“2023年 AnyDesk 最佳替代方案”：Splashtop

Splashtop 旨在以非常低廉的价格、统一的定价规则和商业惯例，为客户提供简单快速的远程访问和远程支持解决方案。

这就是 Splashtop Business Access 可以根据您的特定用途进行扩展并按用户定价的原因，计算机限制会根据购买的用户数量进行扩展。远程访问个人和小组用户可能会发现此模型更加简单。

Splashtop 从不提高产品价格。