Splashtop：更好的 Zoom、RingCentral 等远程 IT 支持协作工具替代方案

最近，一些教育行业和中小型企业市场的 IT 支持团队转向 Zoom、RingCentral (RC) 或其他协作工具作为远程支持的替代方案。在 Splashtop，我们听到 IT 主管和技术人员试图用协作工具代替 远程支持 软件。一些人转向替代解决方案是因为现有解决方案的连接不可靠、性能滞后和价格上涨。
通常的解决方案是 IT 帮助台要求用户通过 Zoom/RC 联系帮助台，然后将屏幕共享转交给 IT 技术员。技术员会指导用户进行修复。显然，这是个笨方法，因为涉及太多的步骤。但是，我们理解人们为什么采用这一方法。毕竟，谁也不要愿意使用性能不稳定、功能不齐备、价格又奇高的软件。
然而，在为 IT 帮助台运行可扩展的远程支持操作时，Zoom/RC 解决方案根本无法与 Splashtop 等真正的远程支持解决方案相提并论。
Zoom 和 RingCentral 并非实用的远程支持工具？
简单来说，Zoom/RC 的初衷并非作为远程支持解决方案。这些协作工具不具备远程支持的基本要素，即与 PSA/工单系统集成、文件传输、升级至管理员权限、支持会话日志、合规性要求等。真正的远程支持解决方案专门面向 IT 帮助台，不仅具备这些基本要素，还包括其他更多功能和性能。
与 Zoom/RC 相比，Splashtop 如何管理 IT 帮助台？五个常见的 Splashtop 远程支持使用场景：
使用场景 1：对远程计算机的随时/无人值守支持
Splashtop 具备无人值守的支持功能，而 Zoom/RC 却根本不具备此功能。通过无人值守支持，您能随时支持任何员工，即使员工不在其计算机旁。IT 帮助台人员利用权限和详细的安全协议解决员工的远程访问和其他技术问题，�而无需员工在场。通过无人值守支持，IT 帮助台可以减少高峰期的资源消耗。同时，为受支持的用户在工作和生活中带来更多灵活性。
使用场景 2：为需要即时帮助的员工提供支持：按需（有人值守）访问员工的计算机和移动设备
这就是 Zoom/RC 将自己定位为重要远程支持工具的原因。但是，任何需要支持的移动设备用户都必须先下载、安装并启动 Zoom/RC，然后才能加入支持会话。这会造成不必要的负担。Splashtop 的用户只需将9位码发送到服务台，即可立即建立完整的支持会话，包括管理员权限（如果需要）。事实上，Zoom/RingCentral 不支持需要特权访问的任务，如安装/卸载、删除系统文件等。
不仅如此，Splashtop 还提供更为出色的用户体验。其中包括白板功能（允许用户对内容进行注释以及安全文件传输、远程打印等会话中操作功能。而 Zoom/RC 不具备这些功能。
使用场景 3：远程支持、中断/修复的可视化协作
Zoom/RC 的最佳使用场景是提供实时视觉效果，以便帮助台技术员可以引导用户解决问题。然而，即便如此也无法实现 Splashtop 增强现实插件的功能。
Splashtop 的 AR 解决方案通过 AR 注释提供远程摄像头访问，从而提高协作效率。Splashtop AR 远程服务兼具 AR、音频和摄像头共享功能。如果用户在远程办公场所遇到问题，可以立即与远程 IT 技术员共享其正在使用的任何设备的摄像头。然后，技术员可以直接在屏幕上进行注释（见左图）。用户也可以注释，技术员和用户可以通过独有的颜色区分各自的注释内容。
移动或现场工作人员需要其他同事的专业指导时，Splashtop AR 则可发挥其重要价值。有些人还使用 Splashtop AR 帮助现场工作人员或支持客户。在这两种情况下，通常利用视觉辅�助手段远程解决产品设置、硬件、重新布线等问题。
使用场景 4：将按需远程访问与工单、技术员工作流程和 PSA 系统集成以提供全面支持
利用 Splashtop 中的服务台功能，可以确保分布式支持团队的协作井然有序。服务台功能旨在改进技术员管理、协作和升级流程。
可以将客户请求转交至适当的技术员，还可以在需要更高级别的支持时请求专家指导。高级团队管理功能使 IT 能够简单安全地高效支持客户、员工以及同事。而 Zoom/RC 只提供基础协作。
使用场景 5：集中管理远程员工的访问和支持
各企业都希望在不增加资源的情况下做更多事情。面对现实吧，合格的 IT 帮助台人员非常短缺，我们需要通过集中控制和可扩展性来提高效率。Splashtop 允许 IT 管理员仅通过统一界面建立用户、组、设备、访问权限等。
Splashtop 的简单组策略对象（GPO）设置允许 IT 快速为指定用户和群组进行更改。任何支持会话结束后，均会生成日志记录和报告。该功能对于取证或验证 GDPR、CCA、HIPAA 和 FERPA 等法规合规性至关重要。Zoom/RC 不具备这些功能。
安全的远程支持
从安全角度来看，Splashtop 可在多个方面保护客户和用户的安全。首先，公司网络风险被最小化。IT 技术支持人员（以及受支持的用户）远程访问其计算机或工作站时，可以通过 Splashtop 连接。此连接实现了必要的检查和均衡，可以确保公司网络安全。
Splashtop 具备“黑屏”功能。此功能指被远程控制的计算机屏幕会自动变为黑屏，可防止他人在您远程办公时看到远程屏幕显示的内容，从而保护您的隐私。Splashtop 还允许您启用或禁用文件传输和打印功能。
所有 Splashtop 远程访问软件均具备各种安全功能，如设备认证、双因素认证（2FA）、单点登录（SSO）等。如需了解更多 Splashtop 面向 IT 帮助台提供的远程支持解决方案，请访问我们的 IT 帮助台远程访问与支持页面。
Splashtop 与 Zoom/RingCentral 相辅相成、合作共赢
归根结底，在面向 IT 帮助台的远程支持方面，Splashtop 与 Zoom/RC 相比几乎没有什么悬念。Splashtop 专注于这一目标，而 Zoom/RC 的重点则是协作工具。
在企业级远程支持方面，Zoom/RC 并不会出现客户流失。Splashtop 是专门的远程支持工具，可以作为 Zoom/RC 部署的补充，二者相辅相成，共同为 Zoom/RC 客户提高效率。Zoom/RC 与 Splashtop 并非二选其一，而是合作共赢。
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如需更多信息，请查看我们的快速安全的 IT 支持远程控制软件页面。