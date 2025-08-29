Splashtop 可作为 LogMeIn Rescue 的替代方案

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
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2026年 LogMeIn Rescue 最佳替代方案，实现安全远程支持

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Splashtop Remote Support 成本更低，运行速度更快，并具有 LogMeIn Rescue 同等的关键功能

LogMeIn Rescue 定价 感到不满，想要寻找更高性价比的解决方案？许多 LogMeIn 客户改用 Splashtop 以替代 LogMeIn Rescue，可立省费用多达70％至90％。使用 Splashtop Remote Support 远程访问和支持 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

每月起价

¥117

US$108.25

远程进入移动设备（iOS 和 Android）

免费涵盖

额外支付US$37.50/月

Windows 和 Mac 支持

支持无限设备

高级会话中功能
（包括文件传输、聊天、远程打印、远程唤醒/重启、多对多显示器等）


Splashtop Remote Support

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选择 Splashtop 的5个理由

1. 降低成本同时确保质量：Splashtop 成本远低于 LogMeIn Rescue，可提供企业级远程支持，帮助企业保持高性能同时大幅节省成本。

2. 高性能远程会话：体验流畅、可靠的连接，支持 4K 流式传输，低延迟且支持多显示器，使技术人员能够快速高效解决问题。

3. 强大的安全性和合规性：Splashtop 使用 AES-256 加密、MFA、SSO，并符合 SOC 2、ISO 27001、GDPR 和 HIPAA 标准，让 IT 团队能安心支持远程设备。

4. 灵活支持任意设备：从集中平台支持 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook。Splashtop 还提供有人值守和无人值守远程访问，适应 IT 团队和 MSP 的各种需求。

5. 轻松集成和管理：通过内置集成领先的 ITSM 和 PSA 工具（如 ServiceNow、Zendesk、Autotask 和 Freshservice），Splashtop 简化了技术人员的工作流程并缩短了解决时间。

从 LogMeIn Rescue 切换到 Splashtop 时用户怎么说

用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。

Michael Tott - Fore Computers

即刻享有所需的所有重要功能，为客户提供随需应变的快速支持

  • 有人值守和无人值守支持
  • 使用简单的会话码快速连接
  • 支持 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备
  • 可从 Windows、Mac、iOS 和 Android 远程控制
  • 使用您的公司文字、logo 和颜色为 SOS 应用打上品牌
  • 与PSA系统集成
  • 聊天
  • 文件传输
  • 跨平台拖放文件传输（不在 LogMeIn Rescue 中）
  • 技术员屏幕共享
  • 多显示器导航
  • 会话录制
  • 会话录制
  • 强大的安全性

已经拥有LogMeIn许可证？

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Fast Break Tech 从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop

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使用其他 LogMeIn 工具？

使用其他 LogMeIn 工具？我们还提供 LogMeIn ProLogMeIn Central 的替代方案。请参阅 LogMeIn 替代方案


常见问题解答

我可以在从 LogMeIn Rescue 切换之前先试用 Splashtop 吗？
Splashtop 能否提供与 LogMeIn Rescue 同级别的安全性？
LogMeIn Rescue 和 Splashtop 哪个更划算？
在扩展 IT 支持操作方面，Splashtop 与 LogMeIn Rescue 相比如何？
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