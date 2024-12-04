用户体验的飞跃：使用 Splashtop Secure Workspace 简化 ZTNA

近年来，IT管理员已经认识到从传统虚拟专用网络 (VPN) 解决方案转向零信任网络访问 (ZTNA) 的迫切需求。对安全远程和混合办公环境的需求增加，加上复杂网络威胁的增加，推动了这一转变。虽然ZTNA在安全性方面带来了显著的改进，但可用性挑战仍然是许多组织面临的重大障碍。
这就是 Splashtop Secure Workspace 引入颠覆性ZTNA方法的地方，专注于无缝连接安全需求与日常可用性的用户体验。
ZTNA挑战：可用性不足之处
从传统VPN迁移到ZTNA已不再是选择，而是必需。IT专业人员非常清楚VPN的缺点——静态信任模型、有限的可扩展性以及易受横向攻击的影响。然而，ZTNA解决方案也并非没有挑战，尤其是在用户体验方面。最终用户经常面临复杂的连接步骤和故障排除，特别是在配置安全远程访问或处理重叠的IP地址和DNS冲突时。对于IT管理员来说，平衡安全控制与生产力所需的可用性往往很困难，导致更高的支持工作量。
Splashtop Secure Workspace 通过 安全的 ZTNA 解决方案 解决了这些痛点，优化了 IT 和最终用户的体验，解决了长期以来阻碍其他解决方案的可用性障碍。
Splashtop Secure Workspace ZTNA的三大优势
1. 及时和按需访问的灵活性
Secure Workspace 提供无与伦比的��灵活性，支持基于代理和无代理访问。即时 (JIT) 和按需访问 方法允许IT管理员在需要时精确提供访问权限，而无需让服务始终面临风险。无论是为管理设备部署代理，还是为第三方承包商利用无代理访问，IT管理员都可以实时动态调整访问参数。在无代理访问中集成凭证注入，确保安全登录信息无需手动共享，降低风险并简化访问过程。
2. 为IT管理员提供增强的用户体验，具备全面的可见性和控制
Splashtop Secure Workspace通过简化控制和管理工作流程来增强IT管理员的体验。通过精细的身份和访问控制，IT管理员可以轻松地将策略定制到应用程序级别，确保用户仅访问他们需要的资源——最大限度地减少未经授权操作的风险。高级功能如实时会话监控、会话录制和详细分析使IT团队能够完全掌握谁在访问什么、何时访问以及访问多长时间。这种级别的可见性使识别和减轻安全风险变得更容易，增强了他们在不增加复杂性的情况下保持合规的能力。
平台的零接触配置消除了耗时的设置，使IT能够在几分钟内在云和本地环境及数据中心部署基础设施，大大提高了分布式团队的效率。多因素身份验证 (MFA) 的提升提供了智能灵活性，允许管理员在需要时实施额外的安全提示——例如在高风险活动期间——而不会干扰常规工作流程。这些功能不仅增强了安全性，还减少了摩擦，使IT管理员能够专注于战略计划，同时保持安全性和用户生产力之间的最佳平衡。
3. 简化的终端用户体验和减少的故障排除
对于最终用户来说，成功实施ZTNA的关键在于简单性。Splashtop Secure Workspace消除了许多通常困扰远程访问的常见问题——如IP重叠、端口冲突和DNS配置错误。用户不再需要担心手动切换网络设置或遇到需要IT干预的错误。
此外，该平台的代理提供了为最终用户设计的新工具，包括一键应用程序启动功能、密码管理器，以及无需书签或记住内部主机名、IP地址或端口即可访问应用程序的能力。这些增强功能显著减少了摩擦，使用户能够更轻松地安全访问所需的应用程序，而无需陡峭的学习曲线或依赖多个支持工单。
新用户体验：IT管理员和终端用户都受益
Splashtop Secure Workspace ZTNA 为IT管理员和终端用户带来了全新的体验。对于IT管理员，重点在于控制、洞察力和减少操作麻烦。精细的访问控制、实时监控和会话录制功能为组织的安全环境提供了清晰的监督。
终端用户受益于简化的资源访问方法。基于代理和无代理访问的灵活性支持安全的BYOD和第三方访问，而远程浏览器隔离 (RBI) 增加了数据丢失防护 (DLP) 功能，使企业能够在不担心数据泄漏的情况下外包工作。一键访问、集成密码管理和消除传统网络问题意味着更少的支持请求和更高的生产力。
前进的方向：可用性与安全性并存
随着 IT 组织继续认识到从 VPN 转向 ZTNA 的必要性，可用性仍然是必须解决的关键挑战，以确保广泛采用和成功。Splashtop Secure Workspace 迎难而上，提供了一种 ZTNA 解决方案，不仅加强了安全性，还提升了用户和管理员的日常体验。
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