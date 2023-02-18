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“2023年 LogMeIn Central 最佳替代方案”– Splashtop

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Splashtop成本更低，并且具有LogMeIn Central中相同的主要功能

  • 不满于 LogMeIn 的频繁涨价？与 LogMeIn Central 相比，Splashtop 可立省至少40%至80%

  • Splashtop具有与 LogMeIn相同的顶级功能

  • 全球有超过3000万用户使用Splashtop

  • 从 LogMeIn轻松迁移

  • 低价保障与提前启动计划：无需等待订购期满，立即迁移，无任何额外费用！– 阅读更多

为什么Splashtop是更好的LogMeIn Central替代产品

Splashtop Remote Support Premium

LogMeIn

起始价格（25台电脑）

CN¥3,360/年

CN¥6,720/年

无人值守的远程支持

无安装参加（临时）支持

无限的技术人员和同期会议

跨平台文件传输（拖放）

用户& 计算机管理功能

安全功能

Windows更新

起价为额外的CN¥3,948/年

可配置的警报/操作

起价为额外的CN¥3,948/年

远程命令

起价为额外的CN¥3,948/年

事件记录

起价为额外的CN¥3,780/年

系统清单

起价为额外的CN¥3,780/年

如需更多电脑，请查看所有定价 →

Splashtop Remote Support

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从LogMeIn Central切换到Splashtop时用户怎么说

“与其他许多IT专业人员一样，我对LogMeIn的高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代解决方案，现在解决方案价格过高。在暂时使用其他产品的免费解决方案后，我终于找到了Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。”

Micah Barham - Barham Technologies

价格对比

要获得 Splashtop Remote Support Premium 中提供的所有监控和管理功能，则需购买 LogMeIn Central Base Plan 以及三个附加组件。比较 Splashtop Remote Support Premium 和 LogMeIn 的价格，会发现 Splashtop 可立省至少40%-80%

电脑数量

Splashtop Remote Support Premium

LogMeIn Central

25

CN¥3,360

$2,628

50

CN¥5,040

$3,288

100

CN¥3,360

$5,220

250

CN¥13,440

$10,584

Splashtop快速入门

步骤1

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了解如何将所有托管计算机迁移到 Splashtop。

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Strobel Energy Group facility at night

“LogMeIn 总是频繁涨价，我们想尽量避免每年卡在更新订阅服务的过程中，因为……我们发现一家供应商因为价格原因，弃用 LogMeIn，转而使用 Splashtop。我们免费试用了这款软件，感到非常惊喜。Splashtop 具有我们所需的所有功能，价格更符合我们的预期。”

– Strobel能源集团IT经理Jon Quincy

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