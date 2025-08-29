“2023年 LogMeIn 最佳替代方案”

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

2026年 LogMeIn 最佳替代方案

订购 Splashtop 可立省至少80%

立即试用
A person using Splashtop rather than LogMeIn on a table to remotely access a computer

为什么从 LogMeIn 转用 Splashtop？

需要 LogMeIn Pro、LogMeIn Central 或 LogMeIn Rescue 的替代方案？

成千上万的企业，MSP和个人已经从LogMeIn切换到Splashtop，并且不难理解为什么：

  • 与 LogMeIn 相比，Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案性价比更高，每年可立省至少80%。查看 Splashtop 与 LogMeIn 的定价对比

  • Splashtop 可提供安全的高性能远程连接，帧率高达每秒40帧，支持 4K 流式传输

  • Splashtop 可大幅提高生产力，轻松支持超过10万+个端点，同时
    提供整套高级工具和功能，实现无缝远程办公

  • Splashtop 具备所有远程办公的高级工具和功能

  • Splashtop 在第三方评论网站的用户满意度评级非常高


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选择 LogMeIn 替代方案：探索 Splashtop 解决方案

替代 LogMeIn Pro

Splashtop 远程访问

¥43/月起

使用任意设备，远程访问电脑。非常适合希望为用户启用居家办公的个人或企业用户。(LogMeIn Pro 定价对比)

免费试用对比图表

LogMeIn Rescue 替代品

Splashtop Remote Support

¥117/月起

有人值守和无人值守的远程支持软件。为任何计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持（QuickSupport）。

免费试用对比图表

LogMeIn Central替代方案

Splashtop AEM

100 个端点起价为每月 ¥840 美元*

远程支持和端点管理软件。可随时随地访问、监控和管理客户的计算机和服务器。

* 按月结算。年付可享折扣

免费试用对比图表

成为我们的客户

像许多其他 IT 专业人员一样，我对LogMeIn高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代方案，原有的方案已经定价过高。在临时使用其他产品的免费解决方案后，我终于回到了 Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop 甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。

Micah Barham - Barham Technologies

成为我们的客户

我觉得 Splashtop Remote Access 是一款非常了不起的产品。我在用 LogMeIn Pro 时出现了可靠性问题，而且他们的客户支持似乎根本不愿意解决这个问题。所以我决定不再使用这款软件，转而开始使用 Splashtop。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

成为我们的客户

在 Ultimate IT Guys，大部分工作需要远程完成。我们发现对于我们的技术员和远程办公的客户而言，Splashtop 简单易用、安全可靠且成本更低。而 LogMeIn 一直在涨价，支持水平却不断下降，所以我们决定改用 Splashtop。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

成为我们的客户

我以前用过 LogMeIn。Splashtop 比它更便宜，而且通过控制用户对设备的访问权限，更容易设置用户。我喜欢会话录制和历史记录功能。这两个功能对我非常有用。

David Bakker - Hendrik’s Greenhouses

相比之下，Capterra 用户更喜欢 Splashtop 而非 LogMeIn

Splashtop scored higher than LogMeIn for functionality, ease of use, value for money, and customer support


Bullhorn icon

已订购 LogMeIn 许可证？无需等待！

使用 Splashtop —— LogMeIn 的替代方案，可额外获得3个月的使用期限

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IT professionals discussing the features and benefits of Splashtop remote access software, a top alternative to LogMeIn

以最优惠的价格找到合适的远程访问解决方案

每个 Splashtop 解决方案在设计时都考虑到了特定的使用场景，也就是说您将以更大的价值获得所需的全部高级工具和功能。无论您需要的是用于居家办公、远程办公、远程实验室访问的远程控制解决方案，还是远程支持解决方案，Splashtop 都能为您提供所需的解决方案。

Splashtop 可提供远程访问和支持解决方案，具有拖放文件传输、聊天、远程打印等功能，确保无缝连接和生产力。

Close up of a person's glasses as they use a computer with Splashtop, the better alternative to LogMeIn

适用于所有设备的高速、安全的 LogMeIn 远程访问替代方案

Splashtop 支持您使用的操作系统，并提供跨平台的远程访问。可从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。IT 可以访问任何计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。

快速的远程连接使在远程会话中进行视频剪辑、音频混合、唇音同步和 3D CAD 绘图成为可能。

此外，Splashtop 具有卓越的安全功能和实践，如 TLS、256位 AES 加密等；符合行业和政府的各项标准与法规，如 ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA、FERPA 等，解决您的后顾之忧。

A happy IT technician using Splashtop on a laptop instead of LogMeIn

Splashtop 具备卓越的客户支持和灵活的订购选项

Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。

与其他远程访问软件工具不同，Splashtop 让您可以轻松修改订阅设置以添加或删除设备、升级或取消计划。

简单4步即可从 LogMeIn 切换到 Splashtop

从 LogMeIn 切换到 Splashtop，快速、简单、经济高效。请按照以下步骤操作：

步骤1：创建 Splashtop 账户：注册符合需求的 Splashtop 账户。可以先免费试用，零风险体验不同功能。

步骤2：在设备上安装 Splashtop Streamer：在要远程访问的设备上下载并安装轻量级 Splashtop Streamer 应用程序，以随时安全远程连接。

步骤3：在设备上设置 Splashtop 应用程序：在设备（Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 或 Web 浏览器）上安装 Splashtop Business 应用程序。使用账户登录即可看到远程电脑。

步骤4：立即连接并开始远程办公：从 Splashtop 应用程序中点击某台电脑即可启动安全、高性能的远程会话。享受流畅的 4K 流式传输、文件传输、多显示器支持等功能，且成本远低于 LogMeIn。

常见问题解答

比 LogMeIn 更好用的软件推荐？
是否有免费版 LogMeIn？
如何注销我的 LogMeIn 帐户？
LogMeIn 的订购费用是多少？
如何将我的计算机从 LogMeIn 迁移到 Splashtop？
更好的 LogMeIn 替代方案？
挑选 LogMeIn 替代方案时应考虑哪些关键因素？

立即免费试用 Splashtop，亲身体验为什么 Splashtop 比 LogMeIn 更好用。

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