“2023年 LogMeIn Central 最佳替代方案”– Splashtop

Splashtop成本更低，并且具有LogMeIn Central中相同的主要功能
不满于 LogMeIn 的频繁涨价？与 LogMeIn Central 相比，Splashtop 可立省至少40%至80%！
Splashtop具有与 LogMeIn相同的顶级功能
全球有超过3000万用户使用Splashtop
从 LogMeIn轻松迁移
低价保障与提前启动计划：无需等待订购期满，立即迁移，无任何额外费用！– 阅读更多
为什么Splashtop是更好的LogMeIn Central替代产品
Splashtop Remote Support Premium
LogMeIn
起始价格（25台电脑）
CN¥3,360/年
CN¥6,720/年
无人值守的远程支持
无安装参加（临时）支持
无限的技术人员和同期会议
跨平台文件传输（拖放）
用户& 计算机管理功能
安全功能
Windows更新
起价为额外的CN¥3,948/年
可配置的警报/操作
起价为额外的CN¥3,948/年
远程命令
起价为额外的CN¥3,948/年
事件记录
起价为额外的CN¥3,780/年
系统清单
起价为额外的CN¥3,780/年
从LogMeIn Central切换到Splashtop时用户怎么说
“与其他许多IT专业人员一样，我对LogMeIn的高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代解决方案，现在解决方案价格过高。在暂时使用其他产品的免费解决方案后，我终于找到了Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。”
Micah Barham - Barham Technologies
价格对比
要获得 Splashtop Remote Support Premium 中提供的所有监控和管理功能，则需购买 LogMeIn Central Base Plan 以及三个附加组件。比较 Splashtop Remote Support Premium 和 LogMeIn 的价格，会发现 Splashtop 可立省至少40%-80%。
电脑数量
LogMeIn Central
25
CN¥3,360
$2,628
50
CN¥5,040
$3,288
100
CN¥3,360
$5,220
250
CN¥13,440
$10,584
Splashtop快速入门
步骤1
注册免费试用7天，无需信用卡。
第2步
了解如何将所有托管计算机迁移到 Splashtop。
“LogMeIn 总是频繁涨价，我们想尽量避免每年卡在更新订阅服务的过程中，因为……我们发现一家供应商因为价格原因，弃用 LogMeIn，转而使用 Splashtop。我们免费试用了这款软件，感到非常惊喜。Splashtop 具有我们所需的所有功能，价格更符合我们的预期。”
– Strobel能源集团IT经理Jon Quincy