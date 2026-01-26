跳转到主要内容
IT professionals reviewing a security dashboard.

如何在不降低安全性的情况下减少IT工作量

Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
已更新
IT团队要应对很多事情，并且经常面临减少工作量和降低成本的压力。然而，这种压力带来了削弱安全性的担忧。他们需要在速度和安全之间找到一个平衡，不能牺牲任何一方。

幸运的是，他们不必这样做。效率和安全并不是互斥的，公司可以同时实现两者。使用合适的自动化工具和优先级规则，效率和安全性都能轻松实现。

考虑到这一点，让我们探讨一下公司如何利用像Splashtop AEM这样的工具在不损害网络安全的情况下减轻IT团队的负担。

IT 工作量的实际来源

在确定如何减少 IT 工作负担之前，我们应该先检查其原因。这些是导致IT团队工作量增加的最大因素：

1. 手动补丁和修复

补丁和修复对于安全至关重要，但手动处理可能既耗时又容易出错。考虑到手动安排、批准和验证补丁所花费的时间，以及在下班后处理紧急补丁的时间。这一切加起来成为一个缓慢且低效的过程，可以通过自动化更好地管理。

2. 追踪设备清单和合规数据

管理库存和确保合规性很重要，但用电子表格、脚本和特定时间扫描手动跟踪它们是低效的。这些方法会制造无用的工作，增加压力，同时占用IT资源，这绝对不是您在审核临近时需要的。可以跟踪库存、检测新设备并监控合规性的自动化工具可以为IT团队节省时间和减少压力。

3. 重复的访问授权和取消授权

迎接新员工、离职员工、变更角色以及调整权限，对于访问安全和效率至关重要，但可能是一个耗时的过程。你需要为每个角色管理的工具和权限越多，整个过程就变得越漫长。相反，可以考虑使用自动化工具，通过强制实施设备级策略、按角色或功能对端点进行分组，以及在设备或职责发生变化时自动应用正确的配置和安全控制，从而减少人工工作量。

4. 断开的工具和仪表盘

IT蔓延是导致工作负担增加的最大因素之一。当代理需要在多个工具和应用程序之间切换时，只会增加完成单个任务所需的时间和精力。虽然各种工具可能增加有用的功能，但整合是保持生产力的关键。

为什么偷工减料不是解决之道

虽然偶尔做一些小牺牲来提高安全性可能很诱人，但这样做无异于自找麻烦。偷工减料可能会产生漏洞，并迅速在多方面累积，包括：

  • 延迟修补程序会增加暴露窗口，因为您的端点在更长时间内存在未修补的漏洞。

  • 放松访问控制会导致横向移动，因此被盗用的账户可以在更大的范围内造成更多的破坏。

  • 减少监控会产生盲点，使得更难发现漏洞或可疑活动。

  • 依赖用户会导致不一致和错误，因为人为错误是不可避免的。

“减少工作量”实际应该意味着什么

减少工作量并不意味着降低安全性。相反，这意味着添加工具和功能来简化工作流程并提高效率，使 IT 团队能够以较少的人工努力完成更多工作。

减少IT工作负载的方法包括：

  • 减少人工工作量，而不是减少覆盖率：使用具有自动化、实时监控和警报的工具，可以提高效率，同时消除IT代理手动监控终端的需要。

  • 自动化替代重复：自动化工具可以消除重复的手动任务，让工作人员专注于更紧迫的事务。

  • 持续可见性而非周期性检查：实时可见性有助于提高响应能力和安全性，而无需代理不断签到。

  • 控制访问具有广泛权限：授予广泛权限会增加单个被破坏账户可能造成的潜在损害。根据角色和必要性设置访问权限有助于提高安全性，同时减少IT工作量。

  • 更少工具：整合技术栈使 IT 团队能够更轻松地完成重要任务，无需频繁在应用程序之间切换，同时保持一致的安全性。

自动化如何减少工作负担并提高安全性

现在我们了解了风险和目标，我们可以考虑解决方案。使用具有自动化功能的软件可以通过自动化重复的手动任务来减少IT团队的工作量，同时不会影响安全性。

1. 自动化消除重复任务

自动化最具影响力的应用之一是处理重复的手动任务。即便是像在与客户互动后记录电话这样的简单任务，也可能积累成大的时间消耗，因此自动化这些任务有助于节省时间并提高IT团队的效率。

2. 实时可见性缩短调查时间

调查问题是另一个主要的时间消耗，尤其是当可见性受限时。具有实时可见性的自动化工具可以立即检测并显示设备和补丁状态，节省了原本用于调查设备和软件的时间。

3. 基于策略的执行防止返工

在所有端点实施安全和合规策略可能具有挑战性，但使用基于策略的工具可以确保一致性并减少后续跟进。这些工具会根据公司政策和合规要求，自动实施端点策略、安全控制和配置标准，减少IT团队的重复劳动和持续的人工监督。

Splashtop 如何在不牺牲安全性的情况下减少 IT 工作量

当您想要简化 IT 工作流程并安全地减少工作负荷时，可以使用 Splashtop AEM（自主终端管理）来实现。Splashtop AEM 具有自动化和端点管理工具，可以持续监控设备，提供基于 CVE 的漏洞见解，并自动进行补丁、修复和常规维护任务，从而在不影响安全性的情况下提高效率。

Splashtop AEM 包括：

1. 使用 Splashtop AEM 的自动化端点管理

Splashtop AEM 使得可以通过一个控制台轻松监控和管理远程端点。这包括自动化操作系统和第三方软件的补丁更新，以保持设备的最新状态，同时基于CVE的漏洞检测和修复，以减少已知安全风险的曝光。这让设备保持安全，无需IT团队额外工作。

2. 环境中的实时设备可见性

Splashtop AEM 提供对每个远程设备的可见性，包括清单、补丁状态和性能。这消除了手动检查库存的需要，因为所有内容通过自动化实现实时更新。它还通过提供清晰、最新的硬件和软件库存信息来支持审计准备。

3. 远程访问和远程支持减少了实体工作

当组织采用远程和混合办公模式时，支持远程员工可能具有挑战性。Splashtop 的 远程支持工具 让 IT 团队能够快速连接到远程设备进行故障排除和维护，提高解决速度，同时减少实际访问、现场访问或不安全解决方案的需求。

4. 用集中控制取代工具扩散

更多的工具和仪表盘意味着在它们之间切换以执行相同任务所花费的时间更多。减少扩展并整合不同的工具可以提高效率，因为这让 IT 团队有更少的仪表盘需要管理，更明确的所有权，同时更容易从一个地方管理和自动化类似的系统。

逐步指南：以正确的方式减少IT工作负担

当您想在不影响安全性的情况下减少 IT 的工作量时，使用 Splashtop AEM 很容易实现。按照以下简单步骤操作，即可为您的IT团队带来自动化和实时可视化的强大功效：

  1. 识别最耗时的手动IT任务，以优先考虑您的自动化需求。

  2. 部署Splashtop AEM，定义设备组，并根据风险容忍度和操作优先级配置自动化策略以进行补丁、修复和监控。

  3. 设置基于角色的访问控制和组规则以限制访问范围并减少监控开销。

  4. 使用实时可见性识别漏洞并防止事件发生。

  5. 使用自动报告来验证结果，而不是运行手动检查。

按照这些步骤进行操作后，您会发现您的 IT 团队能够更高效地工作，任务会自动执行，并且终端保持安全。

随着时间推移增加工作负担的常见错误

当然，在任何业务中，错误都是可能发生的。这些错误可能导致 IT 工作量增加，无论是通过突然激增还是随着时间的推移逐渐增长，因此组织应保持警惕。

注意使用自动化来减少 IT 工作量时常见的错误：

  • 增加工具而不是简化工作流程：工作量增加的解决方案不是“更多工具”。相反，这是一个整合和简化的问题，以在不扩张的情况下实现相同的结果。

  • 过度自定义需要持续维护的脚本：脚本的目的是自动执行任务并在不需要人工干预的情况下完成。如果脚本过于复杂，并且不断需要维护，那么它们就失去了原本的目的，只会制造新的障碍。

  • 将安全和IT运营视为独立的工作：运营和安全应该齐头并进。如果您想减少IT工作量，请寻找能够增强网络安全并简化IT工作流程的安全解决方案，而不是以牺牲一个来换取另一个。

  • 在投资自动化之前等待事件发生：自动化非常适合减少工作量、提高安全性以及识别潜在的威胁和漏洞。如果你等到发生安全事件后才投资自动化，那就已经太迟了。俗话说，“预防胜于治疗”，在这里确实如此，因为投资自动化工具是有效利用资源来防止更昂贵灾难发生的好方法。

减少手动工作，更加强大的安全性

您可以在不降低安全性的情况下减少 IT 工作负载。拥有合适的自动化、可视化和访问控制工具，您可以减轻IT团队的工作负担，同时在网络、设备和账户上保持强大的安全性。

Splashtop AEM 让您的 IT 团队能够支持、监控、管理和更新公司各地的远程端点，提供无缝自动化和实时安全洞察。通过它，您可以监视端点，主动解决问题，降低工作负载，而不牺牲安全性。

Splashtop AEM 包括：

  • 自动化修补操作系统、第三方和自定义应用程序。

  • AI辅助的基于CVE的漏洞见解。

  • 可在整个网络中实施的可自定义策略框架。

  • 在所有端点上进行硬件和软件的库存跟踪和管理。

  • 警报和补救措施可以自动解决问题，以防止问题变得更大。

  • 后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。

准备好在让 IT 团队工作更轻松的同时保持安全性吗？立即开始使用Splashtop AEM，享受免费试用。

