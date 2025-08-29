Splashtop 可作为 LogMeIn Rescue 的替代方案

2026年 LogMeIn Rescue 最佳替代方案，实现安全远程支持
订购 Splashtop 可立省至少80%
Splashtop Remote Support 成本更低，运行速度更快，并具有 LogMeIn Rescue 同等的关键功能
对 LogMeIn Rescue 定价 感到不满，想要寻找更高性价比的解决方案？许多 LogMeIn 客户改用 Splashtop 以替代 LogMeIn Rescue，可立省费用多达70％至90％。使用 Splashtop Remote Support 远程访问和支持 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
每月起价
¥117
US$108.25
远程进入移动设备（iOS 和 Android）
免费涵盖
额外支付US$37.50/月
Windows 和 Mac 支持
支持无限设备
高级会话中功能
选择 Splashtop 的5个理由
1. 降低成本同时确保质量：Splashtop 成本远低于 LogMeIn Rescue，可提供企业级远程支持，帮助企业保持高性能同时大幅节省成本。
2. 高性能远程会话：体验流畅、可靠的连接，支持 4K 流式传输，低延迟且支持多显示器，使技术人员能够快速高效解决问题。
3. 强大的安全性和合规性：Splashtop 使用 AES-256 加密、MFA、SSO，并符合 SOC 2、ISO 27001、GDPR 和 HIPAA 标准，让 IT 团队能安心支持远程设备。
4. 灵活支持任意设备：从集中平台支持 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook。Splashtop 还提供有人值守和无人值守远程访问，适应 IT 团队和 MSP 的各种需求。
5. 轻松集成和管理：通过内置集成领先的 ITSM 和 PSA 工具（如 ServiceNow、Zendesk、Autotask 和 Freshservice），Splashtop 简化了技术人员的工作流程并缩短了解决时间。
从 LogMeIn Rescue 切换到 Splashtop 时用户怎么说
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
即刻享有所需的所有重要功能，为客户提供随需应变的快速支持
- 有人值守和无人值守支持
- 使用简单的会话码快速连接
- 支持 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备
- 可从 Windows、Mac、iOS 和 Android 远程控制
- 使用您的公司文字、logo 和颜色为 SOS 应用打上品牌
- 与PSA系统集成
- 聊天
- 文件传输
- 跨平台拖放文件传输（不在 LogMeIn Rescue 中）
- 技术员屏幕共享
- 多显示器导航
- 会话录制
- 会话录制
- 强大的安全性