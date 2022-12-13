客户的成功建立在可及性和透明性上

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我们确保在你伸出援手的时候，我们是可用的。 与其他远程访问供应商不同，我们在世界各地都有支持、销售和客户成功的员工。 我们的团队分布在美国、日本、台湾、中国、新加坡和荷兰。

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Splashtop 的每个人都非常出色地指导我完成了系统的设置! 我不得不说，这个产品的客户支持是我所经历过的最好的。

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

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你们的支持、产品的易用性和部署给我留下了深刻印象。 谢谢你的快速反应和一流的产品。 我将Splashtop评为第一，我也曾使用过TeamViewer和LogMeIn。

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

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