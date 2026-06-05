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LogMeIn Central 价格上涨和对比

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
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LogMeIn 涨价后，又更改了 LogMeIn Central 的产品定价模式。在这种新的定价模式中，所有 LogMeIn Central 产品将比 Splashtop Remote Support 价格更高。查看 Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Central 的定价对比，了解如何通过 Splashtop 立省至少50％的成本。

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LogMeIn Central 定价有何变化？

LogMeIn 已经停用三个 LogMeIn Central 方案（Basic、Plus 和 Premier），取而代之的是 LogMeIn“基础方案”，具有三个插件可供选择，用户可以单独购买。该基础方案起价为US$954.99/年，含25台计算机。

在比较功能时，新的基本计划包括旧的LogMeIn Central Basic和Plus套餐中的功能。 这意味着这种新模式将提高原本购买旧版基本套餐的客户的价格。

旧版 LogMeIn Central Premier 软件包的功能已分为三个单独的插件，客户需要另行购买。每个软件包起价为US$529.99/年；或US$554.99/年，含25台计算机，计算机数量越多，则插件价格越高。如果用户需要旧版 LogMeIn Central Premier 软件包的所有功能，则要支付巨额费用。

LogMeIn Central 与 Splashtop Remote Support 成本对比

在类似功能方面，与 LogMeIn Central 相比，Splashtop Remote Support 可立省至少50%至80%。在大多数情况下，与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 每年可立省数千美元

更不用说，Splashtop Remote Support 通过一致的快速连接提供了高性能远程访问，一直被评为最佳远程支持工具之一。

查看为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案

如果你想获得LogMeIn Central基本计划中同样的顶级功能

通过Splashtop 远程支持，您将获得与基本计划相同的所有顶级功能，包括文件传输、聊天、远程打印、远程唤醒、远程重启、用户管理、分组、多对多显示器等。 然而，当选择Splashtop ，而不是LogMeIn Central时，你将节省高达40%以上。

与LogMeIn Central一样，Splashtop 远程支持是根据你需要访问的计算机数量来定价的。 Splashtop 请看下表，如果你想获得与LogMeIn Central基本计划中相同的顶级功能，你的价格会是多少？

Table comparing annual costs of Splashtop Remote Support Premium and LogMeIn Central Base Plan for 25, 50, 100, and 250 computers. Splashtop is cheaper across all tiers; prices are shown in green and red.
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如您所见，无论您需要支持多少台计算机，都可以使用 Splashtop，而不是 LogMeIn，来节省开支。您现在就可以免费试用 Splashtop Remote Support。

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对于需要无人值守访问客户设备以提供维护和支持的 MSP 和 IT 专业人员，Splashtop Remote Support 是理想的解决方案。具有远程支持工具的主要功能，并包括其他用户和电脑管理工具。

Splashtop Remote Support 如何以较低成本提供高价值

我们有一个勤奋的团队，努力以公平的价格为客户创造最好的 远程访问和远程支持 解决方案。 我们的解决方案成本较低，因为我们在营销方面花费较少，并依靠我们的快乐客户来帮助传播信息。 谢谢你的支持。

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