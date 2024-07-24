掌握网络应用程序安全Splashtop Secure Workspace

如今，企业越来越多地通过远程方式开展工作，转向云系统，并在业务过程中与外部承包商合作。 有效管理和控制网络应用程序（无论是私人托管还是 SaaS）的访问，对于确保网络安全至关重要。
网络应用（包括内部应用和 SaaS 应用）是现代业务运营不可或缺的一部分。 然而，管理这些应用程序的访问权限可能令人望而生畏。 以下是一些常见的挑战：
密码共享：如何在不泄露密码的情况下共享访问权限？
及时访问：如何提供及时、受控的访问？
监控用户活动：如何审核和监控用户操作？
性能优化：如何减少在远程站点运行的网络应用程序的延迟和抖动？
高级访问管理的力量
从前，为用户（尤其是第三方用户）提供安全访问往往意味着共享凭据--在信任尚未建立的情况下，这种做法风险很大。 实时监控用户活动或记录会话实际上是不可能的。
新的工作方式需要更现代化的解决方案来确保网络应用程序的访问安全。 Splashtop Secure Workspace是一个统一的安全访问平台，旨在通过先进的访问管理功能满足这些需求。
Splashtop Secure Workspace 通过为现代访问管理提供全面的解决方案，迎难而上。 它是如何脱颖而出的？
零信任网络访问 (ZTNA)：执行严格的验证流程，确保只有通过身份验证且安全状况符合要求的用户才能访问。
远程浏览器隔离（RBI）： Splashtop Secure Workspace的cloud 浏览器在平台边缘托管浏览器实例，为需要特殊控制的网络应用程序提供安全的访问方法。 cloud 浏览器不仅能将浏览活动与端点隔离开来，减轻互联网威胁，还能通过自动填写存储在平台秘密管理器中的受保护凭证来实现特权和第三方访问，而不会向最终用户泄露。
安全接入服务边缘（SASE）和安全服务边缘（SSE）：集成网络和安全功能，提供整体基础设施。
特权访问管理（PAM）：控制和监控关键系统和应用程序的特权访问。
VPN 替代方案：提供比传统 VPN 更安全、更高效的替代方案，降低漏洞风险并提高性能。
实施Splashtop Secure Workspace
以下是通过Splashtop Secure Workspace的cloud 浏览器对网络应用程序（无论是内部托管还是 SaaS）实施安全访问的分步指南：
存储凭证：使用 Splashtop Secure Workspace 的密文管理器将网络应用凭据安全地存储为零信任应用程序密文。
创建cloud 浏览器应用程序： 在 门户中添加并设置cloud 浏览器应用程序Splashtop Secure Workspace 。管理员可以指定访问目标为 URL、用于内部托管 Web 应用程序的 Splashtop Secure Workspace私有应用程序，或用于 SaaS 的 Splashtop Secure Workspace公共应用程序。
关联动态凭证：将存储的凭据与cloud 浏览器应用程序关联起来，以便注入密码。
共享安全链接：生成带有动态凭据的共享链接，实现受控的即时访问。
启用监控：激活实时监控和会话录制，实时监督用户活动。
Splashtop Secure Workspace 如何解决上述挑战
安全的凭证共享： 通过使用 动态 凭证和cloud 浏览器 中的 自动填写 功能，Splashtop Secure Workspace 可确保凭证始终受到保护。在通过cloud 浏览器对网络应用程序实施安全访问时，网络应用程序的凭据绝不会与访问应用程序的用户共享，即使通过共享链接向有权用户或第三方提供访问权限也是如此。
及时访问：管理员可在几分钟内通过相关动态凭证配置共享链接，从而实现受控的及时访问。
用户活动监控：通过启用实时监控和会话录制功能，管理员可以审计和监督用户活动，并实时终止会话。
性能优化： Splashtop Secure Workspace cloud 浏览器利用Splashtop的全球网络优化路由，大大减少了远程应用的延迟和抖动。
总结：拥抱网络应用安全的未来
总之，Splashtop Secure Workspace 为网络应用程序访问管理提供了创新、安全和高效的解决方案。 通过利用cloud Browser和动态凭证等先进功能，Splashtop Secure Workspace 解决了安全访问的关键难题。 无论您是要更换 VPN、实施 ZTNA 还是管理特权访问，Splashtop Secure Workspace 都是您需要的全面解决方案。
如有任何疑问，请随时联系我们，或就Splashtop Secure Workspace如何增强贵组织的 Web 应用程序安全性进行个性化咨询，或开始试用 Splashtop Secure Workspace。
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