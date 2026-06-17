LogMeIn Rescue 定价对比

与 LogMeIn Rescue 相比，订购 Splashtop Remote Support，可立省订购费用至少80%。Splashtop Remote Support 可以为电脑、平板电脑和移动设备提供按需远程支持。
LogMeIn Rescue 作为按需远程支持工具，旨在让您在需要帮助时立即访问客户的设备。同样，Splashtop Remote Support 可让您按需访问客户的计算机和移动设备，以在需要时立即提供远程支持。
哪种解决方案更适合？以下是 LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 的价格和功能对比。
Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Rescue 定价
下表有两点重要发现。首先，Splashtop Remote Support 的起价为¥117/月，而 LogmeIn Rescue 的起价为US$108.25/月。每年价格相差超过1,000美元（这两个方案都是按年计费，LogMeIn Rescue 价格为US$1,299/年，而 Splashtop Rescue 每年的费用为¥1,400/年）。
其次，从表中可以看到 Splashtop Remote Support 支持远程访问移动设备（iOS 和安卓），且不收取任何费用。而 LogMeIn Rescue 则每月必须额外支付US$37.50美元，按年支付的话则是US$450美元，然后才能升级到移动支持方案以支持移动设备。
Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Rescue 功能和价值对比
Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 在灵活性、定价和整体价值方面存在显著差异。
这两种解决方案都提供无人值守远程访问、多显示器支持、文件传输、远程打印、会话录制和会话内聊天功能。然而，虽然这些功能在 Splashtop Remote Support 中属于标准功能，但 LogMeIn Rescue 则必须高价购买插件才能获取某些功能，如移动设备支持。Splashtop 可以免费支持 Android 和 iOS 设备。
Splashtop 还允许进行精细设备分组和用户权限设置，使管理大量端点更加轻松。虽然Rescue提供强大的实时支持工具，但它缺乏内置的终端监控、补丁管理和设备健康警报。相反，Splashtop用户可以添加Splashtop AEM (自主终端管理)来主动监控和维护设备。
对于需要可靠、灵活且经济实惠的远程访问团队，Splashtop Remote Support 可提供更多价值。
LogMeIn Rescue 与 Splashtop Remote Support 总结
对比价格后，会发现两者的价格甚至相差甚远。就起价而言，Splashtop Remote Support 的成本比 LogMeIn Rescue 低近85%。如上所述，如果仅购买一个用户许可，LogMeIn Rescue 一年要比 Splashtop Remote Support 多花费至少$1,000。
如果因需要多个并发技术员而需要购买多个许可证，则 Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 之间的价格差将更大。
我们也提到过，只有购买 LogMeIn Rescue 的 Mobile Support Upgrade 软件包，才能使用这款软件访问 iOS、安卓平板电脑和智能手机。借助 Splashtop Remote Support，可以免费支持移动设备。加上 Mobile Support Upgrade 软件包的费用，Splashtop Remote Support 几乎比 LogMeIn Rescue 的价格低90%。
在功能方面，Splashtop Remote Support 具备与 LogMeIn Rescue 同样的重要功能。可在不同设备之间进行拖放式文件传输、为 SOS 应用程序自定义品牌、与最终用户共享屏幕、聊天等。
综合考虑上述原因，Splashtop Remote Support 是 LogMeIn Rescue 的完美替代方案。
总结：
LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 都是有人值守远程支持解决方案。
Splashtop Remote Support 成本比 LogMeIn Rescue 低90%
Splashtop Remote Support 可免费支持 iOS 和安卓设备，LogMeIn Rescue 则要每年另行支付US$450美元购买移动支持升级插件
Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 具有相同的高级功能。
详细了解 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 适用于服务台和支持团队为需要帮助的客户提供远程支持。不需要预先安装。技术员可以通过简单的会话码连接客户设备。支持无限数量的 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。将 SOS 与正在使用的 PSA 工单工具集成。了解更多或立即开始7天免费试用。无需信用卡或任何担保。