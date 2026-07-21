比较有人值守和无人值守的远程访问支持

当你在寻找远程支持解决方案时，第一个问题是你是否需要一个有人值守或无人值守的远程支持解决方案，或者两者都需要。
这里有一个快速指南，帮助你做出决定。
了解有人值守的远程支持
它意味着什么，有哪些使用案例？
有人值守远程支持意味着最终用户正在使用设备或应用程序，需要立即支持。
有人值守支持的解决方案可让您在出现问题时立即向客户提供支持。您或您的技术人员将能够远程访问最终用户的设备，解决问题并尽快解决问题。
它是如何工作的？
通常，远程访问和远程支持解决方案包括提前在用于远程访问的设备和被访问设备上安装软件。但是，通过有人值守支持解决方案 Splashtop Remote Support，最终用户不需要在其设备上预先安装任何软件。
相反，技术人员可以使用最终用户使用 Splashtop SOS 应用程序生成的简单会话代码远程访问最终用户的设备。一旦最终用户向技术人员提供了他们的代码，他们就可以立即连接到设备！
谁需要有人值守的远程支持解决方案？
有人值守的远程支持解决方案非常适合支持/客户服务团队和IT服务台。这种类型的解决方案使您可以快速地第一手看到问题并快速解决。这样可以减少时间，降低成本并提高客户满意度。
了解无人值守的远�程支持
它意味着什么，有哪些使用案例？
无人值守的远程支持意味着即使在最终用户不在设备前面，技术人员也可以远程访问它们。
无人值守解决方案的主要用例是为客户端设备提供例行维护和支持。与有人值守的远程支持为需要立即帮助的用户提供支持相反，无人值守的远程支持可用于管理IT基础结构，安装更新，甚至解决非紧急问题。
它是如何工作的？
IT经理或技术人员发出一个下载链接，在他们要支持的所有设备上安装远程支持软件。 一旦安装完毕，技术人员将能够在任何时间、任何地点远程进入该设备。
谁会需要无人值守的远程支持解决方案？
这款远程 IT 支持工具非常适合希望管理和支持公司设备和/或客户设备的 MSP、IT 服务提供商和内部 IT 团队。
有人值守远程支持与无人值守远程支持的详细对比
下面我们来仔细了解一下有人值守和无人值守的远程支持的内容，以及两者的主要使用情况。
有人值守与无人值守：找到符合需求的 Splashtop Remote Support 解决方案
无论需要无人值守访问以随时管理设备，还是需要有人值守访问以实时支持用户，关键在于选择适合工作流程的解决方案。
Splashtop Remote Support 可为 IT 团队和技术支持增加灵活性，帮助其安全、高效地提供无人值守和有人值守的远程支持。找到合适的解决方案，即可获得随时随地支持用户和管�理设备所需的所有工具。
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