LogMeIn Central 价格上涨和对比

LogMeIn 涨价后，又更改了 LogMeIn Central 的产品定价模式。在这种新的定价模式中，所有 LogMeIn Central 产品将比 Splashtop Remote Support 价格更高。查看 Splashtop Remote Support 与 LogMeIn Central 的定价对比，了解如何通过 Splashtop 立省至少50％的成本。

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LogMeIn Central 的定价有什么变化？

LogMeIn 已经停用三个 LogMeIn Central 方案（Basic、Plus 和 Premier），取而代之的是 LogMeIn“基础方案”，具有三个插件可供选择，用户可以单独购买。该基础方案起价为 CN¥6,720 /年，含25台计算机。

在比较功能时，新的基本计划包括旧的LogMeIn Central Basic和Plus套餐中的功能。 这意味着这种新模式将提高原本购买旧版基本套餐的客户的价格。

旧版 LogMeIn Central Premier 软件包的功能已分为三个单独的插件，客户需要另行购买。每个软件包起价为 CN¥3,780 /年；或 CN¥3,948 /年，含25台计算机，计算机数量越多，则插件价格越高。如果用户需要旧版 LogMeIn Central Premier 软件包的所有功能，则要支付巨额费用。

LogMeIn Central与Splashtop远程支持费用比较

在类似功能方面，与 LogMeIn Central 相比，Splashtop Remote Support 可立省至少50%至80%。在大多数情况下，与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 每年可立省数千美元。

更不用说，Splashtop Remote Support通过一致的快速连接提供了高性能的远程访问，并且一直被评为最佳的远程支持工具之一。

查看为什么 Splashtop 可作为 LogMeIn Central 的替代方案。

如果你想获得LogMeIn Central基本计划中同样的顶级功能

通过Splashtop 远程支持，您将获得与基本计划相同的所有顶级功能，包括文件传输、聊天、远程打印、远程唤醒、远程重启、用户管理、分组、多对多显示器等。 然而，当选择Splashtop ，而不是LogMeIn Central时，你将节省高达40%以上。

与LogMeIn Central一样，Splashtop 远程支持是根据你需要访问的计算机数量来定价的。 Splashtop 请看下表，如果你想获得与LogMeIn Central基本计划中相同的顶级功能，你的价格会是多少？

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如您所见，无论您需要支持多少台计算机，都可以使用 Splashtop，而不是 LogMeIn，来节省开支。您现在就可以免费试用 Splashtop Remote Support。

如果你还想要在LogMeIn Central的附加组件中发现的顶级功能

如果您需要一个远程支持解决方案，而且该解决方案须包括 LogMeIn Central 附加组件所具备的先进监控和管理功能，那么 Splashtop Remote Support Premium 仍是不二之选。Splashtop Remote Support Premium 包括 LogMeIn Central Base Plan 具备的所有主要功能，并包括 Windows 更新、可配置警报/操作、远程命令、事件日志和系统清单。

要想通过LogMeIn ，获得这些相同的额外功能，你必须购买所有三个可用的附加组件。 要想知道与Splashtop 相比，这将花费你多少钱，请看下面的表格。

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同样，选择Splashtop ，而不是LogMeIn ，你将节省高达80%的费用，每年有可能为你节省数千美元。 想试一试Splashtop 远程支持高级版吗？ 你可以通过现在开始免费试用。 不需要信用卡或承诺。

关于 Splashtop Remote Support

对于需要无人值守访问其客户的计算机以提供维护和支持的MSP和IT专业人员， Splashtop Remote Support是理想的解决方案。它具有远程支持工具所需的主要功能，并包括其他用户和计算机管理工具。

为什么Splashtop Remote Support价格如此之低？

我们有一个勤奋的团队，努力以公平的价格为客户创造最好的 远程访问和远程支持 解决方案。 我们的解决方案成本较低，因为我们在营销方面花费较少，并依靠我们的快乐客户来帮助传播信息。 谢谢你的支持。

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