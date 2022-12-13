客户的成功建立在可及性和透明性上

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客户对我们来说并不是工单系统中的一个数字，而是激励我们工作的动力。我们的客户成功部门主管 Stephen Ng 曾经说过，“我每天醒来都在想，要怎么利用我们的解决方案帮助客户获得成功。”这就是我们的使命。我们随时乐意为客户提供帮助。
只要客户需要，我们一定在。与其他远程访问供应商不同，我们在世界各地都有支持人员、销售人员和客户成功员工。我们在硅谷、东京、杭州、台北、新加坡、阿姆斯特丹均设有办事处。
轻松与我们联系。所有客户都可以拨打 Splashtop 的国际电话热线与真人客服联系，工作日还可与我们的真人客服（而不是机器人）实时聊天以获得支持！
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3,000万+用户数
8亿+会话
2,000+ 五星评论
超过10亿美元估值
客户满意评论
你们的客户支持、产品的易用性和简单部署给我留下了深刻印象。感谢你们提供的快速响应和高质量产品。我之前也用过 TeamViewer 和 LogMeIn，但现在 Splashtop 排第一。
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
客户满意评论
Splashtop 的所有工作人员都非常出色，能够指导我完成系统设置！我想说，Splashtop 的客户支持是我所见过最好的团队。
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London