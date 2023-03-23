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A pile of money, showing that Splashtop Remote Support costs much less when compared to LogMeIn Central pricing
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LogMeIn Central 定价对比

作者：Trevor Jackins
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随着企业持续依赖计算机和软件执行日常运营，MSP 对支持计算机和软件的需求不断增长。为提供有效的支持，MSP 需要一个能够远程支持、监控和管理客户端点的解决方案。

LogMeIn Central 是大家都非常熟知的远程方案。但是，LogMeIn Central 同时也是市面上最贵的远程方案之一。

有没有一种解决方案既能提供高质量远程支持、监控和管理，又能比 LogMeIn Central 价格低50％或更多？如果这是您想要的解决方案，那么我们建议您试一试 Splashtop Remote Support

虽然 Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Central 能为 MSPs 提供同样的主要功能，但两者的定价差异很大。在本文中，我们将对比 LogMeIn Central 和 Splashtop Remote Support 的定价，以帮助您确定哪种解决方案更加符合业务需求和预算。

LogMeIn Central 定价

LogMeIn Central 按需要托管的计算机数量定价。LogMeIn Central 托管25台计算机的起价为$80/月，或$960/年。按照托管端点的数量，LogMeIn Central 每年所需成本如下所示：

  • 25台计算机：CN¥6,720/年

  • 50台计算机：CN¥8,652/年

  • 100台计算机：CN¥11,676/年

  • 250台计算机：CN¥24,360/年

同样，Splashtop Remote Support 按托管端点的数量定价，既支持灵活的按月订购，也支持更优惠的按年订购）。比较 LogmeIn Central 和 Splashtop Remote Support 按年订购的成本，会发现 Splashtop 可立省50％ 的许可证成本：

  • 25台计算机：CN¥3,360/年

  • 50台计算机：CN¥5,040/年

  • 100台计算机：CN¥6,720/年

  • 250台计算机：CN¥13,440/年

在 LogMeIn Central 中额外付费才能使用的功能在 Splashtop Remote Support 中却免费提供

Splashtop 可以为您节省更多费用。如果需要优化端点管理功能，则须在订购 LogMeIn Central 许可证的基础上另付费用。

因为 LogMeIn Central 将这些功能分别放到了三个单独的附加软件包中：

  • 安全插件（防病毒管理和 Windows 更新）：CN¥3,948/年，含25台计算机

  • 自动化附加组件（一对多操作、主动警报等）：CN¥3,948/年，含25台计算机

  • Insight 插件（系统清单、事件日志等）：CN¥3,780/年，25台计算机

如果要添加更多托管端点，LogMeIn Central 附加插件的价格也会随之增加。这让 LogMeIn Central 对大多数中小型企业来说遥不可及，对大型组织而言也是一笔非常高的成本。

但 Splashtop 却有所不同。MSP 所需的重要功能无需额外付费，Splashtop Remote Support 将免费提供！这些功能包括：

  • Windows 更新管理

  • 端点安全控制面板

  • 可配置的警报

  • 事件记录

  • 系统库存控制面板和历史记录

  • 一对多操作

  • 远程命令提示符

  • 部署和管理 Splashtop 防病毒软件

  • 启用最终用户远程访问权限

订购 Splashtop，不仅能以低成本获得更多重要功能，为客户提供更好的服务；而且还能获得具备可靠的远程连接和行业领先安全性的解决方案。这就是为什么 Splashtop Remote Support 能作为 LogMeIn Central 的替代方案

免费试用 Splashtop Remote Support

在比较 LogMeIn Central 和 Splashtop Remote Support 的定价时，关键因素是预算。使用 Splashtop，能以更优惠的价格获得相同的高级功能。另外，根据 TrustRadius 的用户评论，Splashtop 要比 LogMeIn Central 更好用，Splashtop 的用户评分为9.2分（满分10分），而 LogMeIn Central 的评分为8.5分。

立即免费试用 Splashtop Remote Support，了解为什么 Splashtop 是更好的选择，与 LogMeIn Central 相比能节省更多费用！

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Trevor Jackins
Trevor Jackins是一个Marketing Manager在Splashtop 。 他也是Splashtop's远程访问软件的热情用户，因为他用它来远程进入他的办公室电脑，在家里工作!Trevor对Splashtop 的兴奋源于他对技术如何改善我们日常生活的兴趣。
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