在数字访问安全方面，Splashtop 始终走在最前沿，倡导创新并确保为我们的用户提供最大的保护。

我们对这些原则的奉献精神再次在盛大的舞台上得到认可。 我们很高兴地宣布， Splashtop Secure Workspace 荣获“融合与集成软件解决方案”类别的 Security Today 2023 年度新产品奖 。

这一荣誉不仅强调了我们对卓越的承诺，也强调了 Splashtop Secure Workspace 在应对当今数字时代多方面挑战方面的变革性影响。

关于该奖项

《今日安全》的年度最佳新产品奖不仅仅是一种认可，它证明了安全行业对卓越的不懈追求。 该奖项庆祝其成立15周年，旨在表彰安全设备制造商在产品开发方面取得的杰出成就。

受人尊敬的《今日安全》杂志出版商拉尔夫·詹森（Ralph C. Jensen）恰当地抓住了该奖项的本质，他说：“在安全领域，创新至关重要。 在评判新的安全产品时，请记住，它们不仅应该应对当今的挑战，还应该预测未来的威胁。” 这种观点强调了开发安全产品所需的积极和全面的方法，确保它们能够满足商业和工业环境中当前和未来的需求。

在43个产品奖项类别中选出获奖者，获得《今日安全》的认可是一项了不起的成就。 这肯定了该产品不仅符合而且超过了行业标准，为确保安全和安保提供了创新和必不可少的解决方案。 我们深感荣幸地成为少数几个因其对这一关键领域的贡献而获得认可的公司之一。

深入了解 Splashtop Secure Workspace

在充满机遇的同时，数字时代也给组织带来了一系列独特的挑战。 从管理远程员工到应对多云迁移的错综复杂，IT 团队往往捉襟见肘，难以应对复杂的网络访问以及管理凭据和机密的复杂任务。

利用 Splashtop Secure Workspace的融合架构克服分散的 IT 运营

这些挑战的核心在于分散的 IT 运营方法。 许多组织发现自己正在处理无数互不关联的解决方案——身份管理工具、远程访问系统、VPN、防火墙和秘密保管库等。

它们各自独立运行，对更广泛的访问环境的可见性有限。 这种脱节的方法阻碍了无缝的用户体验，并构成了严重的安全漏洞。 由于每个组件都独立行动，因此全面执行一致的安全策略成为一项艰巨的任务，使组织面临潜在的违规和合规风险。

Splashtop Secure Workspace 应对这些多方面的挑战。 Splashtop Secure Workspace 的核心是提供单一的融合架构，该架构全面考虑了提供访问所涉及的每个因素。无论用户成功连接到资源或服务，都是对其正确身份、授权、设备合规性、网络功能和经过验证的凭据的确认。

这种相互关联的架构可确保从身份和设备到网络和机密的基础层协调工作。 这种凝聚力可以全面了解访问请求，确保用户无论身在何处，都能在整个工作旅程中享受丰富、高质量的体验。

零信任和零知识原则

在零信任和零知识原则的指导下， Splashtop Secure Workspace 更进一步。 它使组织能够实施强有力的安全措施，确保无缝安全地访问所有应用程序，无论是本地应用程序、基于云的应用程序还是 SaaS。

Splashtop Secure Workspace的零知识秘密保险库证明了我们对安全的承诺。 该保管库构成了 Splashtop 密码管理器和特权访问管理前端的骨干，有助于管理和共享密码、API 密钥甚至一次性令牌等机密。 此外，按需解密直接在您的设备上进行，从而确保您的凭据得到最大限度的保护。

统一策略可简化管理

Splashtop Secure Workspace 并不止于此。 它通过提供统一的策略系统简化了 IT 管理员的生活。 从身份验证和授权到应用程序访问条件和 Web 筛选，可以在一个统一的地方设置和管理策略。 这确保了整个组织的标准化访问管理实践。 此外，该解决方案可以控制设备注册，允许进行全面的基于证书的检查来验证设备身份，从而解决了许多 IT 管理员长期以来的痛点。

从本质上讲， Splashtop Secure Workspace 不仅仅是一个产品，它是一个全面的解决方案，可以解决现实世界的访问挑战，简化流程并确保每一步的安全性。 无论是简化员工入职和离职、保护跨不同 cloud 环境的无 VPN 访问，还是利用 IT 自动化， Splashtop Secure Workspace 都是访问管理领域的真正游戏规则改变者。

为什么 Splashtop Secure Workspace 脱颖而出

在充斥着门禁解决方案的市场中，是什么让 Splashtop Secure Workspace 真正与众不同？

整体安全方法

Splashtop Secure Workspace的整体方法是其基石。 虽然许多解决方案侧重于孤立的安全方面，但我们的产品提供了全面的视图，将各种组件集成到一个统一的系统中。 这种互连的架构消除了经常困扰 IT 运营的孤岛，在不影响安全性的前提下确保了无缝的用户体验。

以用户为中心的设计

我们优先考虑用户满意度，确保员工无论身在何处都能持续访问，并提供丰富、高质量的体验。 这种对用户体验的关注，再加上强大的安全措施，在可访问性和保护之间取得了完美的平衡。

强有力的安全措施

在零信任和零知识原则的指导下， Splashtop Secure Workspace 提供了一个强大的安全框架。 这确保了用户可以放心地从任何设备访问任何应用程序，因为他们知道自己的数据和凭据始终受到保护。

应对现实世界中的挑战

真正使 Splashtop Secure Workspace 与众不同的是它能够正面应对现实世界的挑战。 从简化员工入职和离职，到保护第三方访问和利用 IT 自动化，我们的解决方案解决了许多组织每天都在努力解决的痛点。

了解有关Splashtop Secure Workspace的更多信息

在充满活力的数字安全世界中，保持领先地位不仅仅是一个目标，而且是必要的。 在 Splashtop，我们对创新、用户体验和强大安全措施的坚定承诺始终驱使我们突破界限并设定新的基准。 《今日安全》对 Splashtop Secure Workspace 的认可不仅仅是一种荣誉;这证明了我们团队的辛勤工作、奉献精神和远见卓识。

对于那些对 Splashtop Secure Workspace 的能力感兴趣并热衷于探索其变革潜力的人，我们邀请您更深入地了解。 了解我们屡获殊荣的解决方案如何重新定义您的数字安全和访问管理方法。

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