LogMeIn Rescue 定价对比

与 LogMeIn Rescue 相比，订购 Splashtop SOS，可立省订购费用至少80%。如果要为计算机、平板电脑和移动设备提供按需远程支持，Splashtop SOS 则是理想的解决方案。

LogMeIn Rescue是一种按需远程支持工具，旨在使您可以在需要帮助时立即访问客户的设备。同样， Splashtop SOS使您可以按需访问客户的计算机和移动设备，因此您可以在需要时立即提供远程支持。

哪种解决方案更适合？请参考下面的 LogMeIn Rescue 和 Splashtop SOS 的定价和功能对比。

下表有两点重要发现。首先，Splashtop SOS 的起价为 CN¥119 /月，而 LogmeIn Rescue 的起价为 CN¥757.75 /月。每年价格相差超过1,000美元（这两个方案都是按年计费，LogMeIn Rescue 价格为 CN¥9,093 /年，而 Splashtop SOS 每年的费用为 CN¥1,400 /年）。

其次，您会看到 Splashtop SOS 免费提供了对移动设备（iOS 和 Android）的远程访问。使用 LogMeIn Rescue，您必须每月额外支付 CN¥262.50 （或每年支付 CN¥3,150 ，以便移动支持升级到能够支持移动设备。

LogMeIn Rescue与Splashtop SOS定价和功能比较

LogMeIn Rescue 与 Splashtop SOS 对比概要

对比价格后，会发现两者的价格甚至相差甚远。就起价而言，Splashtop SOS 的成本比 LogMeIn Rescue 低近85%。如上所述，即使只购买一个用户许可，LogMeIn Rescue 一年也要比 Splashtop SOS 多花费$1,000以上。

如果因需要多个并发技术员而需要购买多个许可证，则 Splashtop SOS 和 LogMeIn Rescue 之间的价格差将更大。

我们也提到过，只有购买 LogMeIn Rescue 的 Mobile Support Upgrade 软件包，才能使用这款软件访问 iOS、安卓平板电脑和智能手机。借助 Splashtop SOS，可以免费支持移动设备。加上 Mobile Support Upgrade 软件包的费用，Splashtop SOS 几乎比 LogMeIn Rescue 的价格低90%。

在功能方面，Splashtop SOS 具备与 LogMeIn Rescue 同样的重要功能。可在不同设备之间进行拖放式文件传输、为 SOS 应用程序自定义品牌、与最终用户共享屏幕、聊天等。

出于以上原因，Splashtop SOS 可作为 LogMeIn 的替代方案！

总结：

LogMeIn Rescue和Splashtop SOS都是有人值守远程支持解决方案。

Splashtop SOS 的成本比 LogmeIn Rescue 低90%

Splashtop SOS 可让您免费为 iOS 和 Android 设备提供支持，LogMeIn Rescue 收取 CN¥3,150 /年的移动支持升级附加组件费用

Splashtop SOS 和 LogMeIn Rescue 具有相同的主要功能。

关于 Splashtop SOS

Splashtop SOS 适用于服务台和支持团队为需要帮助的客户提供远程支持。不需要预先安装。技术员可以通过简单的会话码连接到客户设备。支持无限数量的 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。将 SOS 与正在使用的 PSA 工单工具集成。了解更多或立即开始 7 天免费试用。无需信用卡或任何担保。

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