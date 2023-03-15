LogMeIn 定价对比

用于帮助个人用户和小型团队远程访问其计算机以实现远程

Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro 起始价格（每年） CN¥693 CN¥2,449.93

与 LogMeIn Pro 相比，Splashtop Business Access Pro 每年可立省至少70％的订购费用，非常适合小型企业！查看我们与 LogMeIn Pro 的定价对比和功能对比，了解为什么 Splashtop 可以作为 LogMeIn Pro 的替代方案。

用于帮助 IT 支持和服务台以为任意设备提供无人值守和有人值守的远程支持

Splashtop SOS LogMeIn Rescue 起始价格（每年） CN¥1,400 CN¥9,093 支持iOS和Android 免费 CN¥3,150 /年

与 LogMeIn Rescue 相比，订购 Splashtop SOS，每年可立省至少80％的许可证费用。如果想支持移动设备，则可节省更多费用，因为LogMeIn 的该功能需要额外支付费用，Splashtop 不需要。查看我们与 LogMeIn Rescue 的定价对比以及为什么 Splashtop 可以作为 LogMeIn Rescue 的替代方案。

用于帮助 MSP 远程支持、管理和监控端点

Splashtop Remote Support LogMeIn

起始价格（每年） CN¥3,360 CN¥6,720 其他安全功能（Windows 更新、防病毒等） 免费 CN¥3,948 /年 其他自动化功能（主动警报、一对多操作等） 免费 CN¥3,948 /年 其他洞察功能（系统清单、事件日志等） 免费 CN¥3,780 /年

两项套餐均以计算机数量定价。与 LogMeIn Central 的起始价格（含25台计算机）相比，Splashtop Remote Support 每年可立省50％。如果需要其他功能，则可节省更多费用。请参阅 Splashtop 与 LogMeIn Central 的定价对比和功能清单，了解为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案。