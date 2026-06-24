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AnyDesk 涨价：需要了解的事项

Trevor Jackins
阅读时间：7分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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AnyDesk 的价格调整，让此前按较早费率购买的客户在续订时遇到了问题。曾经符合预算的方案，在计入新价格后，可能会显得大不相同。

对于临近续订的团队来说，这会带来一个现实问题：AnyDesk 还是合适的选择吗？在决定是否再续订一年之前，不妨先看看当前方案包含哪些内容、团队实际需要什么，以及现在使用的远程访问工具是否仍能提供所期待的价值。

AnyDesk 当前的美国定价

AnyDesk 当前在美国的定价采用按年计费的结构，尽管套餐显示为月度价格。以下是 AnyDesk 主要商业套餐当前列出的价格：

AnyDesk 套餐

当前标价

年度费用

账单详情

Solo

每月 28.90 美元

每年 $346.80

按年收费

标准

每月 $49.90

每年 598.80 美元

1 个连接，按年计费

高级

每月 111.90 美元

每年 $1,342.80

2 个连接，按年计费

Ultimate

定制

定制

必须联系销售

AnyDesk 定价如何随时间变化

AnyDesk 的价格调整并非小幅变动。对于长期使用 AnyDesk 的客户来说，当前价格可能会让续订变成一次与最初截然不同的购买决策。

以下是 AnyDesk 各套餐近期的美元价格历史：

日期

Solo

标准

高级

2024 年 1 月

每月 $14.90

每月 22.90 美元

每月 $79.90

2025年1月

每月 22.90 美元

每月 $35.90

每月 $79.90

2026年1月

每月 28.90 美元

每月 $49.90

每月 111.90 美元

将 2024 年的 AnyDesk 定价与 2026 年相比，涨幅令人咋舌：

套餐

2024 年美元价格

2026 年美元价格

增加

Solo

$14.90

$28.90

约 94%

标准

$22.90

49.90 美元

约 118%

高级

$79.90

$111.90

约 40%

这一涨价改变了 AnyDesk 在续订时与其他远程访问工具的比较方式。最初按早期价格选择套餐的客户，现在可能需要重新评估更高的年度投入，尤其是在团队还需要超出套餐所含连接数、设备容量或基础层级功能集的情况下。

为什么所列的最低价格可能并不能反映您的实际成本

所列的套餐价格只是远程访问软件总成本的一部分。对于正在比较 AnyDesk 定价或评估即将到来的续订的团队来说，实际成本取决于套餐的计费方式、需要访问权限的人数、所需的同时会话数量，以及所选层级包含哪些功能。

并发连接数

并发连接数会影响远程访问套餐的实际成本。套餐可能包含一定数量用户的访问权限，但这并不总是意味着每位用户都能同时发起远程会话。

对于拥有多名技术人员、支持人员或管理员的团队来说，这一点很重要。Standard 默认包含 1 个连接，而 Advanced 包含 2 个连接。如果多人需要同时为用户提供支持或访问设备，包含的连接数量可能会成为限制因素。

在续订前，团队应将套餐包含的连接数与实际支持工作流程进行比较。

受管设备数量限制

受管设备数量限制也是需要考量的另一个因素。Solo 最多支持 100 台受管设备，Standard 最多支持 500 台受管设备，Advanced 最多支持 1,000 台受管设备。

这些限制对某些用户来说可能已经完全够用，但仍会影响哪种方案更适合。自由职业者可能更看重成本和基础访问功能。小型 IT 团队可能需要更全面的设备管理、用户控制和支持能力。MSP 或更大的支持团队可能需要评估，随着更多端点加入，这种方案结构能否顺畅扩展。

功能需求

最低标价可能不包含团队所需的全部功能。部署选项、高级管理控制、安全功能、用户管理和支持工作流程会因层级不同而有所差异。

这就是为什么买家在续订前应先查看自己实际使用的具体功能。较低级别的套餐起初看起来可能更划算，但如果关键功能需要升级到更高级别的套餐，实际成本就会发生变化。

续订 AnyDesk 前需要查看的事项

如果 AnyDesk 即将续订，不要只看套餐名称和月费价格。应结合团队日常实际使用远程访问的方式来评估续订成本。

续订前，请检查：

  • 当前续订价格与原始合同价格的对比

  • 取消或续订通知期限

  • 需要远程访问的用户数量

  • 有多少技术人员需要同时会话

  • 套餐中包含多少台受管设备

  • 团队是否已接近其受管设备数量上限

  • 关键功能是否需要更高等级的套餐

  • 是否需要附加组件或自定义许可

  • 团队是否在为并未使用的功能付费

  • 其他远程访问解决方案是否更适合您的实际工作流程

何时值得考虑使用 AnyDesk 替代方案

如果出现以下情况，可能值得评估 AnyDesk alternative：

  • 续费成本大幅上涨

  • 团队需要更多并发连接

  • 需要为技术人员或用户提供更简单的许可方式

  • 希望获得远程访问和支持工具，而无需为不必要的复杂功能付费

  • 随着团队规模扩大，需要可预测的定价

  • 希望在远程支持之外，同时具备端点管理能力

Splashtop：AnyDesk 的替代方案

如果 AnyDesk 的续订费用已不再符合预算或支持需求，Splashtop 可提供最佳 AnyDesk 替代方案。Splashtop 通过以下功能帮助团队支持远程访问和 IT 支持工作流程：

  • 安全访问远程计算机

  • 最终用户在场时提供的有人值守支持

  • 适用于受管计算机的无人值守访问

  • 文件传输、多显示器支持、会话工具以及更多顶级功能

  • 集中式用户、权限和安全控制

  • 面向企业、IT 团队、MSPs 和支持组织的方案

对于需要的不仅仅是远程访问的团队，Splashtop AEM 增加了端点管理功能，例如补丁管理、软件清单、警报和自动化操作。这让 IT 团队能够将远程支持与更好的端点可见性和控制结合起来。

在定价方面，与 AnyDesk 相比，Splashtop 最多可节省 70% 甚至更多。例如，Splashtop Remote Access 起价为每月 8.25 美元，而 AnyDesk Solo 为每月 28.90 美元，前者价格约低 71%。对于支持团队，Splashtop Remote Support 起价为每月 22 美元，而 AnyDesk Standard 为每月 49.90 美元，前者价格约低 56%。

查看我们的Splashtop 与 AnyDesk 价格对比

选择适合预算和工作流程的远程访问解决方案

AnyDesk 的价格调整让客户有充分理由在承诺续订下一年度方案之前，重新审视续费成本。如果当前方案的成本高于预期，或者团队在远程访问和支持方面需要更合适的选择，现在正是比较替代方案的好时机。

与同类 AnyDesk 方案相比，Splashtop 以更低的起始价格，为个人、企业和 IT 团队提供一种安全、高性能的方式来访问计算机、支持用户并管理远程办公。可以直接评估实际体验，对比团队真正使用的功能，并在做出续订决定前了解 Splashtop 如何契合现有工作流程。

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所有显示价格均截至 2026 年 6 月

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