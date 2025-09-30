Splashtop 始终走在数字访问安全领域的前沿，支持创新并坚持为我们的用户提供强大保护。
对这些原则的坚守再次让我们在大舞台上获得认可，很高兴宣布，Splashtop Secure Workspace 在“融合与集成软件解决方案”类别中荣获《今日安全》杂志颁发的2023年度新产品奖。
这一荣誉不仅强调了我们对卓越的孜孜追求，也突显了 Splashtop Secure Workspace 在应对当今数字时代多方面挑战方面的变革性影响。
关于该奖项
《今日安全》的年度最佳新产品奖不仅是一项荣誉，也证明了安全行业对卓越的不懈追求。今年是该奖项成立的15周年，旨在表彰安全设备制造商在产品开发方面取得的杰出成就。
《今日安全》杂志的出版商 Ralph C. Jensen 恰如其分地抓住了该奖项的本质，他说：“在安全领域，创新至关重要。在评判新的安全产品时，请记住，这些产品不仅要能应对当今的挑战，还要能预测未来的威胁。”这种观点强调了开发安全产品需要采取积极、全面的方法，以确保满足商业和工业环境中眼下以及未来的需求。
《今日安全》的评选活动包括43个产品奖项类别，能够获得奖项是一项重大成就。这项成就表明该产品符合甚至已经超出了行业标准，为确保安全性提供��了创新且必要的解决方案。能够成为少数几个对这一关键领域做出贡献的公司之一，我们深感荣幸。
深入了解 Splashtop Secure Workspace
数字时代充满机遇，但也给组织带来了各种独特挑战。从管理远程员工到应对多云迁移的错综复杂，IT 团队常常不堪重负，难以应付复杂的网络访问和管理凭据、机密等复杂任务。
利用 Splashtop Secure Workspace 的集成架构应对 IT 运营分散的挑战
IT 团队面临挑战的核心在于 IT 运营方式的分散。许多组织要同时兼顾多个互不关联的解决方案，比如身份管理工具、远程访问系统、VPN、防火墙、秘密保管库等。
这些方案需要单独运行，从而导致对更广泛的访问环境的可见性受限。可见性受限又会影响用户的无缝体验，同时还将造成严重的安全漏洞。由于所有组成部分都独立运行，因此全面执行一致的安全策略非常困难，使组织面临潜在的破坏和合规风险。
Splashtop Secure Workspace 可以从多方面应对这些挑战。Splashtop Secure Workspace 的核心是提供统一的集成架构，综合考虑远程访问所涉及的各种因素。无论用户成功连接资源或服务，都要确认其正确身份、授权、设备合规性、网络功能和经过验证的凭据。
这种互通架构可确保从身份、设备到网络、机密的基础层能够协同运作，具备的凝聚力有助于全面了解访问请求，确保用户无论身在何处，都能在整个工作流程中享受丰富的高质量体验。
零信任和零知识原则
在零信任和零知识原则的指导下，Splashtop Secure Workspace 又取得了新进展。不仅能使组织实施强有力的安全措施，而且能确保无缝安全地访问所有应用程序，无论是本地应用、云端应用还是 SaaS。
Splashtop Secure Workspace 的零知识秘密保管库证明了我们对安全的承诺。零知识秘密保管库是 Splashtop 密码管理器和特权访问管理前端的核心，有助于管理和共享密码、API 密钥甚至一次性令牌等机密。此外，按需解密直接在用户设备上进行，从而可以最大限度保护用户凭据的安全。
利用统一策略简化管理流程
Splashtop Secure Workspace 不只有这些优势，还能通过提供统一的策略体系简化 IT 管理员的生活。从身份验证、授权到应用程序访问条件、Web 筛选，都可以通过统一平台设置和管理策略。这样可以确保整个组织采用标准化访问管理实践。此外，Splashtop Secure Workspace 可以控制设备注册，允许基于证书进行全面检查以验证设备身份，从而帮助许多 IT 管理员解决了长期以来的痛点。
从本质上讲，Splashtop Secure Workspace 不仅仅是一个产品，也是一项综合型解决方案，可以解决实际场景的访问挑战、简化流程并确保全过程的安全性。Splashtop Secure Workspace 对访问管理领域产生了重大影响，比如简化员工的授权和取消授权流程、实现无 VPN 访问多云环境、利用 IT 自动化等。
为什么 Splashtop Secure Workspace 能脱颖而出？
在满是远程访问解决方案的市场中，是什么让 Splashtop Secure Workspace 如此与众不同？
综合型安全方法
综合型安全方法是 Splashtop Secure Workspace 的基石。虽然许多解决方案侧重于孤立的安全领域，但我们的产品倾向于提供全面视图，致力于将各种组件集成到统一的系统中。这种互通架构可以消除经常困扰 IT 运营的孤岛，�可以在不影响安全性的前提下确保提供无缝的用户体验。
以用户为中心的设计
我们优先考虑用户满意度，确保员工无论身在何处都能持续访问，为其提供丰富、高质量的体验；我们十分注重用户体验，再加上强大的安全措施，从而在可访问性和安全保护之间取得了平衡。
强有力的安全措施
在零信任和零知识原则的指导下，Splashtop Secure Workspace 可以提供强大的安全框架，确保用户可以安心使用任意设备访问任何应用程序，因为他们知道自己的数据和凭据始终受到保护。
应对现实世界的挑战
Splashtop Secure Workspace 真正的独特之处在于能够直面现实世界的各种挑战。从简化员工的授权与取消授权流程到保护第三方访问和利用 IT 自动化，我们的解决方案可以应对许多组织每天都在努力解决的痛点。
了解有关 Splashtop Secure Workspace 的更多信息
在不断发展变化的数字安全领域，保持领先地位不仅是我们要实现的目标，更是势在必行的一项重要举措。在 Splashtop，我们坚定不移地追求创新、提升用户体验并实施强大安全措施，这驱使我们不断突破边界、设定新基准。《今日安全》对 Splashtop Secure Workspace 的认可不仅仅是一项荣誉，也彰显了我们团队的辛勤工作、奉献精神以及远见卓识。
如果您对 Splashtop Secure Workspace 功能感兴趣或希望探索其变革潜力，我们邀请您更深入地了解。了解我们多次获奖的解决方案如何重新定义数字安全和访问管理方法。