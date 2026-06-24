AnyDesk 的价格调整，让此前按较早费率购买的客户在续订时遇到了问题。曾经符合预算的方案，在计入新价格后，可能会显得大不相同。
对于临近续订的团队来说，这会带来一个现实问题：AnyDesk 还是合适的选择吗？在决定是否再续订一年之前，不妨先看看当前方案包含哪些内容、团队实际需要什么，以及现在使用的远程访问工具是否仍能提供所期待的价值。
AnyDesk 当前的美国定价
AnyDesk 当前在美国的定价采用按年计费的结构，尽管套餐显示为月度价格。以下是 AnyDesk 主要商业套餐当前列出的价格：
AnyDesk 套餐
当前标价
年度费用
账单详情
Solo
每月 28.90 美元
每年 $346.80
按年收费
标准
每月 $49.90
每年 598.80 美元
1 个连接，按年计费
高级
每月 111.90 美元
每年 $1,342.80
2 个连接，按年计费
Ultimate
定制
定制
必须联系销售
AnyDesk 定价如何随时间变化
AnyDesk 的价格调整并非小幅变动。对于长期使用 AnyDesk 的客户来说，当前价格可能会让续订变成一次与最初截然不同的购买决策。
以下是 AnyDesk 各套餐近期的美元价格历史：
日期
Solo
标准
高级
2024 年 1 月
每月 $14.90
每月 22.90 美元
每月 $79.90
2025年1月
每月 22.90 美元
每月 $35.90
每月 $79.90
2026年1月
每月 28.90 美元
每月 $49.90
每月 111.90 美元
将 2024 年的 AnyDesk 定价与 2026 年相比，涨幅令人咋舌：
套餐
2024 年美元价格
2026 年美元价格
增加
Solo
$14.90
$28.90
约 94%
标准
$22.90
49.90 美元
约 118%
高级
$79.90
$111.90
约 40%
这一涨价改变了 AnyDesk 在续订时与其他远程访问工具的比较方式。最初按早期价格选择套餐的客户，现在可能需要重新评估更高的年度投入，尤其是在团队还需要超出套餐所含连接数、设备容量或基础层级功能集的情况下。
为什么所列的最低价格可能并不能反映您的实际成本
所列的套餐价格只是远程访问软件总成本的一部分。对于正在比较 AnyDesk 定价或评估即将到来的续订的团队来说，实际成本取决于套餐的计费方式、需要访问权限的人数、所需的同时会话数量，以及所选层级包含哪些功能。
并发连接数
并发连接数会影响远程访问套餐的实际成本。套餐可能包含一定数量用户的访问权限，但这并不总是意味着每位用户都能同时发起远程会话。
对于拥有多名技术人员、支持人员或管理员的团队来说，这一点很重要。Standard 默认包含 1 个连接，而 Advanced 包含 2 个连接。如果多人需要同时为用户提供支持或访问设备，包含的连接数量可能会成为限制因素。
在续订前，团队应将套餐包含的连接数与实际支持工作流程进行比较。
受管设备数量限制
受管设备数量限制也是需要考量的另一个因素。Solo 最多支持 100 台受管设备，Standard 最多支持 500 台受管设备，Advanced 最多支持 1,000 台受管设备。
这些限制对某些用户来说可能已经完全够用，但仍会影响哪种方案更适合。自由职业者可能更看重成本和基础访问功能。小型 IT 团队可能需要更全面的设备管理、用户控制和支持能力。MSP 或更大的支��持团队可能需要评估，随着更多端点加入，这种方案结构能否顺畅扩展。
功能需求
最低标价可能不包含团队所需的全部功能。部署选项、高级管理控制、安全功能、用户管理和支持工作流程会因层级不同而有所差异。
这就是为什么买家在续订前应先查看自己实际使用的具体功能。较低级别的套餐起初看起来可能更划算，但如果关键功能需要升级到更高级别的套餐，实际成本就会发生变化。
续订 AnyDesk 前需要查看的事项
如果 AnyDesk 即将续订，不要只看套餐名称和月费价格。应结合团队日常实际使用远程访问的方式来评估续订成本。
续订前，请检查：
当前续订价格与原始合同价格的对比
取消或续订通知期限
需要远程访问的用户数量
有多少技术人员需要同时会话
套餐中包含多少台受管设备
团队是否已接近其受管设备数量上限
关键功能是否需要更高等级的套餐
是否需要附加组件或自定义许可
团队是否在为并未使用的功能付费
其他远程访问解决方案是否更适合您的实际工作流程
何时值得考虑使用 AnyDesk 替代方案
如果出现以下情况，可能值得评估 AnyDesk alternative：
续费成本大幅上涨
团队需要更多并发连接
需要为技术人员或用户提供更简单的许可方式
希望获得远程访问和支持工具，而无需为不必要的复杂功能付费
随着团队规模扩大，需要可预测的定价
希望在远程支持之外，同时具备端点管理能力
Splashtop：AnyDesk 的替代方案
如果 AnyDesk 的续订费用已不再符合预算或支持需求，Splashtop 可提供最佳 AnyDesk 替代方案。Splashtop 通过以下功能帮助团队支持远程访问和 IT 支持工作流程：
安全访问远程计算机
最终用户在场时提供的有人值守支持
适用于受管计算机的无人值守访问
文件传输、多显示器支持、会话工具以及更多顶级功能
集中式用户、权限和安全控制
面向企业、IT 团队、MSPs 和支持组织的方案
对于需要的不仅仅是远程访问的团队，Splashtop AEM 增加了端点管理功能，例如补丁管理、软件清单、警报和自动化操作。这让 IT 团队能够将远程支持与更好的端点可见性和控制结合起来。
在定价方面，与 AnyDesk 相比，Splashtop 最多可节省 70% 甚至更多。例如，Splashtop Remote Access 起价为每月 8.25 美元，而 AnyDesk Solo 为每月 28.90 美元，前者价格约低 71%。对于支持团队，Splashtop Remote Support 起价为每月 22 美元，而 AnyDesk Standard 为每月 49.90 美元，前者价格约低 56%。
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AnyDesk 的价格调整让客户有充分理由在承诺续订下一年度方案之前，重新审视续费成本。如果当前方案的成本高于预期，或者团队在远程访问和支持方面需要更合适的选择，现在正是比较替代方案的好时机。
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