LogMeIn Pro 与 Splashtop 的功能和价格比较
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
价格
¥700
US$349.99
电脑数量
10
2
快速远程访问
跨平台文件传输（拖放）
远程打印
声音传输
复制粘贴
行动应用程��式
多显示器（仅Windows）
多显示器（Windows和Mac）
多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑*。
通过网络链接共享桌面
聊天
远程唤醒
远程重启
会话录制
用户管理
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这些年我们一直使用 LogMeIn，但这个软件速度太慢了。我之前本想增加一些功能，但无奈他们公司太大，根本实现不了。也没人响应我们的要求。
Steven Walker, President of Fast Break Tech
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Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。
Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group
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Splashtop 可以替代 LogMeIn。因为 LogMeIn 新产品许可证价格大涨，而性能却越来越低。
Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia
选择 Splashtop 作为 LogMeIn Pro 替代方案的5个理由
1. 价格更低，无隐藏费用：Splashtop 定价透明且直观，其成本远低于 LogMeIn Pro，可帮助个人用户和企业每年节省数百或数千美元。
2. 高性能远程访问：享受快速、可靠的远程会话，具有 4K 流传输、低延迟和多显示器支持。有了 Splashtop，就能获得现场般的远程桌面体验。
3. 高级安全性和合规性：Splashtop 采用 AES-256位加密，支持多因素身份验证和 SSO，符合 SOC 2、ISO 27001和 HIPAA 等行业标准，让每次远程会话都能安心无忧。
4. 支持跨平台和多设备：随时随地连接 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 设备。LogMeIn Pro 支持的平台有限，Splashtop 则能提供更大灵活性。
5. 功能丰富，无额外费用：Splashtop 解决方案包括文件传输、远程打印、会话录制、USB 设备重定向等功能。而 LogMeIn Pro 的许多功能都需要额外付费。