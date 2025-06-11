Fast Break Tech 从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop
了解为什么对该 MSP 而言切换到 Splashtop 是更好对的选择
摘要
Fast Break Tech 是一家 MSP，位于美国加利福尼亚州萨克拉门托，管理超过3000个端点。该公司使用 SRS Premium 远程监控、管理和支持客户。
Fast Break Tech 之前使用 LogMeIn Central Premier，后来转用 Splashtop。Fast Break Tech 的团队对于转用其他软件感到非常满意，他们认为 Splashtop 能提供更好的体验和功能，Splashtop 的支持团队响应更迅速，这是他们喜欢我们的解决方案的主要原因。（详见为什么 Splashtop 能作为 LogMeIn Central 的替代方案）。
挑战
如今，MSP 面临着尝试以有限的资源来支持分散在不同位置的客户设备的挑战。为了满足需求，MSP 依靠远程访问软件来向其受管设备提供支持，而不必亲自去客户那边。
除了远程访问，MSP 经常还会寻找可帮助他们远程监视和管理其端点的工具。这有助于 MSP 在问题出现之前主动解决问题，并使端点正常运行。
提供这些工具的产品有几种，但是它们通常很昂贵，缺少某些功能或没有响应的支持团队。这尤其给试图扩展业务的 MSP 带来了压力，因为增加新客户可能会变得昂贵或损害其效率。
Fast Break Tech 是一个 MSP，仅用8位内部技术人员即可管理3,000多个端点。为了支持其庞大的客户群，Fast Break Tech 使用了 LogMeIn Central Premier。
但 Fast Break Tech 对 LogMeIn 的情况并不满意，希望找到新的解决方案。Fast Break Tech 的总裁 Steven Walker 解释了不再使用 LogMeIn 的原因。他说：“这些年我们一直使用 LogMeIn，但它的速度太慢了。如果我想引入某些功能，但公司太大，什么反应都没有。他们的支持团��队也不能快速响应我们的要求。另外，当时我们也不想再使用 Kaspersky，但这是唯一与 LogMeIn 集成的防病毒软件。”
解决方案
最终，Fast Break Tech 不再使用 LogMeIn，转而使用 SRS Premium。
SRS Premium 是专门为 MSP 和 IT 人员设计的远程支持解决方案，包括无人值守的远程访问、文件传输、聊天和远程重启等功能；还包括 RMM 产品中常见的其他监控和管理功能。
SRS Premium 中的监控和管理功能包括可配置警报、事件日志、远程命令、系统清单、更新管理、预定操作等。用户还可以从 Splashtop 控制台中将 Bitdefender Antimalware 部署和管理到其托管计算机。
结果
从一开始，Walker 就看到了改用 Splashtop 的好处。在讨论实施过程时，Walker 提到这比他预期的要容易。
Walker 说：“Splashtop 团队指导我们使用 InstallForge 创建带有安全码的内部版本，这对我们来说是必须操作。此外，我们能够在大多数客户的终端上使用 LogMeIn 的 One2Many 功能安装 Splashtop。”
一旦开始使用 Splashtop，Walker 更喜欢 Splashtop 的体验，并说它比 LogMeIn 更快。 “我听说我的团队表明他们更喜欢 Splashtop，” Walker 说。
在功能方面，Walker 认为聊天功能（特别是会话外聊天）和有人值守支持功能是 SRS Premium 的亮点。
聊天功能可提高工作效率
Walker 说：“聊天功能太好用了！我们整天都在用。有时候正在通话中，我们需要为其他客户提供支持。要继续提供支持，只需点击聊天按钮就能和这名客户聊天。”
通过 Splashtop，可以与客户聊天，甚至无需事先远程连接到远程设备。
Walker 还讨论了 Splashtop 中聊天功能的更多优点。
Walker 说：“如果我们打电话或收到客户的电话留言，我们会发送聊天信息，问客户：'你好，现在可以远程连接吗？’客户确认后我们就可以开始远程访问了。另外，Splashtop 在聊天中可以显示我们的名字，这一点我特别喜欢。LogMeIn 只会显示‘LogMeIn 远程用户’，这样客户就不知道提供支持的技术员是谁。但是在 Splashtop 聊天中，客户就知道是哪位技术员。”
SOS 随时随地提供即时支持
Walker 称赞的另一个功能是有人值守的支持（SOS）功能，通过该功能可以立即使用会话码连接任意 Windows、Mac、iOS 或安卓设备，以为客户提供支持。该功能可以帮助 Fast Break Tech 等 MSP 支持非托管设备，因为不需要预先安装。
“SOS 好用到令我们难以置信。即便在旅行中也能同时执行多项任务，利用 SOS 提供支持。只要把9位会话码发给我，我就能远程访问，提供帮助或告诉客户该怎么操作。” Walker 说。
细节
关于 Fast Break Tech
Fast Break Tech1999年在加利福尼亚州的萨克拉曼多成立，其使命是快速、准确、高效地为其客户提供优质的计算机服务。Fast Break Tech 向其客户（住宅和商业）提供全面的IT服务。
如今，Fast Break Tech 拥有8名技术人员，管理着3,000多个端点。他们的大多数客户遍布加利福尼亚和内华达州。当 Fast Break Tech 向其客户提供支持时，通常是在 Fast Break Tech 办公室远程完成的。
SRS Premium 优势
SRS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问功能，还具备计算机管理和控制功能。
支持使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。
高性能：SRS Premium 由 Splashtop 个人使用解决方案中多次获奖的远程访问引擎提供支持。具有高清音质和画质，快速的远程连接。
关键功能：RS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和电脑管理、分组等。
价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省至少80%。另外，Splashtop 不会像其他远程访问提供商那样频繁涨价。
为何选择 Splashtop
这就是 MSP 喜欢 Splashtop 的原因：
与 LogMeIn 定价相比，SRS Premium 能帮助 MSP 节省至少80%。查看完成版 Splashtop 与 LogMeIn Central 定价对比。
由于 Splashtop ��价格低廉，MSP 可以轻松地发展和扩展业务。
SRS Premium 包含监控和管理端点以及轻松完成日常 IT 工作所需的高级工具和功能。
Splashtop 有一支响应迅速、乐于助人的支持团队。
出于以上原因，Splashtop 可作为 LogMeIn 的替代方案！
客户评价
我们非常注重关系，可以说我们已经与 Splashtop 团队形成了某种合作关系。
Steven Walker, President of Fast Break Tech