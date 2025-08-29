LogMeIn 定价对比

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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

LogMeIn 价格比较：Splashtop 如何以较低成本提供更多功能

了解如何通过 Splashtop 立省至少80%

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LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save


LogMeIn 定价：性价比如何？

你可能也有这样的疑问：“LogMeIn 值这个价吗？”。LogMeIn 是市面上最贵的远程访问方案之一，但却不一定是最好用的远程软件。与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 成本更低，功能却更多。

  • 节约成本！与 LogMeIn 的起始价格相比，Splashtop 可立省50%-80%的费用

  • Splashtop 具备与 LogMeIn 同样的主要功能

  • Splashtop 通过高性能连接为用户提供更好的远程访问体验

  • Splashtop 具备各种行业领先的安全工具和功能

  • Splashtop 在全球有超过3000万用户

为什么 Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案，原因不言自明。

比较 Splashtop 与 LogMeIn 定价方案

用于帮助个人用户和小型团队远程访问其计算机以实现远程


Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

起始价格（每年）

¥700

US$349.99

与 LogMeIn Pro 相比，Splashtop Remote Access Pro 每年可立省至少70％的订购费用，非常适合小型企业！查看我们与 LogMeIn Pro 的定价对比和功能对比，了解为什么 Splashtop 可以作为 LogMeIn Pro 的替代方案


用于帮助 IT 支持和服务台以为任意设备提供无人值守和有人值守的远程支持


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

起始价格（每年）

¥1,400

US$1,299

支持iOS和Android

免费

US$450/年

选择 Splashtop Remote Support 替代 LogMeIn Rescue，每年可以节省至少80%的许可证成本。如果想支持移动设备，则可节省更多费用，因为LogMeIn 的该功能需要额外支付费用，Splashtop 不需要。查看我们与 LogMeIn Rescue 的定价对比以及为什么 Splashtop 可以作为 LogMeIn Rescue 的替代方案

供MSPs和 IT 团队远程管理、修补、监控和支持终端设备

供MSPs和 IT 团队远程管理、修补、监控和支持终端设备

终端管理年度成本

Splashtop AEM

LogMeIn Central 及其插件

25 个终端/计算机

¥8,400/年

US$2,594.96/年

50 个终端/计算机

¥8,400/年

US$3,254.96/年

100 个终端/计算机

¥8,400/年

US$5,209.96/年

安全功能

包括

需要安全插件

自动化功能

包括

需要自动化插件

洞察功能

包括

需要 Insight 插件

远程访问和核心平台

包括

包含在中央基地内

Splashtop AEM 的最低端点数为 100 个，因此 25 个、50 个和 100 个端点的年价格相同。LogMeIn Central 的定价显示包含安全、自动化和洞察附加组件，这些附加组件是端点管理功能（例如补丁管理、防病毒管理、自动化、警报、库存、仪表板和报告）所必需的。

在所示的端点数量下，Splashtop AEM 的成本比 LogMeIn Central 低 54% 到 77%（包括这些附加组件）。查看我们完整的 Splashtop 与LogMeIn Central 定价比较和功能列表，了解为什么 Splashtop AEM 是LogMeIn Central 的一种经济高效的端点管理替代方案

Splashtop——比 LogMeIn 更经济实惠的远程访问解决方案，可立省80%

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LogMeIn 前客户的评价

我一直在用 Splashtop 远程访问软件进行居家办公，远程登录工作电脑。我们用 LogMeIn 很多年了，每年都频繁涨价，远远超出了我们的预算范围，我们不得不考虑其他替代方案。我们最后发现了 Splashtop，到目前为止，这款软件是所有软件中最稳定的，甚至包括 LogMeIn。Splashtop 简单易用，很容易登录，也很容易访问其他设备。所有操作都非常简单。

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

LogMeIn 前客户的评价

在Ultimate IT Guys，我们可以远程执行大部分工作。因此，至关重要的是，我们拥有一个易于使用，可靠且安全但价格合理的远程控制工具。我们还为某些客户提供了对办公计算机的远程访问，使他们可以在家中或旅途中工作。我们发现Splashtop对于我们的技术人员和远程工作的客户而言，易于使用，可靠，安全且具有成本效益。由于价格不断上涨且LogMeIn的支持水平下降，我们从LogMeIn迁移到Splashtop。

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

已订购 LogMeIn 许可证？立刻行动！

对于初次订购 Splashtop 的 LogMeIn 用户，我们将提供长达3个月的免费使用期限，与您的 LogMeIn 许可证剩余期限无缝衔接

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常见问题解答

从 LogMeIn 切换到 Splashtop 好操作吗？
哪种远程访问软件投资回报率更高：LogMeIn 还是 Splashtop？
与 LogMeIn 的价格相比，Splashtop 的定价是否更具灵活性和价值？
哪个远程访问软件在管理多个端点方面性价比更高：LogMeIn 还是 Splashtop？
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