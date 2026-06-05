LogMeIn Central 价格上涨和对比

LogMeIn 涨价后，又更改了 LogMeIn Central 的产品定价模式。在这种新的定价模式中，所有 LogMeIn Central 产品将比 Splashtop Remote Support 价格更高。查看 Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Central 的定价对比，了解如何通过 Splashtop 立省至少50％的成本。
LogMeIn Central 定价有何变化？
LogMeIn 已经停用三个 LogMeIn Central 方案（Basic、Plus 和 Premier），取而代之的是 LogMeIn“基础方案”，具有三个插件可供选择，用户可以单独购买。该基础方案起价为US$954.99/年，含25台计算机。
在比较功能时，新的基本计划包括旧的LogMeIn Central Basic和Plus套餐中的功能。 这意味着这种新模式将提高原本购买旧版基本套餐的客户的价格。
旧版 LogMeIn Central Premier 软件包的功能已分为三个单独的插件，客户需要另行购买。每个软件包起价为US$529.99/年；或US$554.99/年，含25台计算机，计算机数量越多，则插件��价格越高。如果用户需要旧版 LogMeIn Central Premier 软件包的所有功能，则要支付巨额费用。
LogMeIn Central 与 Splashtop Remote Support 成本对比
在类似功能方面，与 LogMeIn Central 相比，Splashtop Remote Support 可立省至少50%至80%。在大多数情况下，与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 每年可立省数千美元。
更不用说，Splashtop Remote Support 通过一致的快速连接提供了高性能远程访问，一直被评为最佳远程支持工具之一。
查看为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案。
如果你想获得LogMeIn Central基本计划中同样的顶级功能
通过Splashtop 远程支持，您将获得与基本计划相同的所有顶级功能，包括文件传输、聊天、远程打印、远程唤醒、远程重启、用户管理、分组、多对多显示器等。 然而，当选择Splashtop ，而不是LogMeIn Central时，你将节省高达40%以上。
与LogMeIn Central一样，Splashtop 远程支持是根据你需要访问的计算机数量来定价的。 Splashtop 请看下表，如果你想获得与LogMeIn Central基本计划中相同的顶级功能，你的价格会是多少？
如您所见，无论您需要支持多少台计算机，都可以使用 Splashtop，而不是 LogMeIn，来节省开支。您现在就可以免费试用 Splashtop Remote Support。
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