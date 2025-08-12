Yanlin Wang 担任 Splashtop 的高级技术副总裁，是 Splashtop Secure Workspace 背后的推动力。过去20多年，Yanlin 一直在 Fortinet、Centrify、ArcSight/HP Software 等公司担任领导层，处于安全技术领域的最前沿，在构建卓越软件和顶尖团队方面拥有着丰富的经验。Yanlin 获得了多项专利，在全球并购交易方面有所贡献，证明了他在商业领域的精明能干。工作之余，Yanlin 喜欢跑步、打乒乓球和练习书法。