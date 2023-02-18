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“2023年 AnyDesk 最佳替代方案”：Splashtop

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为何选择 Splashtop

  • Splashtop 的性能优于 AnyDesk。远程访问会话中，用户仿佛是在现场办公。

  • Splashtop 具有 远程工作、IT 支持、远程管理等所需的所有主要功能。

  • TrustRadius 将 Splashtop 评选为“2023年度远程访问与支持软件领导者”，并授予 Splashtop“最具价值奖”、“最佳关系奖”、“最佳功能集奖”和“最佳软件奖”。

  • Splashtop 的价格更低，同时可为您提供更安全的高性能解决方案和更优质的客户服务。

满足您的选择

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个人与团队

Splashtop Business Access

CN¥35/月起

相比之下，AnyDesk Solo CN¥104.30/月

从任何设备远程访问您的计算机。非常适合希望为用户启用居家办公的个人或企业/学校。

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适用于IT、支持和帮助台

Splashtop SOS

CN¥119/月起

AnyDesk 起价CN¥209.30/月

有人值守和无人值守的远程支持软件。为任意计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持。

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对于大型团队

Splashtop Enterprise

用于企业、组织或教育机构中的组合远程访问和远程支持软件。

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加入我们的快乐客户

AnyDesk 没有提供管理用户的能力，这对我们来说是个问题，因为我们必须为无人值守的访问设置共享密码。 因此，我们开始寻找另一种支持多用户并提供更好安全性的解决方案，在安全远程访问软件方面，Splashtop 。 Splashtop 这使得继续支持我们的客户变得非常容易。 它的价格很有竞争力，具有我们所寻找的所有功能。

Braeden Saxon - Integrated Systems Manager at ABCis

转向的好处Splashtop

  • 可靠性和高性能

    Splashtop 的可靠性始终如一地赢得用户一致好评。您将始终获得高性能的远程连接，从而在远程访问桌面时轻松进行视频编辑、音频混合、口形同步和 3D CAD 绘图等任务。

    Splashtop 支持您使用的操作系统，并提供跨平台的远程访问。从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备获得对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的远程桌面访问。IT 可以访问任何计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。

  • 方便用户的计算机管理

    需要管理帐户中的多个用户吗？

    Splashtop 的特点是让您可以通过集中式管理控制台轻松管理所有用户和设备。

    您可以轻松地对用户和计算机进行分组、调整安全性首选项等。

    无需记住无人值守访问密码，只需为每个用户设置访问权限即可访问其计算机。

  • 有意义的定价

    Splashtop 旨在以非常低廉的价格、统一的定价规则和商业惯例，为客户提供简单快速的远程访问和远程支持解决方案。

    这就是 Splashtop Business Access 可以根据您的特定用途进行扩展并按用户定价的原因，计算机限制会根据购买的用户数量进行扩展。远程访问个人和小组用户可能会发现此模型更加简单。

    Splashtop 从不提高产品价格。

  • 强大的安全性

    Splashtop 通过安全的基础架构、入侵防御和应用程序安全措施保护您的网络、数据和信息。

    这意味着强大的防火墙、数据加密、DDoS缓解、24×7入侵检测、防御机制、多级密码安全、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、代理服务器认证和数字签名应用程序。

    我们还遵循最新行业标准来设计和维护云端环境，以最大程度保障安全性。

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