Strobel 从 LogMeIn Central 切换后立省80%

Strobel 能源集团全天候运作。 为了保持业务的顺利运行，他们需要确保其IT基础设施处于最佳状态。 有了远程支持解决方案在手，他们就能远程访问并为其公司使用的所有服务器和设备提供维护和支持。

过去，Strobel 能源集团一直使用LogMeIn Central来提供远程支持。 LogMeIn不过，每年的价格上涨开始成为一个问题。 Strobel 能源集团的IT经理乔恩-昆西谈到了价格上涨如何开始变得太多。"LogMeIn 一直在增加他们的价格，我们尽量不陷入每年续订服务的困境，只是因为"。

昆西派人去寻找另一个能让他提供一流远程支持的解决方案，这个方案能让他和他的团队拥有快速的远程访问连接和提供卓越支持所需的所有工具，但没有高昂的价格标签。

"昆西说："我们不断努力，以确保我们以最佳价格使用正确的产品来满足我们的需要。 "我们的目标是让我们能够支持我们的用户，在连接和做需要做的事情方面没有任何困难。"