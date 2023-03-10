“2023年 LogMeIn 最佳替代方案”

为何选择 Splashtop
需要一个更好的办法来替代LogMeIn Pro,LogMeIn Central, 或LogMeIn Rescue?
成千上万的企业，MSP和个人已经从LogMeIn切换到Splashtop，并且不难理解为什么：
与 LogMeIn 相比，Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案性价比更高，每年可立省至少80%。查看 Splashtop 与 LogMeIn 的定价对比
Splashtop提供安全、高性能的远程连接，每秒40帧的4K流媒体
Splashtop 具备远程工作的所有顶级工具和功能
Splashtop获得了第三方评论员和同行评论网站的最高客户满意度评价
找到 LogMeIn 替代方案查看所有产品
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我以前用过LogMeIn 。 Splashtop 是更便宜和更容易设置用户对机器的控制访问。 我喜欢有会话和历史日志。 这些都是非常有帮助的。
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
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像许多其他 IT 专业人员一样，我对LogMeIn高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代方案，原有的方案已经定价过高。在临时使用其他产品的免费解决方案后，我终于回到了 Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop 甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。
Micah Barham - Barham Technologies
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我只想说，Splashtop Business Access ，这是一个多么了不起的产品。 我从LogMeIn Pro转到Splashtop ，因为我遇到了可靠性问题，而他们的客户支持似乎根本不接受解决这个问题。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 我们发现Splashtop ，对于我们的技术人员和远程工作的客户来说，都很容易使用、可靠、安全和具有成本效益。 我们从LogMeIn 转到Splashtop ，因为价格不断上涨，并且在LogMeIn 的支持水平不断下降。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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我以前用过LogMeIn 。 Splashtop 是更便宜和更容易设置用户对机器的控制访问。 我喜欢有会话和历史日志。 这些都是非常有帮助的。
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
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像许多其他 IT 专业人员一样，我对LogMeIn高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代方案，原有的方案已经定价过高。在临时使用其他产品的免费解决方案后，我终于回到了 Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop 甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。
Micah Barham - Barham Technologies
Capterra 平均用户评分
以更大的价值获得您需要的远程访问解决方案
每个 Splashtop 解决方案在设计时都考虑到了特定的使用场景，也就是说您将以更大的价值获得所需的全部高级工具和功能。无论您需要的是用于居家办公、远程办公、远程实验室访问的远程控制解决方案，还是远程支持解决方案，Splashtop 都能为您提供所需的解决方案。
Splashtop 具有拖放文件传输、聊天、远程打印、会话录制、多对多监视器查看、局域网唤醒、远程重启、用户管理等功能。
Splashtop 可让您获得更好的客户服务体验
Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。
与其他远程访问软件工具不同，Splashtop 让您可以轻松修改订阅设置以添加或删除设备、升级或取消计划。
常见问题解答
还有什么比 LogMeIn 更好的了？
Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案比 LogMeIn 更好用，原因有很多。与 LogMeIn 相比，Splashtop 可提供快速高效、安全可靠的远程连接，而且具备所有主要功能，可立省至少80%。另外，Splashtop 在点对点评论网站上获得的客户满意度评级更高。
有免费的 LogMeIn 版本吗？
没有。 曾经有一个名为Free的LogMeIn免费版本，但几年前就停产了。 您可以支付昂贵的LogMeIn许可证，也可以使用所需的所有工具享受快速、安全的远程访问，与之相比，订阅费用最多可节省80％LogMeIn。Splashtop
如何取消我的 LogMeIn 账户？
如果要取消自动续订，LogMeIn 可能会要求您联系客户支持团队。这种取消流程不仅浪费时间，而且难以操作。而 Splashtop 允许用户在 Splashtop 网络控制台轻松更改所有帐户设置，包括取消续订选项。
LogMeIn 的订阅费用是多少？
LogMeIn 是市面上最贵的远程访问解决方案之一。根据软件包以及拥有的用户和设备数量，LogMeIn 每年的订购费用可达数百甚至数千美元。相比之下，订购 Splashtop，每年可立省至少80%。
查看我们与 LogMeIn 定价的对比。
如何将我的计算机从 LogMeIn 迁移到 Splashtop？
已经是 LogMeIn 客户了，想切换到 Splashtop 吗？ 只需几个步骤，您就可以快速轻松地将端点迁移到 Splashtop！ 阅读我们关于如何从 LogMeIn 迁移到 Splashtop 的说明。
什么是最好的 LogMeIn 替代方案？
Splashtop 可作为 LogMeIn 的替代方案。无论您需要的是 LogMeIn Pro、LogMeIn Central 还是 LogMeIn Rescue 的替代方案，Splashtop 都能为您提供。与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 既可以享受快速安全的远程访问，同时还能立省至少80%的费用。