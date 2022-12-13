客户的成功建立在可及性和透明性上

对我们来说，客户并不是票务系统中的一个数字--他们推动着我们的所有工作。 我们的客户成功部主管Stephen Ng曾经说过，"，我每天醒来都在思考如何利用我们的解决方案让客户获得成功。" 这就是为什么它是我们的使命。 当你需要帮助时，我们就在那里。

我们确保在你伸出援手的时候，我们是可用的。 与其他远程访问供应商不同，我们在世界各地都有支持、销售和客户成功的员工。 我们的团队分布在美国、日本、台湾、中国、新加坡和荷兰。