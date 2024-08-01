特权访问管理是企业网络安全战略的重要组成部分。 随着网络威胁的不断发展和日益复杂，保护特权账户--那些对敏感系统和数据拥有较高访问权限的账户--变得越来越重要。 PAM 解决方案通过对谁能访问这些账户、如何访问以及何时访问实施严格控制和监控，帮助降低与特权访问相关的风险。
在当今的数字化环境中，传统的安全措施往往不足以应对现代 IT 环境的复杂性。 各组织正在转向先进的 PAM 系统，以增强其安全态势、简化访问管理并确保符合监管标准。 通过实施强大的 PAM 战略，企业可以防止未经授权的访问、数据泄露和其他安全事件，这些事件可能会造成重大的财务和声誉影响。
什么是特权访问管理（PAM）？
特权访问管理（PAM）是一种网络安全策略和技术，用于控制、监控和保护特权用户对组织关键系统和敏感数据的访问。 特权用户是指权限高于普通用户的用户，允许他们执行安装软件、更改配置和访问机密信息等任务。 PAM 的目的是防止滥用这些权限，保护组织免受潜在的安全威胁。
什么是特权账户？
特权账户是比标准用户账户具有更大访问权限的用户账户。 IT 管理员、网络工程师和其他 IT 专业人员通常使用它们来管理和维护 IT 基础设施。 特权账户包括本地和域管理账户、服务账户和应用程序账户。 由于这些账户的访问级别较高，因此�成为网络攻击者利用漏洞和未经授权访问关键系统和数据的高度目标。
什么是特权访问？
特权访问是指在 IT 系统和应用程序上执行高级功能的能力，这些功能通常仅限于少数用户使用。 这种访问权限允许用户更改系统配置、管理用户账户和访问敏感数据。 特权访问对于 IT 环境的维护和运行至关重要，但如果管理和监控不当，也会带来巨大的安全风险。 有效的 PAM 解决方案有助于确保只向授权用户授予特权访问权限，并确保使用得当和安全。
什么是特权凭证？
特权凭证是特权账户访问 IT 系统和应用程序时使用的身份验证详细信息，如用户名和密码。 这些凭证通常授予广泛的权限，必须加以保护，以防止未经授权的使用。 PAM 解决方案通常包括管理和保护特权凭证的功能，如自动凭证轮换、安全存储和凭证注入。 通过保护这些凭证，企业可以降低凭证被盗和滥用的风险，从而提高整体安全性。
通过了解和实施 PAM，企业可以显著增强其安全态势，保护关键资产，并确保符合监管要求。
为什么需要 PAM？
PAM 至关重要的几个重要原因，主要集中在增强安全性、确保合规性和简化现代 IT 环境中的操作。
可靠的安全性
特权账户通常是网络攻击者的主要目标，因为它们提供了对敏感系统和数据的广泛访问权限。 通过 PAM 确保这些账户的安全，企业可以大大降低未经授权访问和数据泄露的风险。
遵守监管标准
许多行业在数据保护和访问管理方面都有严格的监管要求。 GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等法规要求严格控制敏感信息的访问权限和保护方式。 实施 PAM 可提供详细的审计跟踪，确保问责制，并通过全面报告证明合规性，从而帮��助组织满足这些监管要求。
减少内部威胁
内部威胁，无论是恶意的还是意外的，都会给组织带来重大风险。 拥有特权访问权限的员工、承包商或第三方供应商有可能滥用其凭证访问关键系统或数据。 PAM 解决方案通过执行最低权限原则来降低这些风险，即授予用户执行任务所需的最低访问权限。 此外，对特权会话的持续监控和审计有助于及时发现和应对内部威胁。
运行效率
手动管理特权访问可能是一个复杂而耗时的过程。 PAM 解决方案实现了访问管理许多方面的自动化，如凭证轮换、访问供应和取消供应，从而简化了操作并减少了管理开销。 通过自动执行这些任务，IT 团队可以专注于更具战略性的计划，而不是被日常的访问管理任务所困扰。
防范高级威胁
网络威胁日益复杂，攻击者通常使用先进技术绕过传统安全措施。 PAM 通过实施零信任原则提供了一种强大的防御机制，在这种原则下，每一个访问请求在被批准之前都要经过彻底的验证。 这种方法可确保攻击者即使获得初始访问权限，也无法在网络内横向移动，或在不被发现的情况下提升权限。
通过解决这些关键领域的问题，PAM 在保护组织资产、确保合规性以及提高整体安全性和运营效率方面发挥着至关重要的作用。
PIM vs. PAM vs. IAM
在网络安全和访问管理领域，经常会用到三个关键概念：特权身份管理（PIM）、特权访问管理（PAM）以及身份和访问管理（IAM）。 虽然这些术语有时可以互换使用，但它们指的是出入控制和安全的不同方面。
了解 PIM、PAM 和 IAM 之间的区别对于实施强大的安全框架至关重要��。
特权身份管理（PIM）
PIM 的重点是组织内权限较高的身份。 PIM 解决方案旨在管理和监控特权身份的生命周期，确保只有经授权的人员才能使用这些身份，并对其进行适当审计。
特权访问管理（PAM）
PAM 是一个更广泛的概念，不仅包括对特权身份的管理，还包括对关键系统和数据的特权访问的控制和监控。 PAM 的主要目标是确保仅在必要时向授权用户授予特权访问权限，从而最大限度地降低未经授权访问和潜在安全漏洞的风险。
身份和访问管理（IAM）
IAM 是管理数字身份和控制组织内资源访问的综合框架。 IAM 与专门针对特权账户的 PAM 不同，它涵盖了组织内的所有用户身份，包括员工、承包商和合作伙伴。
比较 PIM、PAM 和 IAM
虽然 PIM、PAM 和 IAM 在组织的安全框架中都起着至关重要的作用，但它们的目的不同，处理的访问管理问题也不同：
PIM特别侧重于管理特权身份的生命周期和政策，确保这些账户得到适当的控制和审计。
PAM为控制和监控特权访问提供了全面的工具。 通过实施严格的访问控制，该系统旨在最大限度地降低与特权账户相关的风险。
IAM包括更广泛的范围，即管理所有用户身份及其对组织内资源的访问。 它包括对所有用户，而不仅仅是特权用户的身份验证、授权和访问配置。
PAM 如何工作？
PAM 通过政策、程序和技术的组合运行，旨在确保和管理特权账户和访问权限。 PAM 的主要目标是控制、监控和审计所有特权活动，以防止未经授权的访问并降低安全漏洞的风险。 下面概述了 PAM 的工作原理：
证书管理
PAM 的核心组件�之一是凭证管理，包括特权凭证的安全存储、管理和轮换。 PAM 解决方案将凭证存储在一个集中的保险库或存储库中，确保凭证经过加密，只有授权用户才能访问。 自动凭证轮换功能可定期更改密码，降低凭证被盗和滥用的风险，从而进一步增强安全性。
门禁控制
PAM 实行严格的访问控制，确保只有授权用户才能访问特权账户。 这包括执行最小特权原则，即授予用户执行任务所需的最低访问权限。 即时访问 (JIT) 仅在需要时才提供临时访问，减少了未经授权使用的机会，从而进一步提高了安全性。
会话监控和记录
监控和记录特权会话对于发现和应对可疑活动至关重要。 PAM 解决方案可实时监控所有特权会话，捕捉用户活动的详细日志和视频记录。 这样，安全团队就能对行动进行审计，识别异常情况，并及时应对潜在的安全事件。
风险分析和异常检测
PAM 解决方案利用高级分析和机器学习来识别和降低与特权访问相关的风险。 通过分析用户行为和访问模式，PAM 可以检测到可能预示潜在安全威胁的异常情况。 这种积极主动的方法有助于组织在风险升级为严重事故之前作出反应。
与现有系统集成
为了提供全面的安全性，PAM 解决方案可与现有 IT 基础设施无缝集成，包括目录服务、身份管理系统以及安全信息和事件管理 (SIEM) 工具。 这种集成可确保 PAM 在整个组织内执行一致的安全策略，并提供统一的访问活动视图。
有效特权访问管理的最佳实践
要有效实施 PAM，就必须采取战略方法，结合最佳实践来确保安全性和合规性。 以下是有效管理特权访问的关键最佳实践：
执行最小权限原则： 最低权限原则�是指授予用户执行任务所需的最低访问权限。 这就降低了未经授权访问的风险，并限制了账户外泄可能造成的损害。 定期审查和调整访问权限，确保其符合当前的角色和职责。
实施强大的身份验证机制： 使用多因素身份验证 (MFA)，为特权账户增加一层额外的安全保护。
使用安全凭证管理： 将特权凭证存储在安全的中央保管库中，对密码进行加密，并限制授权人员访问。 自动凭证轮换可确保密码定期更改，最大限度地降低凭证被盗的风险。 实施凭证注入，在不向用户暴露密码的情况下提供访问权限。
监控和记录特权会话： 持续监控和记录特权会话有助于实时检测和应对可疑活动。 保存详细的用户活动日志和录像，用于审计和取证分析。 针对异常行为的自动报警功能可迅速采取行动，减轻潜在威胁。
实施即时 (JIT) 访问： 及时 (JIT) 访问仅在需要时才授予临时特权访问权，从而降低长期暴露的风险。 这种方法可确保在必要的最短时间内提供访问权限，最大限度地减少滥用机会。
进行定期审计和审查： 定期审计特权访问并审查访问控制，以确保符合安全政策和监管要求。 定期审计有助于发现和解决潜在的漏洞，确保访问权限是最新的、适当的。 保存所有访问活动的详细记录，以便提交合规报告。
将 PAM 与现有安全基础设施集成： 将 PAM 解决方案与 IAM 系统、SIEM 解决方案和目录服务等现有安全工具集成。 这种集成可确保安全策略的一致执行，并提供整个组织访问活动的统一视图。
教育和培训用户： 教育用户了解特权访问管理的重要性，并提供有关安全��最佳实践的培训。 定期培训课程有助于用户了解与特权访问相关的风险，以及他们可以采取的降低风险的措施。 在整个组织内推广安全意识文化。
通过遵循这些最佳实践，企业可以有效地管理特权访问、增强安全性并确保符合监管标准。
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增强凭证安全性： Splashtop 利用集中保管库、自动密码轮换和隐形凭证注入功能确保特权凭证的安全。
无缝集成和部署： Splashtop 与包括 IAM 和 SIEM 工具在内的现有 IT 基础设施集成，确保一致的安全策略和统一的访问管理。 零接触调配简化了部署，无需更改防火墙。
即时访问 (JIT) 和按需访问： Splashtop 提供 JIT 和按需访问，只在需要时才授予临时权限。
实时监控和会话录制： Splashtop 提供实时监控和详细的会话录制，能够及时发现和应对可疑活动，并提供全面的合规性审计跟踪。
零信任网络访问 (ZTNA)： 通过实施零信任原则，Splashtop 可确保对每个访问请求进行严格验证，并集成客户端安全态势检查和数据丢失防护 (DLP) 等功能。
用户友好的体验： Splashtop 拥有用户友好的界面，提供应用程序启动器、密码管理器等功能，并与Microsoft Teams和Slack 等协作工具集成。
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