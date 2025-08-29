“2023年 LogMeIn 最佳替代方案”

2026年 LogMeIn 最佳替代方案
订购 Splashtop 可立省至少80%
为什么从 LogMeIn 转用 Splashtop？
需要 LogMeIn Pro、LogMeIn Central 或 LogMeIn Rescue 的替代方案？
成千上万的企业，MSP和个人已经从LogMeIn切换到Splashtop，并且不难理解为什么：
与 LogMeIn 相比，Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案性价比更高，每年可立省至少80%。查看 Splashtop 与 LogMeIn 的定价对比
Splashtop 可提供安全的高性能远程连接，帧率高达每秒40帧，支持 4K 流式传输
Splashtop 可大幅提高生产力，轻松支持超过10万+个端点，同时
提供整套高级工具和功能，实现无缝远程办公
Splashtop 具备所有远程办公的高级工具和功能
Splashtop 在第三方评论网站的用户满意度评级非常高
选择 LogMeIn 替代方案：探索 Splashtop 解决方案
替代 LogMeIn Pro
Splashtop 远程访问
从¥43/月起
使用任意设备，远程访问电脑。非常适合希望为用户启用居家办公的个人或企业用户。(LogMeIn Pro 定价对比)
成为我们的客户
像许多其他 IT 专业人员一样，我对LogMeIn高昂定价不感冒，这让我和我的客户争先恐后地寻求一种替代方案，原有的方案已经定价过高。在临时使用其他产品的免费解决方案后，我终于回到了 Splashtop。除了易于部署和扩展之外，Splashtop 甚至在粗略的连接上也为我提供了出色的性能。
Micah Barham - Barham Technologies
成为我们的客户
我觉得 Splashtop Remote Access 是一款非常了不起的产品。我在用 LogMeIn Pro 时出现了可靠性问题，而且他们的客户支持似乎根本不愿意解决这个问题。所以我决定不再�使用这款软件，转而开始使用 Splashtop。
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
成为我们的客户
在 Ultimate IT Guys，大部分工作需要远程完成。我们发现对于我们的技术员和远程办公的客户而言，Splashtop 简单易用、安全可靠且成本更低。而 LogMeIn 一直在涨价，支持水平却不断下降，所以我们决定改用 Splashtop。
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
成为我们的客户
我以前用过 LogMeIn。Splashtop 比它更便宜，而且通过控制用户对设备的访问权限，更容易设置用户。我喜欢会话录制和历史记录功能。这两个功能对我非常有用。
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
相比之下，Capterra 用户更喜欢 Splashtop 而非 LogMeIn
以最优惠的价格找到合适的远程访问解决方案
每个 Splashtop 解决方案在设计时都考虑到了特定的使用场景，也就是说您将以更大的价值获得所需的全部高级工具和功能。无论您需要的是用于居家办公、远程办公、远程实验室访问的远程控制解决方案，还是远程支持解决方案，Splashtop 都能为您提供所需的解决方案。
Splashtop 可提供远程访问和支持解决方案，具有拖放文件传输、聊天、远程打印等功能，确保无缝连接和生产力。
适用于所有设备的高速、安全的 LogMeIn 远程访问替代方案
Splashtop 具备卓越的客户支持和灵活的订购选项
Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。
与其他远程访问软件工具不同，Splashtop 让您可以轻松修改订阅设置以添加或删除设备、升级或取消计划。
简单4步即可从 LogMeIn 切换到 Splashtop
从 LogMeIn 切换到 Splashtop，快速、简单、经济高效。请按照以下步骤操作：
步骤1：创建 Splashtop 账户：注册符合需求的 Splashtop 账户。可以先免费试用，零风险体验不同功能。
步骤2：在设备上安装 Splashtop Streamer：在要远程访问的设备上下载并安装轻量级 Splashtop Streamer 应用程序，以随时安全远程连接。
步骤3：在设备上设置 Splashtop 应用程序：在设备（Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 或 Web 浏览器）上安装 Splashtop Business 应用程序。使用账户登录即可看到远程电脑。
步骤4：立即连接并开始远程办公：从 Splashtop 应用程序中点击某台电脑即可启动安全、高性能的远程会话。享受流畅的 4K 流式传输、文件传输、多显示器支持等功能，且成本远低于 LogMeIn。