“2023年 LogMeIn Central 最佳替代方案”– Splashtop

要获得 Splashtop Remote Support Premium 中提供的所有监控和管理功能，则需购买 LogMeIn Central Base Plan 以及三个附加组件。比较 Splashtop Remote Support Premium 和 LogMeIn 的价格，会发现 Splashtop 可立省至少40%-80%。

电脑数量 Splashtop Remote Support Premium LogMeIn Central

25 CN¥3,360 $2,628 50 CN¥5,040 $3,288 100 CN¥3,360 $5,220 250 CN¥13,440 $10,584