解决方案，AnyDesk 有多个用途，使其在多个行业的企业中具有吸引力。这些用途包括：
IT支持：远程支持软件使IT支持人员能够从任何地方连接到最终用户设备，使用他们选择的设备，方便在远程工作或支持远程工作者时提供支持、故障排除和维护。
远程工作：远程访问工具帮助远程和混合办公人员从他们喜欢的设备连接到工作计算机和专业工具。
协作：远程访问使多个用户能够连接到同一设备，从而可以在项目上进行安全的 远程协作。
服务器管理：远程访问使管理员更容易管理对其服务器的访问，从而提高安全性。
远程培训：远程访问也可以是一个强大的培训工具，因为它允许新员工在任何地方和任何设备上接受实践培训。
AnyDesk 的优缺点
虽然 AnyDesk 确实有很多优点，但也有一些需要考虑的缺点。理解两者对于做出明智的购买决策很重要。
使用 AnyDesk，用户可以连接到他们的设备并进行远程工作。它包括文件传输、远程打印、Wake-on-LAN、会话录制、多因素身份验证等功能。
然而，也有一些缺点。AnyDesk 用户报告了一些问题，如 性能不佳 、 安全风险 、 取消困难 以及公司 缺乏透明度 。虽然免费版本可能很有吸引力，但其功能的缺乏意味着用户只能获得最低限度的功能，可能需要投资于更强大的解决方案。
AnyDesk安全吗？探索潜在的安全风险
网络安全仍然是许多企业的首要任务，因此找到一个安全的远程访问解决方案至关重要——目标是让用户轻松连接到他们的设备，而不是让黑客和其他不法分子进入。
虽然 AnyDesk 确实包含许多安全功能，如单点登录 (SSO)、双因素身份验证和身份与访问管理 (IAM)，但它过去也曾经历过安全漏洞。在 2024 年 2 月，它遭受了一次网络攻击，导致数千个凭证被盗并在暗网上出售。虽然这个问题已尽快得到解决，但 AnyDesk 漏洞 仍然需要注意。
此外，AnyDesk 诈骗一直是一个反复出现的威胁，因为黑客和诈骗者利用它进行网络钓鱼活动。
Splashtop在性能、安全性和成本方面如何超越AnyDesk
如果你正在考虑投资一个强大的远程访问解决方案，可以看看 AnyDesk 替代品。比较每个提供的功能可以让你确定哪个是你业务的最佳工具，当你比较评论、功能、价格、支持等时，有一个名字脱颖而出：Splashtop。
Splashtop 的远程访问和支持解决方案能够从任何设备、任何地方实现快速、无缝且强大的远程连接，使团队、员工和 IT 代理在移动中高效工作。Splashtop 一直因其可靠性、高性能和客户支持而受到用户的高度赞��誉，使其成为一个受欢迎的选择（这是有充分理由的）。
Splashtop在设计时也考虑到了安全性，拥有广泛的高级安全功能，包括多因素身份验证、会话空闲超时、远程连接通知、入侵检测和防御机制等。因此，Splashtop完全符合广泛的标准和法规，包括ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR等，使其成为各行业企业的安全选择。
至于成本，Splashtop是市场上最具性价比的解决方案之一。Splashtop的定价从Solo计划的CN¥20/月开始，即使是更高层次的Performance计划也仅为CN¥80/月——几乎是AnyDesk标准计划收费的三分之一！
为什么用户更喜欢 Splashtop 而不是 AnyDesk：来自真实客户的见解
当然，比较功能和价格是好的，但最重要的是客户的反馈。
当你查看评论时，Splashtop 一直获得高客户评分，在 Capterra、Trustpilot 和 Gartner Peer Insights 上的平均评分为 4.7 分（满分 5 分），高于 AnyDesk。
用户喜欢 Splashtop，称赞它的易用性、功能、效率、客户支持和价格实惠。那些从 AnyDesk 转换到 Splashtop 的人强烈推荐它。那么，既然 Splashtop 可以完成所有功能，为什么还要下载 AnyDesk 呢？
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使用 Splashtop，您的员工可以随时随地访问他们的远程设备，无论是在家用笔记本电脑工作、在咖啡店用智能手机工作，还是在机场用平板电脑工作。IT 支持代理可以远程访问最终用户设备，使远程故障排除像面对面支持一样简单。这使得组织内的员工可以随时随地轻松地工作和协作项目。
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