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A help desk technician using LogMeIn Rescue alternative Splashtop SOS on a laptop.

Splashtop 可作为 LogMeIn Rescue 的替代方案

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Splashtop SOS 成本更低，运行速度更快，并具有 LogMeIn Rescue 中相同的主要功能

LogMeIn Rescue 定价 感到不满，想要寻找更高性价比的解决方案？许多 LogMeIn 客户纷纷改用 Splashtop SOS，这是 LogMeIn Rescue 的替代方案，可立省费用多达70％至90％。使用 Splashtop SOS 远程访问和支持 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。

Splashtop SOS

LogMeIn Rescue

每月起价

CN¥119

CN¥757.75

远程进入移动设备（iOS 和 Android）

包括 免费

额外的 CN¥262.50/月

Windows 和 Mac 支持

支持无限设备

会话中的顶级功能 （包括文件传输、聊天、远程打印、远程唤醒/重启、多对多显示器、聊天等）。

Splashtop SOS

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从 LogMeIn Rescue 切换到 Splashtop 时用户怎么说

用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。

Michael Tott - Fore Computers

即刻享有所需的所有重要功能，为客户提供随需应变的快速支持

  • 有人值守和无人值守支持
  • 用一个简单的会话代码快速连接
  • 支持 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备
  • 可以从 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 应用程序远程控制
  • 使用您的公司文字、logo 和颜色为 SOS 应用打上品牌
  • 与PSA系统集成
  • 聊天
  • 文件传输
  • 跨平台拖放文件传输（不在 LogMeIn Rescue 中）
  • 技术人员屏幕共享
  • 多显示器导航
  • 会话录制
  • 会话录制
  • 强大的安全性

已经拥有LogMeIn许可证？

尽早开始使用 Splashtop，无需额外费用！

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使用其他 LogMeIn 工具？我们还提供 LogMeIn ProLogMeIn Central 的替代方案。请参阅 LogMeIn 替代方案

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