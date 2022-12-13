客户的成功建立在可及性和透明性上

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对我们来说，客户并不是票务系统中的一个数字--他们推动着我们的所有工作。 我们的客户成功部主管Stephen Ng曾经说过，"，我每天醒来都在思考如何利用我们的解决方案让客户获得成功。" 这就是为什么它是我们的使命。 当你需要帮助时，我们就在那里。
我们确保在你伸出援手的时候，我们是可用的。 与其他远程访问供应商不同，我们在世界各地都有支持、销售和客户成功的员工。 我们的团队分布在美国、日本、台湾、中国、新加坡和荷兰。
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10亿美元以上估值
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Splashtop 的每个人都非常出色地指导我完成了系统的设置! 我不得不说，这个产品的客户支持是我所经历过的最好的。
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London
客户满意评论
你们的支持、产品的易用性和部署给我留下了深刻印象。 谢谢你的快速反应和一流的产品。 我将Splashtop评为第一，我也曾使用过TeamViewer和LogMeIn。
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
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Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV