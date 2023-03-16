Strobel 从 LogMeIn Central 切换后立省80%
顶级远程支持功能，价格远低于 LogMeIn Central
摘要
Strobel Energy Group 一直在使用 LogMeIn Central 支持其用户和 IT 基础架构，其中包括遍布全球的数十台服务器和计算机。厌倦了 LogMeIn 的急剧涨价，Strobel Energy Group 改用了 Splashtop Remote Support，它以更好的价格提供了他们所需的所有工具和功能。
来自 Strobel Energy Group
Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。
Jon Quincy, IT Manager
挑战：以公平的成本找到LogMeIn 中心的最佳替代品
Strobel 能源集团全天候运营。为了使公司运营顺利进行，需要确保 IT 基础架构处于最佳状态。有了远程支持解决方案，就可以远程访问公司使用的所有服务器和设备，远程提供维护和支持。
Strobel 能源集团以前一直使用 LogMeIn Central 提供远程支持。但 LogMeIn 每年都涨价，这让问题很棘手。Strobel 能源集团的 IT 经理 Jon Quincy 在谈到 LogMeIn 价格大幅上涨时说道：“LogMeIn 总是涨价，我们只是希望自己不要因每年的续订服务而反复陷入困境。”
Quincy 需要寻找替代方案，能为团队提供高质量远程支持的解决方案，不仅要具备快速的远程访问连接，而且要具备所有高级支持工具，同时价格要合理。
Quincy 说："我们一直在努力寻找替代方案，希望能确保以最低价格获得合适的产品，满足我们的需求。我们的目标是能够支持我们的用户，轻松远程连接、完成所需的工作。”
解决方案：Splashtop Remote Support
不久，Quincy 听说其他公司也在使用 LogMeIn Central 时遇到了同样的问题，后来 Quincy 找到了 LogMeIn Central 的理想替代方案——Splashtop SRS Premium。
Quincy 说：“我们一直在努力寻找好用的新产品。我们的一个供应商使用 Splashtop 远程访问我们的系统。在和他们的沟通过程中，我们发现他们是因为价格才决定不再订购 LogMeIn，转而使用 Splashtop。”
“与 LogMeIn Central 相比，Splashtop Remote Support 可以提供相同的主要功能，这些都是 IT 经理最常用的功能。但是，Splashtop 的成本要低得多，而且不会逐年涨价（LogMeIn Central 定价对比）。这让 Quincy 非常感兴趣，他决定先试用。
Quincy 说：“我们免费试用了该软件，感到非常惊喜。很高兴能与 Splashtop 销售团队合作，他们非常灵活，愿意在免费试用版中提供扩展，我们对这一点感到非常满意。”
Splashtop 的性能达到了 Strobel Energy Group 的高标准。对于 Quincy 来说，从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop Remote Support，做这个决定并不难。
“Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。”
结果：Strobel 将远程支持成本削减了80%以上
Quincy 轻松完成了 Splashtop SRS Premium 的部署，不仅能为 Strobel Energy Group 的 IT 基础设施提供所需的高水平支持，而且能兼顾备受关注的成本问题。Quincy 表示：“LogMeIn 续费要6000多美元，而订购 Splashtop 只需要1000多美元。除了价格，订购 LogMeIn 我们只能托管100台电脑，而 Splashtop 则能托管250台电脑。”
Quincy 将 Strobel Energy Group 的远程支持成本削减了80%以上。同时，可访问的计算机数量比使用 LogMeIn 时允许访问的数量增加了一倍之多。Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案，与 LogMeIn 定价相比，Splashtop 可立省数千美元。
托管计算机数量增加100至250
立省80%关于远程支持费用
细节
关于 Strobel Energy Group
Strobel Energy Group 是一家工程、采购与建筑（EPC）公司，主营中游能源领域，旨在为能源行业提供能源商品销售相关的运营和设施。该公司负责的项目包括北达科他州、路易斯安那州和德克萨斯州的原油单元列车装载设施的规划、建设和完成交易，以及美国其他地区的项目。
Strobel Energy Group 利用远程桌面管理软件维护服务器基础架构，该架构由 VMWare 主机、多个虚拟服务器以及约70名用户组成。在其用户群中，有60％为本地用户，其余40％分布在美国、墨西哥、加拿大和印度。