当你在查看安全工具时，可能会看到一堆缩写：AV、EDR 和 MDR 经常出现，却没有真正解释它们的含义或如何适用于您的业务运作。这可能会让 IT 团队感到困惑，尤其是在他们必须在精简团队的情况下应对不断演变的威胁时。
那么，AV、EDR 和 MDR 之间有什么区别呢？让我们来探讨每一种方法，看看它们的不同之处、各自的适用场景，以及企业如何决定哪种方法对他们最有效。
为什么端点安全选择不再是一刀切
曾经一段时间，网络攻击主要由简单的恶意软件组成，而一个好的杀毒软件就足以应对它们。然而，那是很久以前的事情，攻击技术早已超越了那个阶段。网络安全需要跟上不断变化的威胁，否则他们的系统将会变得脆弱。
现代网络安全不仅仅关乎企业使用的安全解决方案；安全成熟度（您的安全状态相对于风险环境和容忍度）和运营负责权（安全和IT团队之间的合作及其责任的分配）也起着重要作用。
虽然 IT 和安全团队使用的技术仍然很重要，但明确的角色以检测、调查和响应事件同样至关重要。
杀毒软件的设计目的
让我们先来看看杀毒软件（AV）。杀毒软件的核心功能是检测、拦截和移除恶意软件。这是一种常见选择，适合希望防范网络威胁（如勒索软件、间谍软件、木马��和其他病毒）的个人和小型企业。
杀毒软件通常使用两种检测方法：基于特征码的检测和基于启发式的检测。基于签名的检测将文件与已知病毒及其唯一标识符的数据库进行比较，如果找到匹配项，会标记恶意软件并将其移除。另一方面，启发式检测通过分析文件和程序的行为来识别可疑活动，而不是特定的签名。这使得它更加灵活和适应性强，可以检测新的或已修改的病毒。
在多个场景下，AV软件都可以发挥作用，无论是在商业环境内还是外。例如，当员工在外工作连接到公共 Wi-Fi 网络时，强大的杀毒保护可以帮助保护他们的设备。同样，如果用户不小心打开了恶意的电子邮件附件或下载了木马文件，杀毒软件可以帮助保护设备，在恶意软件感染之前检测到它。
杀毒软件的优点
检测并移除已知恶意软件
阻止访问可疑网站
扫描系统并监控病毒
隔离并删除可疑文件
检测可疑活动
杀毒软件的不足之处
防病毒软件缺乏主动保护。
防病毒软件可能无法检测到零日威胁和高级恶意软件，例如无文件威胁和多态代码。
杀毒软件缺乏基于行为的检测，无法防御内部威胁或人为错误。
现代攻击利用自动化和人工智能，比杀毒软件的响应速度更快。
EDR 如何扩展检测和响应能力
在超越杀毒软件的基础上，我们进入了终端检测与响应（EDR）。EDR 提供持续监控和行为分析，以检测和响应网络威胁，包括获取对恶意活动的可见性、遏制攻击以及响应事件。
EDR 为网络安全增加了什么
持续的端点监控。
使用数据分析与关联检出高级战术及可疑活动。
防御更复杂的攻击和威胁，包括恶意软件、勒索软件、内部威胁、网络钓鱼攻击、零日漏洞、物联网 (IoT) 漏洞和高级持续性威胁
主动威胁检测和调查。
EDR的挑战
虽然EDR提高了安全能力，但也增加了操作责任。它作为帮助安全团队识别威胁的眼睛和耳朵，但他们仍然需要审查和处理这些信息。EDR 提供的高度可见性可能导致警报疲劳。对于精简的IT团队来说，从每天数以百计的遥测警报中筛选出“唯一真实威胁”可能令人生畏，并导致漏报事件。
MDR 在 EDR 之上的附加功能
比EDR更进一步的是托管检测和响应（MDR）。MDR 是一种托管服务，结合技术和人类专业知识，不仅监控和检测威胁，还能够快速和主动地响应这些威胁。
与杀毒软件和EDR不同，MDR由人主导，由熟练的专家管理调查和响应。这不仅仅是工具升级，而是进入了一种新的运营模式，公司可以依靠一支真实的人团队来管理他们的安全。
MDR的好处
连续监控和24/7威胁检测。
快速事件响应，由真人主导。
高级威胁情报和专家见解。
可扩展性和定制化，满足您的需求。
MDR的权衡
通常比 AV 或 EDR 的成本更高。
依赖供应商而不是内部安全，这可能导致质量不一致。
由于供应商控制安全性，缺乏全面的可视性。
AV vs EDR vs MDR 对比表
那么，在定义了AV、EDR和MDR之后，它们之间有何比较？您可以在这个方便的图表中看到最大的区别：
区域
AV
EDR
MDR
主要目标
防止已知恶意软件
检测并响应活跃的威胁
检测、调查并代表客户做出响应
检测方法
签名、机器学习、启发式方法
行为、遥测、分析
EDR + 人工主导的分析和威胁情报
涵盖的攻击类型
已知的基于文件的威胁
已知、未知和无文件攻击
与EDR相同，另有高级和多阶段攻击
无文件攻击
有限（无文件可扫描）
强大（基于行为和记忆的检测）
强大，并有人验证
活动上下文
单事件（基于文件的检测）
完整攻击序列及时间线
完整的攻击上下文加上跨客户关联
响应操作
阻止/隔离文件
隔离终端，终止进程，调查和修复
托管隔离、修复和引导恢复
调查工具
仅限警报和日志
时间线、进程树、AI辅助分析
SOC分析师、流程手册、取证、报告
AI使用
检测时的风险评分
事件关联，分类，调查
人工智能 + 人类决策
威胁狩猎
不支持
通过搜索和分析获得支持
主动、持续的威胁猎捕
在安全堆栈中的角色
基线保护
检测和响应层
外包SOC / 托管响应层
运营所有权
客户
客户
供应商
成本
成本低，易于运行
更高的成本，更多的运营开销
成本最高，客户努力最小
如何决定哪种型号适合您的组织
鉴于这些差异，你如何判断哪个型号适合你的业务？考虑您的具体需求，无论是整体安全性还是控制方面，您都能做好聪明的决定。
如果您需要基本保护且开销最小
如果你的安全需求不是很高，杀毒软件可能就足够了。现代杀毒软件提供实时保护以防恶意软件，并包含一些功能，使企业对其安全性有更好的控制。但是，如果您有敏感数据需要保护或者有更广泛��的终端网络，AV可能在提供所需的安全性方面过于有限。
如果您需要可见性和控制，并具备内部资源
如果你有内部资源来解决和缓解威胁，那么选择EDR是一个不错的决定。EDR 提供强大的威胁检测和分析功能，但将响应交给您的内部团队。这确实需要您有一个现成的IT团队并设立应对网络威胁的流程，但一旦具备这些，EDR将会很好地支持您的团队。如果行业合规性或网络保险要求，您可能还需要 EDR。
如果您需要强大的安全性而不构建SOC
如果您需要 24/7 威胁检测、调查和响应，但没有内部团队，MDR 是正确的选择。MDR 是一个很好的选择，适合那些内部安全资源有限但仍需要高级威胁检测的公司，特别是当他们需要快速响应时间和非工作时间支持时。
Splashtop 如何将端到端终端安全整合到单个平台中
Splashtop 将端点安全整合视为一个操作问题，而不仅仅是一个检测问题。与其将 AV、EDR 或 MDR 视为孤立的工具，不如使用 Splashtop 提供的集中控制和可视化层，帮助团队实时执行安全洞察。
Splashtop 支持防病毒保护，并与领先的EDR 和 MDR 解决方案集成，包括以具有竞争力的价格访问顶级平台和服务，如 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike。用户可以在Splashtop控制台查看威胁和管理终端，减少上下文切换。
将这些功能与Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)结合使用，可以缩短识别风险与解决风险之间的差距。从一个控制台，IT和安全团队可以查看端点安全警报，与设备库存、进程、漏洞曝光和补丁状态一起显示。当需要采��取行动时，团队可以立即从检测过渡到响应，使用远程访问、脚本和自动化，而无需切换工具或丢失上下文。
所有安全功能都可以作为可选附加组件使用，使组织能够从基础保护开始，并在不重新设计其端点堆栈的情况下，逐步发展到更先进的检测和响应模型。
