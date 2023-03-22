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A man looking at Splashtop on his computer which he used to replace LogMeIn Central
对比MSP

替代 LogMeIn Central

作者：Splashtop Team
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简单易用，连接快速，功能强大。Splashtop Remote Support 安全可靠，是符合 LogMeIn Central 用户期待的替代方案。凭借价格优势，Splashtop Remote Support 成为行业主流的解决方案之一。

老的

数千家企业和 MSP 将迁移到 Splashtop Remote Support，原因很简单。即 LogMeIn 每年都会涨价。频繁涨价迫使用户升级更贵的订购方案，用户不会提前收到涨价通知，也根本没有时间去适应这一变化。这让用户陷入两难境地：究竟是升级更贵的订购方案，还是不再对客户提供支持？

新的

为解决 LogMeIn 用户的顾虑，Splashtop 开发了 Splashtop Remote Support，可作为 LogMeIn Central 的替代方案。大约三年前，LogMeIn 取消了免费增值套餐，改变了 LMI Central 商业模式，这之后全球的 MSP、IT 专业人员和服务提供商蜂拥而至，根据各自的适用场景向 Splashtop 提出请求。

Splashtop 将客户的这些需求牢记在心，潜心研究更好的远程访问和支持解决方案，这才有了现在的 Splashtop Remote Support，可以作为 LogMeIn Central 的替代方案

特点和能力

Splashtop Remote Support功能牢固，安全，可靠且易于使用。它提供了一个集中的管理控制台页面，管理员可以在其中管理所有终端计算机。以下是一些突出的功能：

  • 文件传输

  • 远程打印

  • 远程唤醒

  • 远程重启

  • 聊天

  • 多对多显示器

  • Windows更新

  • 事件记录

  • 反病毒集成

  • 有人值守支持

  • 分组

  • 用户管理

  • 易于部署

  • 从任何设备访问

  • 可配置的警报

  • 系统清单

  • 远程命令

与 LogMeIn 相比，Splashtop 可每年立省数百甚至数千美元的订购费用。查看我们与 LogMeIn Central 定价对比，一探究竟！

强大的安全性

所有SRS远程会话都受到TLS和256位AES加密的保护。 所有连接、文件传输和管理事件都被记录下来。 远程访问通过设备认证、两步验证和多个二级密码选项得到进一步保护。 Splashtop 也有助于支持HIPAA合规性。

有人值守支持

对于希望为非托管计算机提供有人值守支持的 IT、服务台和支持专业人员，可选择 Splashtop SOS。可以将 SOS 许可证添加到 Splashtop Remote Support 帐户。要了解更多信息，请访问 www.splashtop.com/sos

做出转换

根据 LogMeIn 商业模式的变更，Splashtop 的远程支持产品为许多专业用户（尤其是 LMI Central 用户）带来了好消息。如果正在使用 LogMeIn Central，可先免费试用 Splashtop Remote Support，了解为什么这么多用户毅然决定迁移到 Splashtop！

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