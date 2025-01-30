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安全

SOC 2 合规性：安全与信任的全面指南

作者：Robert Pleasant
阅读时间：7分钟
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如果你花时间研究安全功能，你可能会反复看到“SOC 2合规性”这个术语。然而，对于那些不熟悉安全标准的人来说，这个术语意义不大。

许多人会看到这个并想知道，“什么是SOC 2合规？它包含什么？企业需要做些什么才能获得SOC 2认证？”

那么，让我们回答所有这些问题以及更多问题，看看SOC 2合规性、SOC 2类型2，以及Splashtop如何获得其SOC 2认证。

什么是SOC 2合规？

SOC 2是一个针对服务组织的合规标准，规定了他们应该如何管理客户数据。该标准基于几个标准，包括：

  • 安全

  • 支持的产品

  • Processing integrity

  • 保密性

  • 隐私

SOC代表“系统和组织控制”，旨在为审计员在评估安全协议的有效性时提供指导。如果组织符合标准，他们可以获得SOC 2认证。

什么是SOC 2报告？

SOC 2报告是一种审计，旨在确定公司与SOC 2标准的合规程度。它为组织、监管机构和合作伙伴提供有关公司如何管理其数据的信息，通常通过详细说明其系统、如何遵循信任原则以及其效率来实现。

SOC 2报告的目标是展示公司对数据安全的承诺。如果公司符合SOC 2标准，报告将详细说明他们在做什么以及如何合规。

SOC 2 Type I vs. Type II

有两种SOC报告：SOC 2 Type 1和SOC 2 Type 2。每种报告提供关于公司安全性和合规性的不同细节。

SOC 2 Type 1报告描述了服务组织的系统和安全标准的合规性。这是一份一次性的报告，通常侧重于财务信息安全。

SOC 2 Type 2报告超越了Type 1，包含了这些系统的操作效率，包括展示它们如何被长期使用以及测试其有效性。SOC 2 Type 2报告每年更新，包括云和数据中心的安全控制。

简而言之，类型1在某个时间点评估系统的设计，而类型2则评估其随时间的有效性。

为什么SOC 2合规性很重要？

了解这些定义后，下一个问题是：为什么SOC 2合规性很重要？当然，安全对每个组织都至关重要，但是什么使SOC 2特别必要呢？

SOC 2旨在确保强大的数据安全。符合SOC 2不仅意味着您满足了减少数据泄露所需的安全标准，还帮助与客户建立信任，因为他们会知道他们的数据在您这里是安全的。

例如，Splashtop符合SOC 2标准，使其成为安全远程访问的绝佳选择。用户可以在Splashtop上连接他们的设备，同时知道他们每次都会拥有强大的安全性和保密性。

SOC 2合规性审计

当公司接受SOC 2合规性审计时，审计员会评估他们对信任服务标准的遵守情况。

审计员需要确定服务组织使用的系统有多安全，以及这些系统的处理完整性（即其完整性和准确性）和整体可用性。此外，审计员需要确认处理的信息保持机密和私密。

在 SOC 2 Type 1 审计中，审计师将检查服务组织在某一时间点的控制措施。对于 SOC 2 Type 2 审计，报告将涵盖一个时期，通常是几个月。

如果你有即将到来的SOC 2审计，一个很好的准备方法是进行自己的内部审计。这将帮助你识别任何弱点或需要改进的领域，以确保你符合所有相关标准。如果有任何地方不达标，您可以在审计前及时修复。

谁可以执行SOC审计？

并不是任何人都可以执行SOC 2审计。审计由注册会计师或审计公司进行，组织从外部聘请他们。

使用外部审计员是SOC 2合规过程中的一个重要部分。这确保了审计员是独立和公正的，同时完全有权和经过培训来根据SOC 2标准审计业务。

SOC 2合规性要求

说了这么多，SOC 2合规性的具体要求是什么呢？公司需要满足五个SOC 2信任服务标准：

1.安全性

首先，公司使用的技术必须是安全的，以便用户可以登录并防止不法分子进入，以保护免受未经授权的访问、信息盗窃或损害。这通常包括防火墙、多因素身份验证和入侵检测等安全功能，以及供应商管理、风险管理和数据安全。

2. 可用性

接下来，公司使用的信息和系统需要是可用的，并能帮助实现目标。这包括检查其服务水平协议和容量规划，以确保其具有可靠的正常运行时间并能满足其员工的需求，以及灾难恢复控制以在紧急情况下恢复可用性。

3. 处理完整性

系统处理对于平稳和安全的操作至关重要，因此处理完整性是另一个关键标准。系统处理的所有方面，包括数据输入、输出、质量和报告，都需要完整、准确和及时。

4. 保密性

保密性是安全的基石之一。机密信息在传输过程中、静止时，甚至在处理时都必须受到保护，因此审计会检查以确保其得到妥善管理。保密数据可以包括客户数据、知识产权、合同和类似信息，具体取决于公司。

5. 隐私

用户需要知道他们的私人信息是保密的。第五个标准侧重于隐私，确保个人信息仅在必要时使用，并符合公司的目标。这可以包括健康信息、个人身份信息、社会安全号码等。

此外，隐私标准要求公司对数据泄露的响应控制，并通知用户任何事件，以便他们可以相应地做出反应。

SOC 2 合规性检查表

如果你需要确保SOC 2合规性或有即将到来的审计，准备永远不会太晚。遵循此清单将帮助您为SOC 2合规性做好准备：

  1. 理解并自我审计SOC 2信任服务标准：安全性、可用性、处理完整性、保密性和隐私

  2. 审查您的安全性并在需要时进行调整。

  3. 确保您的访问控制具有逻辑和物理限制，以防止未经授权的用户进入

  4. 实施一个受控流程来管理IT系统的变更并防止未经授权的变更

  5. 监控正在进行的系统操作以检测和管理任何异常活动

  6. 进行内部风险评估以识别风险并制定减轻和应对策略

  7. 识别并修复任何漏洞

使用Splashtop的SOC 2合规远程访问保护您的业务

如果您正在寻找符合SOC 2类型2的远程访问解决方案，以便您的团队可以随时随地工作，那么Splashtop正是您所需要的。

Splashtop使员工能够在任何地方通过他们喜欢的设备安全地访问工作计算机。远程和混合办公员工可以保持连接，无论他们在哪里工作，都能找到所有文件和项目，同时确保所有数据的安全。

Splashtop符合SOC 2 Type 2标准，确保一切保持安全、可访问和机密。由于Splashtop不存储、共享或处理数据，因此所有内容都保持在远程计算机上安全，而账户和设备则通过多个高级安全功能得到保护。

准备好亲自体验Splashtop了吗？立即开始免费试用：

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常见问题解答

SOC 2 是强制性的吗？
什么是SOC 2框架？

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