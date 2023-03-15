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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

LogMeIn 定价对比

了解如何通过 Splashtop 立省至少80%

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切勿勉强接受 LogMeIn 的高昂定价

你可能也有这样的疑问：“LogMeIn 值这个价吗？”。LogMeIn 是市面上最贵的远程访问方案之一，但却不一定是最好用的远程软件。与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 成本更低，功能却更多。

  • 节约成本！与 LogMeIn 的起始价格相比，Splashtop 可立省50%-80%的费用

  • Splashtop 具备与 LogMeIn 同样的主要功能

  • Splashtop 通过高性能连接为用户提供更好的远程访问体验

  • Splashtop 具备各种行业领先的安全工具和功能

  • Splashtop 在全球有超过3000万用户

为什么 Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案，原因不言自明。

Splashtop 和 LogMeIn 的定价对比

用于帮助个人用户和小型团队远程访问其计算机以实现远程

Splashtop Business Access Pro

LogMeIn Pro

起始价格（每年）

CN¥693

CN¥2,449.93

与 LogMeIn Pro 相比，Splashtop Business Access Pro 每年可立省至少70％的订购费用，非常适合小型企业！查看我们与 LogMeIn Pro 的定价对比和功能对比，了解为什么 Splashtop 可以作为 LogMeIn Pro 的替代方案

用于帮助 IT 支持和服务台以为任意设备提供无人值守和有人值守的远程支持

Splashtop SOS

LogMeIn Rescue

起始价格（每年）

CN¥1,400

CN¥9,093

支持iOS和Android

免费

CN¥3,150/年

与 LogMeIn Rescue 相比，订购 Splashtop SOS，每年可立省至少80％的许可证费用。如果想支持移动设备，则可节省更多费用，因为LogMeIn 的该功能需要额外支付费用，Splashtop 不需要。查看我们与 LogMeIn Rescue 的定价对比以及为什么 Splashtop 可以作为 LogMeIn Rescue 的替代方案

用于帮助 MSP 远程支持、管理和监控端点

Splashtop Remote Support

LogMeIn

起始价格（每年）

CN¥3,360

CN¥6,720

其他安全功能（Windows 更新、防病毒等）

免费

CN¥3,948/年

其他自动化功能（主动警报、一对多操作等）

免费

CN¥3,948/年

其他洞察功能（系统清单、事件日志等）

免费

CN¥3,780/年

两项套餐均以计算机数量定价。与 LogMeIn Central 的起始价格（含25台计算机）相比，Splashtop Remote Support 每年可立省50％。如果需要其他功能，则可节省更多费用。请参阅 Splashtop 与 LogMeIn Central 的定价对比和功能清单，了解为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案

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LogMeIn 前客户的评价

在Ultimate IT Guys，我们可以远程执行大部分工作。因此，至关重要的是，我们拥有一个易于使用，可靠且安全但价格合理的远程控制工具。我们还为某些客户提供了对办公计算机的远程访问，使他们可以在家中或旅途中工作。我们发现Splashtop对于我们的技术人员和远程工作的客户而言，易于使用，可靠，安全且具有成本效益。由于价格不断上涨且LogMeIn的支持水平下降，我们从LogMeIn迁移到Splashtop。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

LogMeIn 前客户的评价

我一直在用 Splashtop 远程访问软件进行居家办公，远程登录工作电脑。我们用 LogMeIn 很多年了，每年都频繁涨价，远远超出了我们的预算范围，我们不得不考虑其他替代方案。我们最后发现了 Splashtop，到目前为止，这款软件是所有软件中最稳定的，甚至包括 LogMeIn。Splashtop 简单易用，很容易登录，也很容易访问其他设备。所有操作都非常简单。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

LogMeIn 前客户的评价

在Ultimate IT Guys，我们可以远程执行大部分工作。因此，至关重要的是，我们拥有一个易于使用，可靠且安全但价格合理的远程控制工具。我们还为某些客户提供了对办公计算机的远程访问，使他们可以在家中或旅途中工作。我们发现Splashtop对于我们的技术人员和远程工作的客户而言，易于使用，可靠，安全且具有成本效益。由于价格不断上涨且LogMeIn的支持水平下降，我们从LogMeIn迁移到Splashtop。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

LogMeIn 前客户的评价

我一直在用 Splashtop 远程访问软件进行居家办公，远程登录工作电脑。我们用 LogMeIn 很多年了，每年都频繁涨价，远远超出了我们的预算范围，我们不得不考虑其他替代方案。我们最后发现了 Splashtop，到目前为止，这款软件是所有软件中最稳定的，甚至包括 LogMeIn。Splashtop 简单易用，很容易登录，也很容易访问其他设备。所有操作都非常简单。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

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对于初次订购 Splashtop 的 LogMeIn 用户，我们将提供长达3个月的免费使用期限，与您的 LogMeIn 许可证剩余期限无缝衔接。

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