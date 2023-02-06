比较有人值守和无人值守的远程访问支持

当你在寻找远程支持解决方案时，第一个问题是你是否需要一个有人值守或无人值守的远程支持解决方案，或者两者都需要。

这里有一个快速指南，帮助你做出决定。

参加了远程支持

它意味着什么，有哪些使用案例？

有人值守远程支持意味着最终用户正在使用设备或应用程序，需要立即支持。

有人值守支持的解决方案可让您在出现问题时立即向客户提供支持。您或您的技术人员将能够远程访问最终用户的设备，解决问题并尽快解决问题。

它是如何工作的？

通常，远程访问和远程支持解决方案需要提前将软件安装到将用于远程控制的设备和将要远程访问的设备上。但是，借助我们有人值守的支持解决方案SOS，最终用户不需要在其设备上预装任何东西。

相反，技术人员可以使用最终用户使用 Splashtop SOS 应用程序生成的简单会话代码远程访问最终用户的设备。一旦最终用户向技术人员提供了他们的代码，他们就可以立即连接到设备！

谁需要有人值守的远程支持解决方案？

有人值守的远程支持解决方案非常适合支持/客户服务团队和IT服务台。这种类型的解决方案使您可以快速地第一手看到问题并快速解决。这样可以减少时间，降低成本并提高客户满意度。

无人值守的远程支持

它意味着什么，有哪些使用案例？

无人值守的远程支持意味着即使在最终用户不在设备前面，技术人员也可以远程访问它们。

无人值守解决方案的主要用例是为客户端设备提供例行维护和支持。与有人值守的远程支持为需要立即帮助的用户提供支持相反，无人值守的远程支持可用于管理IT基础结构，安装更新，甚至解决非紧急问题。

它是如何工作的？

IT经理或技术人员发出一个下载链接，在他们要支持的所有设备上安装远程支持软件。 一旦安装完毕，技术人员将能够在任何时间、任何地点远程进入该设备。

谁会需要无人值守的远程支持解决方案？

这是为MSPs 、IT服务提供商和内部IT团队提供的理想解决方案。 你可以管理并为你自己公司的设备和/或你所有客户的设备提供支持。

侧面比较

下面我们来仔细了解一下有人值守和无人值守的远程支持的内容，以及两者的主要使用情况。

哪种Splashtop解决方案适合我？

Splashtop的远程支持解决方案使用户能够远程访问和支持其客户的计算机和/或设备。我们有两种针对远程支持的主要类型的远程支持解决方案，即有人值守和无人值守。

Splashtop SOS是为希望提供有人值守（或按需）支持的人员而创建的。

Splashtop Remote Support为用户提供了为公司或客户的计算机提供无人值守支持的工具。

重要的是要了解哪一个将是你的主要用例，这样你才能确保你得到正确的解决方案。

(我们确实有SOS和远程支持包，为您提供有偿和无人值守的远程支持能力。）

如果您仍无法确定，可以阅读我们的博客“ 如何在Splashtop Remote Support和Splashtop SOS之间进行选择？”或者，您可以联系我们的销售团队 ，他们将指导您正确的方向，并让您开始免费试用。