TrustRadius 演讲：Splashtop 如何超越 LogMeIn

在当今日益数字化的格局中，远程访问和远程支持工具不仅方便而且至关重要。 无论是在家办公的专业人员，还是提供远程支持的 IT 专家，安全高效地访问远程系统的能力已成为我们以技术为导向的例行程序的主要内容。

Splashtop 和 LogMeIn 是该领域的两个领跑者，每个都有自己的优点。 但是它们是如何相互对抗的呢？ TrustRadius的评论为这种比较提供了宝贵的见解，揭示了真实的用户体验和偏好。 随着我们的深入研究，我们的目标是根据最重要的人（用户）的第一手反馈，清楚地了解 Splashtop 如何针对 LogMeIn。

1。成本和定价

在选择远程访问工具时，成本始终是首先要考虑的因素之一。 通过TrustRadius评测，出现了一个明显的趋势：Splashtop经常因其可负担性而受到称赞，尤其是与LogMeIn相比。 许多用户对 LogMeIn的价格 随着时间的推移不断上涨表示担忧，有些人表示他们已经看到了大幅上涨。

例如，从 2019 年到 2020 年，一些用户报告说，特定 LogMeIn 计划的价格上涨幅度从 40% 到 100% 不等。 这些价格变动并不总是会增加同等的有价值的功能，这让客户感到沮丧。

相比之下，Splashtop 因在不影响功能质量的情况下保持稳定、 合理的定价 而广受赞誉。

一位 TrustRadius 评论员恰当地指出 ：“我们多年来一直严重依赖 LogMeIn，但他们的价格不断提高，他们的支持水平每年都越来越低。我们开始用TeamViewer替换一些LogMeIn代理，但很快意识到完全切换到TeamViewer的成本与LogMeIn的成本接近相同。当我们发现 Splashtop 时，我们很快意识到它的价格不到 1/2，并且提供了我们在远程桌面工具中寻找的所有功能。

另一位TrustRadius评论员说 ：“三年前，LogMeIn的业务战略发生了根本性的变化，价格也发生了根本性的变化。该系统不再适合我们的工作方式，成本变得过高。因此，我寻找具有同等甚至更好功能的工具，并找到了 Splashtop。在对其功能进行了几次测试后，我基本上被说服了。它甚至超出了我的预期。

在物有所值至上的远程访问工具领域，Splashtop 显然在成本效益和功能丰富的产品之间取得了平衡，正如许多用户所呼应的那样。

最后，这位 TrustRadius 用户写道 ：“LogMeIn 被替换，因为该产品价格过高，而且每年的大幅价格上涨使他们成为不值得信赖的合作伙伴。Splashtop 稳定且价格合理。

以下是 Splashtop 和 LogMeIn 之间两种远程访问产品的定价比较表：

特征 Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro 起始价 CN¥693 CN¥2,449.93 支持的计算机数量 最多 10 最多 2 移动设备支持 免费 额外 CN¥3,150 /年 其他安全功能 免费 额外 CN¥3,948 /年 年度定价折扣 是 没有 免费试用 是 是

如您所见，Splashtop 比 LogMeIn 便宜得多，尤其是对于小型企业和个人。 与 LogMeIn 的起始价格相比，Splashtop 的起始价格每年可为您节省 50% 到 80% 以上 。 此外，Splashtop 提供 年度定价折扣，为您节省更多资金。

2。特点和功能

在选择远程访问和远程支持工具时，功能与可负担性一样重要。 毕竟，一种工具可以负担得起，但是如果它不能满足必要的要求，那么从长远来看，它在生产率和效率方面的成本可能会更高。

Splashtop和LogMeIn都在他们的产品中发挥了作用。 它们满足了基本需求：便捷的远程访问、文件传输功能和会话录制。 但是，根据TrustRadius的评论，Splashtop似乎在特性和功能方面具有优势。

一位评论者指出 ：“在 Splashtop 之前，我们使用的是 LogMeIn。我们发现 Splashtop 提供了比 LogMeIn 更快的远程体验、更低的成本和更强大的功能。

另一位用户指出 Splashtop 的 多显示器支持：“ 我过去使用过 TeamViewer、LogMeIn 和其他远程访问产品。在我看来，Splashtop 与所有这些产品的不同之处在于它们的多显示器支持、易用性和价值。

除了多显示器支持之外，Splashtop 通常还因轻松进行软件更新和顺利重新启动远程计算机的能力而受到认可。 这些听起来像是次要的附加组件，但是在远程办公环境中，这些功能可能非常宝贵。

另一位用户强调：“ 我正在使用LogMeIn。它“还行”，但没什么了不起的 - 它有我不关心的功能。当他们的价格翻了三倍时，我找了别处，找到了Splashtop。试过了，很喜欢。

相比之下，虽然 LogMeIn 提供了一组丰富的功能，但一些用户发现，多年来，他们可能会为他们不使用的功能或可以在 Splashtop 中以较低价格找到的功能支付更多费用。

总之，虽然这两种工具无疑都服务于其目的和受众，但 Splashtop 提供了许多用户所欣赏的可负担性和功能的融合。

3。用户体验

在工具的效率与其功能同样重要的时代，用户体验 (UX) 起着举足轻重的作用。

Splashtop 以其直观的界面脱颖而出。 它的设计非常简单，可确保即使是最不懂技术的用户也可以轻松浏览其功能。 相比之下，一些从 LogMeIn 过渡的用户注意到采用 Splashtop 的便利性，这表明后者提供了更加用户友好的体验。

一位 TrustRadius 评论员指出 ：“我发现紧急 SOS 很容易让客户运行并给我代码。而且我发现安装的应用程序非常可靠，比 LogMeIn 更简单、更容易使用，而且价格也不贵。

此外，从其他平台（尤其是 LogMeIn）过渡到 Splashtop 似乎无忧无虑。 一个重要的原因是该工具的设计，它与其他流行的远程访问解决方案的熟悉度产生了共鸣。

另一位用户强调界面简单： "它提供了响应速度非常快的远程访问体验，界面简洁明了。学习曲线很少，因为它的工具栏模仿了其他流行的远程访问解决方案的图形用户界面。它使您可以快速访问远程计算机，并且不会妨碍您。”

此外，Splashtop 的安装和设置过程经常被认为比包括 LogMeIn 在内的同类产品更简单。 这种易于设置不仅可以节省时间，还可以减少潜在的挫败感。 一位用户指出：“对于那些技术使用不那么先进的客户来说，这是一件好事，比如一个简单的远程连接应用程序。 它也很容易安装。”

总而言之，虽然这两种工具都提供了强大的远程访问功能，但 Splashtop 在更加以用户为中心的方法方面处于领先地位，确保了无缝和直观的体验，尤其是与 LogMeIn 相比。

4。性能、可靠性和速度

深入研究TrustRadius评测揭示了一个一致的模式：与LogMeIn相比，Splashtop在连接稳定性和速度方面具有显着优势。

虽然 LogMeIn 一直是该领域的长期参与者，但一些用户对其性能一致性表示担忧。 相比之下，Splashtop 用户经常将他们的远程访问体验描述为响应迅速且清晰。 这种区别至关重要，尤其是在管理关键任务或确保无缝协作时。

来自 TrustRadius 的一位评论者指出 ：“我正在使用 LogMeIn，但发现从我的家用计算机到远程位置的过渡并不顺利。此外，一旦到达远程位置，有时很难正常工作并保持连接。屏幕有时会冻结，很难完成工作。

Splashtop 在性能方面的优势并不仅仅停留在可靠性上。 速度是它似乎大放异彩的另一个领域。 访问文件、软件或干脆浏览远程桌面，都应该像使用本地计算机一样快速。

一位评论者简单地写道： “我们发现远程办公的体验非常快。"

根据众多用户的反馈，Splashtop 提供比 LogMeIn 更快的连接速度。

TrustRadius 评测描绘了一幅清晰的画面：虽然这两个平台都胜任，但与 LogMeIn 相比，Splashtop 在确保一致、高速和可靠的远程连接方面脱颖而出。

5。客户支持

Splashtop 和 LogMeIn 都了解强大的客户支持的重要性。 他们建立了专门为用户提供帮助并确保其体验保持流畅的系统和团队。

特别是 Splashtop，不仅因其支持质量而受到赞扬，而且出于某种意想不到的原因。 TrustRadius 评论中值得注意的观点是，虽然用户发现 Splashtop 的客户支持 既快速又有用，但许多人提到他们很少发现需要利用此资源。 理由？ Splashtop 平台的可靠性和直观性意味着问题很少而且相距甚远。

一位用户简洁地说：“ 到目前为止，我不需要联系 Splashtop 支持，因为产品一直很稳定，而且我没有遇到需要联系支持人员的问题。永远是一个伟大产品的标志。

另一位用户指出： “我从来没有联系过他们的支持人员，因为产品非常好，但是对于我遇到的几个问题，我能够在网上找到答案，从而快速正确地解决这些问题。 “

这不仅说明了 Splashtop 支持团队的功效，还说明了产品本身的内在质量和可靠性。 能够最大限度地减少中断并减少对支持干预需求的工具本质上可以提高工作效率和用户满意度。

结论：Splashtop vs. LogMeIn

Splashtop 和 LogMeIn 在远程访问解决方案领域都屹立不倒，TrustRadius 上的用户为每一种解决方案提供了积极的反馈。 但是，当我们深入研究细节时，会出现明显的偏好。 根据提供的评论，用户在评估成本、功能、性能和整体用户体验等关键因素时倾向于 Splashtop。

价格对许多人来说是一个关键因素，Splashtop 在不影响质量或功能的情况下提供了不可否认的价值。 它的功能达到或超过LogMeIn的功能，对于那些想要全面功能而又没有高昂价格标签的人来说，它是一个有吸引力的选择。

性能和可靠性对于远程访问工具仍然至关重要，在这个领域，Splashtop 也赢得了赞誉。 在用户体验方面，Splashtop 的直观性与其简单的过渡过程相结合，似乎给用户留下了持久的印象。

总而言之，虽然这两个平台都有其优点并在 TrustRadius 上获得表彰，但根据用户评论，Splashtop 在关键领域具有明显的优势，使其成为那些寻求有效远程访问解决方案的人的首选竞争者。

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