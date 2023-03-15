Splashtop 折扣

Splashtop 有没有折扣、促销或优惠码？通常，我们不提供折扣价或促销活动，因为我们每天的特价可能要比其他同类远程访问解决方案的价格低50％甚至80％。不过，我们也提供了几种 Splashtop 订购优惠方案。

Splashtop Business Access Pro 批量折扣最高可享7.5折优惠 Splashtop Remote Support 大型团队最高可享2.5折优惠 Splashtop Enterprise 的免费 A/R 插件 屏幕镜像和屏幕共享软件最高可享6折优惠 非营利组织专享折扣 每日特价

Splashtop Business Access Pro 批量折扣最高可享7.5折优惠

Splashtop Business Access Pro 对于中小型团队远程访问而言性价比非常高。如果需要订购的 Splashtop Business Access Pro 许可证超过4个，即可享受以下批量折扣优惠。

订购4-9个许可证可享 8折 优惠

订购10个及以上许可证可享7.5折优惠

如何享受折扣？

在线订购 Splashtop Business Access 后，选择4个及以上 Business Access Pro 许可证，系统将自动使用折扣。如果您对批量许可有疑问，也可以联系我们的销售团队。批量许可折扣不适用于 Business Access Solo 方案，该方案仅限于一个用户且功能较少。

如果当前订购的许可证少于4个，但想使用批量许可证方案，则可到 my.Splashtop 网络控制台找到订购选项卡，根据正常价格按比例随时在订购方案中添加许可证。如果在续订时帐户上有4个及以上许可证，订购方案将继续按照批量折扣价续订。

Splashtop 端点管理和远程支持工具可享2.5折优惠

如果是需要管理大量计算机的托管服务提供商或 IT 支持团队，我们提供两种方案：按照技术员数量授予许可的 Splashtop SOS 和按照用户数量授予许可的 Splashtop Remote Support。

订购 Splashtop Remote Support 方案，随着托管计算机数量的增加，每台托管计算机所需费用将显著降低。

Splashtop Remote Support 基础方案，含25台计算机，每月每台计算机1.60美元

含50台计算机的方案每月每台计算机1.20美元 – 与基础方案相比，可立省25%

含100台计算机的方案每月每台计算机0.80美元 – 与基础方案相比，可立省50%

含250、500和750台计算机的方案，可享更高折扣

含1000台计算机的方案每月每台计算机0.40美元 – 与 与基础方案相比，可立省75%

如何享受折扣？

在线订购 Splashtop Remote Support，选择上述方案之一，或联系我们的销售团队

Splashtop Enterprise 的特价 A/R 插件

Splashtop Enterprise 可以按照需求配置所需的远程计算机访问和远程支持技术员许可证数量。

如何获得特价 A/R 工具？

联系我们的销售团队，获取 Splashtop Enterprise 许可定价相关信息，了解所需的远程访问和支持技术用户的数量，咨询特价产品增强现实远程支持插件相关信息。

最终用户可以利用此插件在移动设备上打开 Splashtop 应用，这样技术员就能通过手机摄像头查看用户正在进行的操作，帮助用户解决问题。技术员在修理设备时需要远程专家的帮助，同时也有很多用户在使用这台设备，这种使用场景非常常见。

使用 Mirroring360 和 Mirroring360 Pro 进行屏幕镜像和屏幕共享最高可享6折优惠

如果要为会议室、教室，或因制作视频或其他用途制定屏幕镜像或屏幕共享解决方案，我们提供以下两种 Mirroring360 系列产品优惠方案。

更多详情请访问 Mirroring360 网站。

非营利折扣

如果是慈善机构等非营利组织需要 Splashtop 远程访问，请联系我们的销售团队，我们对的销售人员将需要您提供信息以验证身份，然后为您提供折扣。

查看 Splashtop 的每日超值特价

请到我们的定价页面查看 Splashtop 远程计算机访问解决方案的最新定价和方案。根据所在的地理位置，显示定价为美元或支持的其他当地货币，包括欧元、英镑、澳元、加元、日元、巴西雷亚尔。

本文提及的所有优惠均有可能发生变化。