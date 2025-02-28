通过 Chromebook 远程访问 Mac

如今的员工需要移动性和灵活性，以便随时随地开展工作，无论是外出还是接受远程工作。 因此，旨在支持远程工作人员并赋予其权力的工具和解决方案就变得十分必要，尤其是能够跨设备工作的解决方案。
Splashtop 等远程访问解决方案是让员工使用自己喜欢的设备工作，同时还能访问工作电脑、项目和软件的关键。 例如，如果你需要从 Chromebook 远程访问 Mac，远程访问只需点击几下即可实现。
让我们一起来探索...
通过从 Chromebook 到 Mac 的无缝远程访问简化工作流程
远程访问是在远程或混合环境中工作时提高灵活性、生产力和便利性的有力工具。 让员工能够随时随地使用自己喜欢的设备工作，可以大大提高工作流程效率，因为它可以消除路障，保持团队联系，确保项目永不落空。
例如，如果员工需要通过 Chromebook 访问工作中使用的 Mac，只需快速点击几下就能连接到 Mac。 这样，他们就能在 Mac 上找到所有文件并运行程序，同时还能通过 Chromebook 查看屏幕并控制远程设备。
远程访问使 IT 支持团队能够直接从任何地方为最终用户提供帮助并排除设备故障。 IT 代理连接后，无论他们在哪里工作，都可以通过自己的 Chromebook 查看用户屏幕并控制远程 Mac。
设置从 Chromebook 到 Mac 的安全远程访问的 4 个步骤
如果你想从 Chromebook 远程访问 Mac，使用 Splashtop 就能轻松实现。 使用 Splashtop，只需几个快速步骤就能设置 Chromebook 到 Mac 的远程访问：
在 Chromebook 上安装Splashtop Business 应用程序
创建账户并登录
下载 Splashtop Streamer在 Mac 上下载应用程序（要求MacOS 10.10 或更新版本），并将其连接到Splashtop 账户
在 Chromebook 上打开 Splashtop Business，选择 Mac，然后点击启动远程会话
如果要连接 Mac 以获得出席者的远程支持，步骤非常相似：
在 IT 代理的 Chromebook 上安装Splashtop Business应用程序
让最终用户在 Mac 上安装Splashtop SOS应用程序
最终用户打开 Splashtop SOS 并生成一个 9 位数的代码
IT 代理商在 Splashtop Business 中输入代码并连接
这就够了。 在那里，你可以远程访问自己��的 Mac 和所有工作项目，IT 代理也可以远程排除故障并轻松管理最终用户的 Mac。
从 Chromebook 远程访问 Mac 的基本安全措施
决策者始终把安全放在首位，因此一想到要开放计算机供远程访问就会担心。 不过，只要牢记一些重要的最佳实践，就可以通过 Chromebook 安全地远程访问 Mac：
使用具有高级安全功能的可信安全平台，如 Splashtop
确保您的平台利用加密连接，从而保证数据在传输过程中的安全
使用双因素身份验证确保账户安全
遵循密码最佳实践，包括使用字母、数字和符号组合的唯一密码
使用公共无线网络时要谨慎，并确保有强大的防火墙防止入侵
请务必查看远程支持解决方案提供的安全功能，并确保它符合您所在行业的安全要求。 例如，Splashtop 的设计符合一系列行业和政府标准，包括 SOC 2、ISO/IEC 27001 和 GDPR。
Splashtop 还包含高级 安全功能，包括双因素身份验证、远程连接通知、会话空闲超时等，确保您的账户和设备安全。
Splashtop 如何引领 Chromebook 到 Mac 的远程访问
当你需要从 Chromebook 远程访问 Mac 时，Splashtop 就是你的最佳选择。 它能为您提供从任何地方快速安全地访问设备所需的一切。
Splashtop 为员工提供了连接到工作电脑、访问文件和程序的工具，并能通过他们喜爱的设备无缝工作。 此外，IT 团队还可以使用 Splashtop 远程访问和支持远程设备，使支持代理能够在任何地点、任何设备上为最终用户提供帮助。
Splashtop 可为用户提供快速的��连接速度和跨设备的用户友好控制，使远程访问和支持变得快捷方便。 此外，Splashtop 还为各种规模的企业提供了一系列计划，使其成为从成长型初创企业到大型企业的一个经济实惠的选择。
准备好体验 Splashtop 并从 Chromebook 获得对 Mac 的无缝远程访问了吗？ 立即开始免费试用：