“2023年 AnyDesk 最佳替代方案”：Splashtop

2026年 AnyDesk 最佳替代方案 - Splashtop，实现快速、安全的远程访问
免费试用 Splashtop，比较 AnyDesk 与 Splashtop
Splashtop 的优势：AnyDesk 的替代方案
安全、高性能远程访问
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
统一的 IT 支持和管理
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
为成长型团队提供更高价值
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
认识 AnyDesk 的替代方案
为什么选择 Splashtop
可靠性和高性能
Splashtop 的可靠性始终如一地赢得用户一致好评。您将始终获得高性能的远程连接，从而在远程访问桌面时轻松进行视频编辑、音频混合、口形同步和 3D CAD 绘图等任务。
Splashtop 支持您使用的操作系统，并提供跨平台的远程访问。从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备获得对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的远程桌面访问。IT 可以访问任何计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。
对用户友好的计算机管理
需要管理帐户中的多个用户吗？
Splashtop 的特点是让您可以通过集中式管理控制台轻松管理所有用户和设备。
您可以轻松地对用户和计算机进行分组、调整安全性首选项等。
无需记住无人值守访问密码，只需为每个用户设置访问权限即可访问其计算机。
定价合理
Splashtop 旨在以较低成本、统一的定价规则和商业惯例，为客户提供简单快速的远程访问和远程支持解决方案。
为此 Splashtop Remote Access 可以根据特定用途进行扩展并按用户数量定价，电脑数量限制可根据购买的用户数量进行扩展。这种解决方案更受个人和小型团队的喜爱。
Splashtop 从未涨价。比较 Splashtop 与 AnyDesk 的定价。
强大的安全性
Splashtop 通过安全的基础架构、入侵防御和�应用程序安全措施保护您的网络、数据和信息。
Splashtop 将提供强效防火墙、数据加密、DDoS 缓解、全天候入侵检测、防御机制、多级密码安全性、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、代理服务器身份验证和数字签名的应用程序。
我们还遵循最新行业标准来设计和维护云端环境，以最大程度保障安全性。
比较 Splashtop 与 AnyDesk：哪种远程访问工具更好？
为什么 Splashtop 能成为更具优势的 AnyDesk 替代方案？原因如下：
性能和速度：Splashtop 的高清远程访问让用户仿佛在远程设备前一样。可以无缝对接视频剪辑、混音、3D CAD 绘图等工作任务，为用户提供卓越的使用体验。
成本效益：Splashtop 可提供高级远程访问和支持解决方案，且价格相对较低。比较 Splashtop 与 AnyDesk 的定价会发现，Splashtop 的性价比更高，功能性和安全性不会因定价低而受影响。
安全性：Splashtop 具有强大的安全措施，包括防火墙、数据加密、DDoS 缓解和全天候入侵检测。这些功能可确保用户数据始终受到保护，让个人用户和企业用户可以高枕无忧。
跨平台支持：Splashtop 支持多种操作系统，允许用户使用任意设备访问 Windows、Mac 和 Linux 设备，可以是计算机、平板电脑或移动设备。这种灵活性在当今多样化的技术环境中至关重要。
用户友好的管理：通过 Splashtop 的集中式管理控制台，管理员能够轻松管理用户和设备。从用户分组到调整安全偏好设置，Splashtop 的管理体验非常简单直观。
客户评论：Splashtop 的用户评分一向很高，这表明用户对其功能、性能和客户支持感到满意。用户的信任进一步印证了 Splashtop 在追求卓越方面所做的努力。
总之，Splashtop 是更全面、更安全、更用户友好的解决方案。无论是寻求可靠远程访问工具的个人用户，还是希望增强员工能力的企业用户，Splashtop 都能作为 AnyDesk 的替代方案。
为什么 Splashtop 可以替代 AnyDesk？
通过 Splashtop 远程桌面软件，可以随时随地使用任意电脑、平板或移动设备远程访问其他设备。远程连接速度快，仿佛就在远程电脑前一样。另外，还将获得以下重要的远程桌面功能：
拖放式文件传输
远程打印
远程重启
远程局域网唤醒
多显示器支持
聊天
双重认证
...和更多！