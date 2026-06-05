Splashtop 折扣

Splashtop 有没有折扣、促销或优惠码？通常，我们不提供折扣价或促销活动，因为我们每天提供的特价要比其他同类远程访问解决方案的价格低50％甚至80％。不过，我们也提供了几种 Splashtop 订购优惠方案。
Splashtop Remote Access Performance 和 Pro Volume 许可证折扣高达25%
Splashtop 远程访问 对于中小型团队来说，是一种极具价值的远程计算机访问方案。如果您为四个或更多用户购买 Splashtop Remote Access Pro 或 Remote Access Performance 订阅，您可以获得批量折扣。批量折扣如下：
订购4-9个许可证可享8折优惠
订购10个及以上许可证可享7.5折优惠
在日本，此折扣专属适用于国际门户的在线购买。通过日本子公司的合同没有资格。
如何享受折扣？
在线购买 Splashtop Remote Access，购买4个及以上 Remote Access Pro 许可证将自动享受折扣。如果您对批量许可证有任何疑问，可随时联系我们的销售团队。批量许可折扣不适用于 Business Access Solo 方案，因为该方案仅限一个用户使用且功能较��少。
如果当前订购的许可证少于4个，但想使用批量许可证方案，则可到 my.Splashtop 网络控制台找到订购选项卡，根据正常价格按比例随时在订购方案中添加许可证。 如果在续订时帐户上有4个及以上许可证，订购方案将继续按照批量折扣价续订。
切换到 Splashtop 可保证节省开支，并免费试用长达 3 个月
Splashtop提供特别优惠，当您从某些竞争解决方案切换时，保证节省成本，还有一个提前开始计划，您可以在您的当前竞争对手订阅期结束时获得最长3个月的额外订阅时间，使其易于迁移并立即开始使用。
如何获得提前开始和节省保证？
Splashtop Enterprise 的特价 A/R 插件
Splashtop Enterprise 可以按照需求配置所需的远程计算机访问和远程支持技术员许可证数量。
如何获得特价 A/R 工具？
联系我们的销售团队，获取 Splashtop Enterprise 许可定价相关信息，了解所需的远程访问和支持技术用户的数量，咨询特价产品增强现实远程支持插件相关信息。
最终用户可以利用此插件在移动设备上打开 Splashtop 应用，这样技术员就能通过手机摄像头查看用户正在进行的操作，帮助用户解决问题。技术员在修理设备时需要远程专家的帮助，同时也有很多用户在使用这��台设备，这种使用场景非常常见。
使用 Mirroring360 和 Mirroring360 Pro 进行屏幕镜像和屏幕共享最高可享6折优惠
如果要为会议室、教室，或因制作视频或其他用途制定屏幕镜像或屏幕共享解决方案，我们提供以下两种 Mirroring360 系列产品优惠方案。
更多详情请访问 Mirroring360 网站。
非营利折扣
如果是慈善机构等非营利组织需要 Splashtop 远程访问，请联系我们的销售团队，我们对的销售人员将需要您提供信息以验证身份，然后为您提供折扣。
Splashtop 的每日超值价
请到我们的定价页面查看 Splashtop 远程计算机访问解决方案的最新定价和方案。根据所在的地理位置，显示定价为美元或我们支持的其他当地货币，包括欧元、英镑、澳元、加元、日元、巴西雷亚尔、墨西哥比索和瑞士法郎。
本文提及的所有优惠均有可能发生变化。