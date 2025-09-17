替代 LogMeIn Central

简单易用，连接快速，功能强大。Splashtop Remote Support 安全可靠，是符合 LogMeIn Central 用户期待的替代方案。凭借价格优势，Splashtop Remote Support 成为行业主流的解决方案之一。
LogMeIn 涨价：促使企业寻求更具成本效益的替代方案
数千家企业和 MSP 将迁移到 Splashtop Remote Support，原因很简单。即 LogMeIn 每年都会涨价。频繁涨价迫使用户升级更贵的订购方案，用户不会提前收到涨价通知，也根本没有时间去适应这一变化。这让用户陷入两难境地：究竟是升级更贵的订购方案，还是不再对客户提供支持？
而Splashtop则提供了更实惠和可靠的解决方案，是寻求不妥协于性能的LogMeIn替代方案的企业的理想选择。
Splashtop Remote Support：LogMeIn Central 更智能、更实惠的替代方案
为解决 LogMeIn 用户的顾虑，Splashtop 开发了 Splashtop Remote Support，可作为 LogMeIn Central 的替代方案。大约三年前，LogMeIn 取消了免费增值套餐，改变了 LMI Central 商业模式，这之后全球的 MSP、IT 专业人员和服务提供商蜂拥而至，根据各自的适用场景向 Splashtop 提出请求。
Splashtop 将客户的这些需求牢记在心，潜心研究更好的远程访问和支持解决方案，这才有了现在的 Splashtop Remote Support，可以作为 LogMeIn Central 的替代方案。
Splashtop 的功能和性能如何提升远程支持
Splashtop Remote Support 安全稳定，可靠且简单易用。在评估 Splashtop 与 LogMeIn 时，发现 Splashtop 更加具有竞争优势。以下是几个关键功能：
文件传输
远程打印
远程唤醒
远程重启
聊天
Windows更新
事件记录
反病毒集成
有人值守支持
分组
用户管理
易于部署
从任何设备访问
可配置的警报
系统清单
远程命令
与 LogMeIn 相比，Splashtop 可每年立省数百甚至数千美元的订购费用。查看我们与 LogMeIn Central 定价对比，一探究竟！
强大的安全性
所有 SRS 远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。所有远程连接、文件传输和管理事件均会记入日志。远程访问还受到设备身份验证、两步验证以及多个二级密码选项的保护，Splashtop 还有助于提高 HIPAA 合规性。
有人值守支持
对于想要为非托管计算机提供有人值守支持的 IT、服务台和支持专业人员，Splashtop 还提供有人值守支持。
从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop Remote Support
根据 LogMeIn 商业模式的变更，Splashtop 的远程支持产品为许多专业用户（尤其是 LMI Central 用户）带来了好消息。如果正在使用 LogMeIn Central，可先�免费试用 Splashtop Remote Support，了解为什么这么多用户毅然决定迁移到 Splashtop！