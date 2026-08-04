LogMeIn Central 定价对比

LogMeIn Central 的定价从基础套餐开始，但总成本取决于您管理的计算机数量以及团队所需的附加组件。
这种区别很重要。许多评估 LogMeIn Central 的 IT 团队，寻找的不仅仅是远程访问。他们还需要补丁管理、终端可见性、自动化、库存报告、警报和安全管理。在 LogMeIn Central 中，其中许多功能都绑定在附加软件包中。
本指南将拆解 LogMeIn Central 的定价、各附加组件包含的内容、添加附加组件后 LogMeIn Central 的费用，以及它与 Splashtop AEM 相比如何。
LogMeIn Central 定价概览
LogMeIn Central 的定价依据是所管理的计算机数量。基础方案包含远程访问和核心管理功能，额外的终端管理能力可通过附加组件获得。
电脑数量
LogMeIn Central 基础版年度价格
25台电脑
US$954.99/年
50台电脑
US$1,224.99/年
100 台计算机
US$1,659.99/年
250台计算机
US$3,479.99/年
基础价格有助于了解入门成本。但是，对于需要终端管理功能（如补丁管理、自动化、报告、清单和杀毒管理）的团队来说，它并不能反映全部成本。
为此，您需要查看 LogMeIn Central 的附加组件。
LogMeIn Central Base 包含哪些内容？
LogMeIn Central Base 主要围绕远程访问和核心计算机管理而构建。适用于需要连接远程计算机、组织设备并管理一组端点访问权限的团队。功能包括：
对受�管计算机的远程访问
用户和计算机管理
电脑分组
部署工具
文件传输
远程打印
双重认证
核心远程管理工作流程
寻求更全面端点管理解决方案的团队，通常需要的不仅仅是基础套餐。补丁管理、自动化任务执行、警报、资产清单、报告和防病毒管理等功能与单独的附加组件绑定。
LogMeIn Central 附加组件包含哪些内容？
LogMeIn Central 提供三大附加组件，可扩展其端点管理能力：Security、Automation 和 Insight。
安全附加组件
Security 附加组件包含终端安全和更新管理功能，包括：
补丁管理
Windows更新
应用程序更新
由 Bitdefender 提供支持的 LogMeIn Antivirus
防病毒管理
自动化附加组件
Automation 附加组件包含用于在受管计算机上运行任务、脚本和警报的工具，包括：
One2Many 自动化任务管理
远程执行
高级脚本
自愈警报
主动告警
洞察附加组件
Insight 附加组件专注于端点可见性、报告和资产清单，包括：
资产管理
仪表盘和报告
计算机审计与清单
加购附加组件后，LogMeIn Central 的费用是多少？
对于正在比较远程支持与端点管理解决方案的团队来说，LogMeIn Central 的基础价格只是整体情况的一部分。如果团队需要补丁管理、安全管理、自动化、警报、清单、仪表盘和报告，那么更有参考价值的基准是包含 Security、Automation 和 Insight 附加组件的 LogMeIn Central。
电脑数量
LogMeIn Central 及附加组件
25台电脑
US$2,594.96/年
50台电脑
US$3,254.96/年
100 台计算机
US$5,209.96/年
250台计算机
US$10,569.96/年
LogMeIn Central 定价与 Splashtop AEM 定价对比
Splashtop AEM 是一款端点管理解决方案，在一个基于端点的套餐中集成了远程控制、补丁管理、CVE 可见性、资产清单、警报、脚本和自动化功能。
按年计费时，Splashtop AEM 每年 $1,188 起，最多可支持 100 个端点。
计算机或终端数量
LogMeIn Central 及附加组件
Splashtop AEM
25
US$2,594.96/年
¥8,400/年
50
US$3,254.96/年
¥8,400/年
100
US$5,209.96/年
¥8,400/年
Splashtop AEM 的最低要求为 100 个端点。所示的 LogMeIn Central 定价包含 Automation、Insight 和 Security 附加组件。价格按年列出。
即使有 100 个端点的最低要求，Splashtop AEM 在所示各个端点数量下的成本仍低于加购附加组件后的 LogMeIn Central。
当终端数量超过 100 台后，LogMeIn Central 定价与 Splashtop AEM 定价之间的差距会越来越大，Splashtop AEM 可为您节省更多年�度成本（请参阅Splashtop AEM 定价）。
为什么在比较 LogMeIn Central 定价时，附加组件很重要
在评估 LogMeIn Central 定价时，最重要的问题是团队实际需要哪些功能。如果只比较基础方案，定价可能无法反映完整的端点管理成本。
以下是 LogMeIn Central 和 Splashtop AEM 之间关键功能的对应关系：
功能
LogMeIn
Splashtop AEM
遥控
包含在基础方案中
包含
补丁管理
安全附加组件
包含
Windows更新
安全附加组件
包含
第三方应用程序更新
安全附加组件
包含
防病毒管理
安全附加组件
可通过端点安全选项获得
自动化任务
自动化附加组件
包含
脚本编写
自动化附加组件
包含
警报
自动化附加组件
包含
资产管理
Insight 附加组件
包含
仪表盘和报告
Insight 附加组件
包含
计算机审计与清单
Insight 附加组件
包含
对于基本的远程访问使用场景，LogMeIn Central Base 可能已经足够。对于端点管理而言，这些附加组件会成为比较中的核心。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了一种更整合的方式，可直接通过 Splashtop 平台管理这些工作流程。
在 LogMeIn Central 与 Splashtop AEM 之间做出选择
对于正在评估 LogMeIn Central 与 Splashtop AEM 的团队来说，Splashtop AEM 是更好的选择。
Splashtop AEM 为 IT 团队在一个精简的解决方案中提供这些端点管理能力，无需为补丁管理、自动化和清单等核心工作流单独购买附加组件包。这让定价更容易理解，也有助于团队避免随着端点管理需求增长而支付更多费用。
成本差异也非常明显。Splashtop AEM 的成本最高可比带附加组件的 LogMeIn Central 低 77%。
对于希望以更低年度成本实现实用端点管理的 IT 团队和 MSPs 来说，Splashtop AEM 更适合。这让 Splashtop 成为最佳的 LogMeIn Central 替代方案。
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包含终端管理附加组件后，LogMeIn Central 的定价可能会显著上升。Splashtop AEM 以可预测的按端点计费方式，为 IT 团队提供更简单的方法来管理、修补、监控和支持端点。
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