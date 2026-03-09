10 Practical Tips for Employees to Prevent Phishing Attacks

您了解网络钓鱼攻击的危险吗？Verizon 最近的报告显示，82％的网络漏洞均由人为因素造成，比如窃取凭证、网络钓鱼攻击、社会工程学、冒名顶替、滥用或错误等。
什么是网络钓鱼攻击？
网络钓鱼是一种网络攻击，攻击者假冒合法实体，欺骗用户泄露敏感信息。这类攻击通常以电子邮件、短信或电话的形式出现，冒充来自银行、公司或同事等可信来源。网络钓鱼的主要目的是诱导收件人泄露用户名、密码或信用卡号等个人详细信息。
高级网络钓鱼攻击技术
网络钓鱼攻击的方法千差万别，但几个常见的技术包括：
鱼叉式网络钓鱼：针对特定个人或组织的定向攻击，通常使用个性化信息，以看起来更有说服力。
克隆网络钓鱼：复制并再次发送带有附件或链接的合法电子邮件，但对原始内容进行了恶意修改。
捕鲸式网络钓鱼：针对公司高管或其他重要角色的高级网络钓鱼攻击，通常需要高度定制且具有说服力的信息。
短信欺诈：通过短信进行的网络钓鱼，攻击者会发送带有链接或要求提供个人信息的短信。
��为什么网络钓鱼是个人和企业最关心的问题？
网络钓鱼有可能造成重大伤害，因此是个重大问题。对个人而言，遭受网络钓鱼攻击可能造成经济损失、身份被盗和个人数据泄露。对企业来说，网络钓鱼攻击可能导致敏感信息外泄、经济损失、声誉受损和运营中断。
避免网络钓鱼攻击的10个技巧
1. 自我培训
参加安全培训课程，阅读有关网络安全趋势、新闻、事件、最佳实践等信息，随时了解最新的网络钓鱼策略。网络钓鱼的复杂性和类型在不断增加和发展，随时了解当前的威胁至关重要。
2. 保持警惕和质疑
保持慎重，质疑所有电子邮件、短信和电话的合法性。如果意外收到来自同事、金融机构、政府机构或供应商的电子邮件，请注意是否具有以下网络钓鱼的明显迹象：
拼写或语法错误：诈骗者故意在网络钓鱼电子邮件中加入拼写和语法错误，以针对毫无戒心的无辜受害者，这样同时也能排除掉那些对网络钓鱼手段比较敏感、不会陷入骗局的用户。电子邮件中的拼写错误可能会绕过电子邮件安全过滤器或在邮件中营造一种真实感。此外，如果发件人对于电子邮件中使用的语言不够精通，则可能会发生这类错误。
对敏感信息的紧急需求：在电子邮件中使用带有紧迫感或恐惧感的语言，以使攻击目标能够不加思索地迅速采取行动。
可疑链接：要求提供个人信息或将恶意软件下载到您的设备，钓鱼链接可能会导致访问可疑网站。
欺骗性电子邮件地址：尽管网络钓鱼电子邮件看似来源合法，但将鼠标悬停在发件人的电子邮件地址上方，则可检查其是否与假定的组织相匹配。
意想不到的附件：网络钓鱼电子邮件可能包含意想不到的恶意附件，会损害用户设备或窃取用户信息。
3. 使用强密码和双因素身份验证
创建唯一的强密码，同时尽可能启用双因素身份验证，为帐户增加额外的安全保护。使用大小写字母、数字和符号组合创建强密码。
通过 Hive System 的信息图了解您的密码强度，同时可使用 Splashtop Vault 管理密码。您的帐户可能会在不知情的情况下被入侵，我们建议您定期更换密码，同时添加其他身份验证方式。
4. 确保软件和安全工具保持最新状态
为防范最新威胁，请定期更新所有设备上的操作系统、防病毒、防火墙和反恶意软件。这些更新包括用于解决已知漏洞、保护用户免受网络钓鱼攻击的安全补丁。
5. 不要点击可疑链接或下载附件
在点击未知电子邮件、短信或即时消息中的链接或下载附件之前，请三思而后行，将鼠标悬停在链接上以检查网址。点击网络钓鱼链接或附件会导致恶意软件安装、数据窃取或财务损失。
如果收到可疑邮件，请检查电子邮件地址是否存在拼写错误或通用问候语，并与发件人验证邮件的合法性。
6. 谨慎处理个人信息
网络钓鱼攻击通常会诱骗用户提供个人或财务信息，例如用户名、密码或社会安全号码。在线分享信息时要谨慎，因为正规机构从��不通过电子邮件或电话询问个人信息。
7. 小心冒名顶替
检查电子邮件地址和发件人姓名是否一致。常见的社会工程学线索包括：
请求获取敏感信息
要求汇款
异常或突然的购买请求
直接存款的突然变化
8. 慎重使用公共 Wi-Fi
使用公共 Wi-Fi 时避免访问敏感信息。黑客可以很轻松地从不安全的网络中窃取数据。
9. 使用反网络钓鱼工具
下载防网络钓鱼插件，可以保护用户设备免受网络钓鱼攻击。反网络钓鱼工具通过分析电子邮件和网址中的已知网络钓鱼模式来阻止对恶意网站的访问。以下是常用的反网络钓鱼插件：
Netcraft Extension：该插件通过监控网站并在检测到可疑站点时向用户发出警告，将网站与网络钓鱼网站的数据库进行比较。
Avira Browser Safety：该插件可阻止网络钓鱼网站等恶意网站，扫描下载的恶意软件。
Web of Trust（WOT）：该插件根据可信度和声誉对网站进行评级，会提醒用户注意声誉不佳的网站。
10. 随时举报可疑活动
立即向相应机构（例如 IT 部门或联邦贸易委员会）举报可疑的网络钓鱼诈骗。通过举报，可以帮助 IT 部门识别潜在的网络钓鱼威胁，以便将来能够防范进一步攻击。
为什么远程员工更容易受到网络钓鱼攻击？
远程员工因以下几个关键因素更容易受到网络钓鱼攻击：
监管不足：远程工作人员往往缺乏办公室同事和 IT 团队的直接监管，因此很难及时发现和报告可疑活动。
使用个人设备：与公司系统相比，个人设备和家庭网络的安全性通常较弱，从而增加了网络钓鱼的风险。
严重依赖数字通信：远程办公依赖电子邮件、通信应用程序和视频通话，而这些都是网络钓鱼的常见渠道。大量的数字通信可能导致难以识别恶意信息。
安全培训机会少：远程员工接受定期网络安全培训的机会可能较少，使其在识别和处理网络钓鱼威胁方面准备不足。
社交工程风险增加：与外部合作伙伴和客户的频繁互动为社交工程攻击带来了更多机会，网络钓鱼者会冒充可信联系人。
通过有针对性的培训和强有力的安全措施可以解决上述安全漏洞，对于保护远程员工免受网络钓鱼攻击至关重要。
防范网络钓鱼攻击，从我开始
网络钓鱼攻击对个人和组织构成重大威胁，会导致经济损失、声誉损害和未经授权访问私人信息。
但是，员工可以通过随时了解情况、保持警惕，遵循以上实用技巧和建议来有效缓解这类攻击。参与培训、保持谨慎以及举报可疑活动可以进一步防范网络钓鱼攻击，保护我们自身和所在组织免受侵害。
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