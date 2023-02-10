Splashtop 可作为 LogMeIn Rescue 的替代方案

Splashtop SOS 成本更低，运行速度更快，并具有 LogMeIn Rescue 中相同的主要功能
对 LogMeIn Rescue 定价 感到不满，想要寻找更高性价比的解决方案？许多 LogMeIn 客户纷纷改用 Splashtop SOS，这是 LogMeIn Rescue 的替代方案，可立省费用多达70％至90％。使用 Splashtop SOS 远程访问和支持 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。
Splashtop SOS
LogMeIn Rescue
每月起价
CN¥119
CN¥757.75
远程进入移动设备（iOS 和 Android）
包括 免费
额外的 CN¥262.50/月
Windows 和 Mac 支持
支持无限设备
会话中的顶级功能 （包括文件传输、聊天、远程打印、远程唤醒/重启、多对多显示器、聊天等）。
从 LogMeIn Rescue 切换到 Splashtop 时用户怎么说
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
即刻享有所需的所有重要功能，为客户提供随需应变的快速支持
- 有人值守和无人值守支持
- 用一个简单的会话代码快速连接
- 支持 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备
- 可以从 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 应用程序远程控制
- 使用您的公司文字、logo 和颜色为 SOS 应用打上品牌
- 与PSA系统集成
- 聊天
- 文件传输
- 跨平台拖放文件传输（不在 LogMeIn Rescue 中）
- 技术人员屏幕共享
- 多显示器导航
- 会话录制
- 会话录制
- 强大的安全性