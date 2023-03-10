“2023年 LogMeIn 最佳替代方案”

Splashtop 致力于为您提供卓越的客户服务。Splashtop 在加利福尼亚、日本、中国大陆地区、台湾地区、新加坡和阿姆斯特丹均设有服务团队，可以随时为您提供真人客户服务。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。

与其他远程访问软件工具不同，Splashtop 让您可以轻松修改订阅设置以添加或删除设备、升级或取消计划。