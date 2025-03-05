使用特权身份管理 (PIM) 保护账户

你希望谁访问你的数据和文件？
组织必须确保资源和数据是可访问的，但同时受到保护。实现这一目标的最佳方法之一是使用特权身份管理 (PIM)，它使公司能够管理和监控谁可以访问其组织内的资源。
特权身份管理是网络安全中的一个重要元素，因为它有助于防止敏感数据落入不当之手。那么，什么是PIM，它是如何工作的，它的好处是什么？让我们来探索一下。
什么是特权身份管理 (PIM)？
Privileged Identity Management 是保护和管理特权账户的实践，以便组织可以更好地控制谁可以访问数据和资源。
管理敏感或安全的信息和资源对安全至关重要。PIM通过设置权限和控制谁可以访问这些重要数据，帮助限制对其的访问，从而降低恶意行为者获取访问权限或人为错误导致泄漏的风险。
特权身份管理可以包括对系统或数据库管理员、服务账户，甚至是个人用户的访问控制。重要的是，个人需要获得访问关键文件和数据的权限。
特权身份管理如何运作？
PIM通过识别哪些账户允许访问特定文件和数据来工作，但这只是其中的一部分。完整的特权身份管理包括几个步骤：
识别特权账户
首先，PIM解决方案需要知道哪些账户拥有什么权限。这需要创建具有设定权限的特权角色，例如管理员或经理，并列出拥有这些角色的个人。这构成了�特权身份和访问的基础。
授予即时访问权限
如果用户没有持续访问他们所需的信息或工具，他们仍然可以请求临时访问。这个请求通常涉及他们需要访问的原因以及需要多长时间，并且可以是自动化过程或需要手动批准。
监控会话
监控和审计功能使组织能够查看谁在访问他们的数据以及访问的时长。这有助于确保只有授权账户可以访问敏感信息，并发现异常活动或进行进一步调查。
使用后撤销访问
如果用户被授予临时访问权限，那么在结束时必须撤销该访问权限。一旦会话结束或用户注销，权限需要恢复到默认状态。如果用户再次需要超出其正常权限的访问，他们需要请求新的访问或发送会话延长请求。
PIM vs PAM vs IAM
特权身份管理可能听起来与特权访问管理 (PAM) 和身份与访问管理相似。虽然它们相似并有重叠的领域，但三者的不同之处在于它们的关注点。
特权访问管理管理用户对敏感资源的访问，并提供广泛的功能来管理和保护特权账户。
身份和访问管理是一个更广泛的术语，专注于用于管理用户及其授权访问的策略、流程和技术。
简而言之，虽然PIM管理有权限访问的资源，但PAM专注于管理账户的系统，而IAM则专注于组织内的用户组。
实施特权身份管理的好处
现在我们了解了PIM是什么，接下来是它的好处。企业能从特权身份管理中获得什么？
PIM的好处包括：
最小化安全风险
特权身份管理是一个重要的网络安全功能，��用于防止未经授权的用户访问敏感数据。因此，实施PIM可以帮助提高安全性并降低风险。
确保安全合规
许多行业都有严格的安全法规，尤其是那些处理敏感或个人信息的行业。使用PIM可以通过保持数据访问的安全和保护来确保符合这些法规。
减少内部威胁和未经授权的访问
并非所有安全威胁都来自外部。内部威胁同样是一个大风险，公司应采取措施防范。特权身份管理通过确保公司中只有具有特定权限的人可以访问关键数据来帮助防止内部威胁，因此即使是内部人员也只能访问和泄露信息。
未管理的特权身份的风险：一个关键的安全问题
特权身份管理的最大好处之一是它如何解决未管理身份带来的安全风险。
企业面临多重安全挑战，既来自他们面临的威胁，也来自他们需要遵循的法规。网络攻击始终是一个持续的威胁，但即使是组织内部的人也可能滥用敏感和专有信息。因此，关键数据的访问需要在每个步骤中得到保护。
PIM是网络安全的核心要素。否则，组织可能无法达到其安全合规性，并可能缺乏对特权活动的可见性。然而，通过它，他们可以帮助确保敏感数据免受窥探，并满足他们的安全要求。
特权身份管理的关键特性
那么，是什么构成了适当的特权身份管理？特权身份管理包括几个关键功能，包括：
基于角色的权限
基于角色的权限是特权身份管理的核心。PIM需要基于角色的精细授权策略来管理账户，确定哪些角色和用户有权限访问哪些数据。这确保了需要特定数据的用户可以访问，而不需要的用户则被排除在外。
临时权限的即时访问
当用户需要临时访问特权信息时，他们可以请求即时访问。这允许管理员授予临时权限，使员工能够执行他们需要访问的任务，然后将其权限恢复到默认状态。
会话监控
监控会话对于发现可疑活动以及报告和审计会话以确保关键数据仅被负责任地访问是很重要的。
强密码策略
虽然每个用户都应该有一个强密码，但这只是强账号安全的第一步。密码应该是唯一的，并使用字母、数字和符号的组合，但组织也应该定期更换密码，以减少密码被盗的风险。
多因素认证
如果特权用户的账户被泄露，多因素身份验证 (MFA) 提供了第二层安全保护。通过MFA，用户在登录时需要验证身份，因此即使有人丢失了密码凭证，他们仍然可以保持账户安全。
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