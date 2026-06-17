跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
A woman comparing the pricing of LogMeIn Rescue and Splashtop SOS on her laptop

LogMeIn Rescue 定价对比

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

与 LogMeIn Rescue 相比，订购 Splashtop Remote Support，可立省订购费用至少80%。Splashtop Remote Support 可以为电脑、平板电脑和移动设备提供按需远程支持。

LogMeIn Rescue 作为按需远程支持工具，旨在让您在需要帮助时立即访问客户的设备。同样，Splashtop Remote Support 可让您按需访问客户的计算机和移动设备，以在需要时立即提供远程支持。

哪种解决方案更适合？以下是 LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 的价格和功能对比。

Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Rescue 定价

下表有两点重要发现。首先，Splashtop Remote Support 的起价为¥117/月，而 LogmeIn Rescue 的起价为US$108.25/月。每年价格相差超过1,000美元（这两个方案都是按年计费，LogMeIn Rescue 价格为US$1,299/年，而 Splashtop Rescue 每年的费用为¥1,400/年）。

其次，从表中可以看到 Splashtop Remote Support 支持远程访问移动设备（iOS 和安卓），且不收取任何费用。而 LogMeIn Rescue 则每月必须额外支付US$37.50美元，按年支付的话则是US$450美元，然后才能升级到移动支持方案以支持移动设备。

Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Rescue 功能和价值对比

Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 在灵活性、定价和整体价值方面存在显著差异。

这两种解决方案都提供无人值守远程访问、多显示器支持、文件传输、远程打印、会话录制和会话内聊天功能。然而，虽然这些功能在 Splashtop Remote Support 中属于标准功能，但 LogMeIn Rescue 则必须高价购买插件才能获取某些功能，如移动设备支持。Splashtop 可以免费支持 Android 和 iOS 设备。

Splashtop 还允许进行精细设备分组和用户权限设置，使管理大量端点更加轻松。虽然Rescue提供强大的实时支持工具，但它缺乏内置的终端监控、补丁管理和设备健康警报。相反，Splashtop用户可以添加Splashtop AEM (自主终端管理)来主动监控和维护设备。

对于需要可靠、灵活且经济实惠的远程访问团队，Splashtop Remote Support 可提供更多价值。

LogMeIn Rescue 与 Splashtop Remote Support 总结

对比价格后，会发现两者的价格甚至相差甚远。就起价而言，Splashtop Remote Support 的成本比 LogMeIn Rescue 低近85%。如上所述，如果仅购买一个用户许可，LogMeIn Rescue 一年要比 Splashtop Remote Support 多花费至少$1,000。

如果因需要多个并发技术员而需要购买多个许可证，则 Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 之间的价格差将更大。

我们也提到过，只有购买 LogMeIn Rescue 的 Mobile Support Upgrade 软件包，才能使用这款软件访问 iOS、安卓平板电脑和智能手机。借助 Splashtop Remote Support，可以免费支持移动设备。加上 Mobile Support Upgrade 软件包的费用，Splashtop Remote Support 几乎比 LogMeIn Rescue 的价格低90%

在功能方面，Splashtop Remote Support 具备与 LogMeIn Rescue 同样的重要功能。可在不同设备之间进行拖放式文件传输、为 SOS 应用程序自定义品牌、与最终用户共享屏幕、聊天等。

综合考虑上述原因，Splashtop Remote Support 是 LogMeIn Rescue 的完美替代方案

总结：

  • LogMeIn Rescue 和 Splashtop Remote Support 都是有人值守远程支持解决方案

  • Splashtop Remote Support 成本比 LogMeIn Rescue 低90%

  • Splashtop Remote Support 可免费支持 iOS 和安卓设备，LogMeIn Rescue 则要每年另行支付US$450美元购买移动支持升级插件

  • Splashtop Remote Support 和 LogMeIn Rescue 具有相同的高级功能。

详细了解 Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support 适用于服务台和支持团队为需要帮助的客户提供远程支持。不需要预先安装。技术员可以通过简单的会话码连接客户设备。支持无限数量的 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。将 SOS 与正在使用的 PSA 工单工具集成了解更多或立即开始7天免费试用。无需信用卡或任何担保。

立即免费试用 Splashtop Remote Support
快速、安全、简单易用的远程支持软件
立即试用

相关内容


分享
RSS 订阅源订阅

常见问题解答

Splashtop Remote Support 能否与 PSA 工单工具集成？

相关内容

An Android device in recovery mode.
IT和帮助台远程支持

什么是恢复模式？面向 IT 团队的指南

了解更多
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT和帮助台远程支持

远程支持的缺陷：如何应对挑战并找到解决方案

了解更多
A woman in an office using remote maintenance software.
IT和帮助台远程支持

掌握 2026 年远程维护软件：深入指南

了解更多
Several people working on their computers in an office.
IT和帮助台远程支持

IT现代化：提高效率和降低成本的步骤

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号