“2023年 LogMeIn Central 最佳替代方案”– Splashtop

Splashtop成本更低，并且具有LogMeIn Central中相同的主要功能
LogMeIn 还会再涨价吗？与 LogMeIn Central 相比，使用 Splashtop 可立省节省77%！
Splashtop具有与 LogMeIn相同的顶级功能
全球有超过3000万用户使用Splashtop
从 LogMeIn 轻松迁移
低价保障与提前启动计划：无需等待订购期满，立即迁移，无任何额外费用！– 阅读更多
Splashtop 与 LogMeIn Central 的关键功能��对比
对比项
Splashtop AEM
LogMeIn
起始价
¥8,400每年 0 美元，最多 100 个端点
US$954.99每年 0 美元，最多可用于 25 个终端（包含安全、洞察和自动化附加组件）
托管设备的远�程控制
补丁管理
需要安全插件
Windows更新
需要安全插件
第三方应用程序更新
需要安全插件
库存可见性
需要 Insight 插件。
仪表盘和报告
需要 Insight 插件。
警报
需要自动化插件
脚本编写
需要自动化插件
远程命令或任务执行
需要自动化插件
防病毒管理
可通过端点安全选项获取
需要安全插件
端点安全选项
可作为附加组件使用
需要安全插件
从LogMeIn Central切换到Splashtop时用户怎么说
像许多其他 IT 专业人员一样，我对LogMeIn高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代方案，原有的方案已经定价过高。在临时使用其他产品的免费解决方案后，我终于回到了 Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop 甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central 与 Splashtop 的价格比较
要公平地比较端点管理成本，请查看 LogMeIn Central 及其安全、自动化和洞察插件。这些附加功能包括补丁管理、自动化、警报、库存、仪表板、报告和防病毒管理等。
查看我们与 LogMeIn Central 的定价对比。
电脑数量
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
¥8,400每年 0
US$2,594.96每年 0
50
¥8,400每年 0
US$3,254.96每年 0
100
¥8,400每年 0
US$5,209.96每年 0
如何从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop
步骤1
注册免费试用7天，无需信用卡。
第2步
了解如何将所有托管计算机迁移到 Splashtop。
“LogMeIn 总是频繁涨价，我们想尽量避免每年卡在更新订阅服务的过程中，因为……我们发现一家供应商因为价格原因，弃用 LogMeIn，转而使用 Splashtop。我们免费试用了这款软件，感到非常惊喜。Splashtop 具有我们所需的所有功能，价格更符合我们的预期。”
– Strobel能源集团IT经理Jon Quincy