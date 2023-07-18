Transforming Secure Access: Real-World Applications of Splashtop Secure Workspace

这是我们安全访问博客系列的第二篇文章。如果您还没有阅读Yanlin的介绍性文章，解释了我们安全工作空间的基础和愿景，您可以在这里找到它： 使用 Splashtop 安全工作空间转变安全访问

使用 Splashtop 安全工作区解决现实世界的问题

在我之前的文章中，我列出了 Splashtop 安全工作区综合架构的基础知识。 现在，我们将研究该架构如何应对客户在现实世界中遇到的访问挑战。 我还将演示如何借助我们强大的基础框架，轻松处理传统上复杂的 IT 问题。

在我的下一篇文章中，我将通过仔细研究用户界面的特定方面，重点介绍我们的 Secure Workspace 解决方案的独特功能。 但首先，让我们看一下 Splashtop 安全工作区解决的四个实际问题。

示例 1：简化员工入职和离职

挑战：如何简化新员工入职、授予他们对基本应用程序的访问权限以及在他们离开组织时快速撤销此访问权限的 IT 流程？

根据客户的反馈，我们了解到，新员工通常需要数周的时间才能访问他们开始提高工作效率所需的所有应用程序。 尽管像Google Workspace或 Microsoft Azure AD（现在的Entra ID）这样的单点登录（SSO）系统可以对Web应用程序进行身份验证，但它们并不能使员工轻松找到这些应用程序。 此外，对于会计、财务和工程师常用的本地应用程序，尤其是那些依赖自定义桌面客户端的应用程序，没有简单的解决方案。

使用 Splashtop 简化入职

Splashtop 安全工作区将用户入职转变为无缝和自动化的过程，通过在我们的工作区上激活登录或通过现有的 SSO 凭据来实现。 我们会立即为员工的个性化工作空间配置应用程序，以及管理网络访问、客户状态和凭证管理的政策，从而实现随时随地即时使用，无论是在办公室、家中还是在路上。

此外，Splashtop 安全工作区通过提供对 SaaS 应用程序的基于浏览器和移动访问，在自带设备 （BYOD） 场景中容纳员工拥有的设备。 我们支持流行的桌面共享协议，如 RDP 和VNC，以及远程访问协议，包括SSH和Telnet。

简化应用程序的发现和启动

Secure Workspace 桌面通过单个用户界面显示用户有权访问的所有应用程序，使用户只需单击一下即可查看并安全地连接到任何应用程序。 应用程序包括 SaaS 和企业网络（非 Web）应用程序，包括本地或私有数据中心的应用程序。

Secure Workspace 通过连接到众多接入点 (PoP) 之一来增强网络体验，从而更快、更高效地交付内容。 内置密码管理器可自动填写目标资源凭证，让 IT 人员强制使用强密码和使用多因素身份验证 (MFA)，从而简化访问流程。 此外，IT 管理员可以根据自己的喜好定制应用程序启动流程，例如在连接时自动挂载 SMB 共享驱动器。

快速而彻底的员工离职

当需要取消用户配置时，Secure Workspace 提供单一控制点来撤销所有用户设备和应用程序的访问权限，让 IT 和人力资源部门高枕无忧。

示例 2：跨混合云和多云进行安全、无 VPN 的访问

挑战：我们如何确保员工能够安全地访问私有应用程序（Web 或自定义客户端），无论是在本地、远程分支机构位置、私有数据中心还是在 AWS、Microsoft Azure 或 Google cloud Platform 等虚拟私有云 （VPC） 中？

通常，访问专用应用程序和资源（如网络文件共享）需要跨这些位置进行 VPN 设置。 但是，VPN 将整个子网络暴露给所有远程用户，这增加了网络攻击和宝贵数据被盗的风险。 在复杂的网络中，IT 团队有时会使用多个 VPN 客户端，或者使用单个客户端来选择不同的 VPN 网关列表，从而在用户之间造成混淆。

通过传统 VPN 的替代方案提高可靠性和安全性

Secure Workspace 提供了一个软件连接器，使员工能够安全地访问私有应用程序和资源。 我们支持多种连接器外形规格 - 从简单的 Windows，Mac OS或Linux应用程序到Docker容器，Kubernetes容器，虚拟机或Raspberry Pi。

这些连接器可以安装在集群中，以支持负载平衡和高可用性。 安装后，连接器可以安全地链接到我们的其中一个 PoP，从而最大限度地减少企业资产受到潜在攻击的攻击面风险。

任何可通过已安装的连接器（或连接器集群）访问的应用程序现在都可以添加到员工的 Secure Workspace 中。 只需单击一下，即可启动相关的客户端或浏览器窗口，同时与私有应用程序建立安全连接。 无论私有应用程序或资源是预先安装在私有数据中心还是公有云中的 VPC 中，这种简化的用户体验都保持一致。

克服复杂的网络拓扑

Splashtop 安全工作区可以轻松处理经常混淆 VPN 配置的复杂网络设置。 我们的由内而外的连接架构在具有多层防火墙、路由器和跨网络地址转换 (NAT) 区域的环境中有效运行，透明地处理重叠的 IP 范围。

开发人员在连接到可能共享相同 IP 的各种云中的不同服务器时，不必决定使用哪些 VPN 端点。 借助 Splashtop 安全工作区，只需指向、单击和连接即可。 此外，开发人员可以同时连接到所有这些服务器 - 这是 VPN 设置无法实现的功能。

示例 3：安全便捷的第三方访问

挑战：我们如何以安全、可靠和可审计的方式授予非员工（例如审计师、承包商和供应商支持）临时访问私营企业资源的权限？

提供安全的第三方访问是一项重大的 IT 挑战。 该过程通常涉及创建临时帐户、帮助第三方安装 VPN 客户端、设置对目标资源的 VPN 访问，然后在访问完成后拆除整个设置。 尽管付出了很多努力，但这种方法往往会留下薄弱的审计线索。

第三方访问的整体方法

Secure Workspace 为第三方的安全访问提供了全面的解决方案。 组织可以为外部各方提供安全和受控的访问权限，将凭据管理、对远程协议的 Web 浏览器支持、安全的网络访问和会话记录整合到一个解决方案中。

应用程序可以通过由密码保护（通过用户选择的安全渠道发送）的简单访问链接与承包商或审计员共享。 外部用户只需要常用的支持浏览器（Chrome、Edge、Safari、Firefox）即可访问链接、输入密码并获得访问权限，无需任何 VPN 或访问控制列表 (ACL) 配置。 此外，IT 管理员可以为访问权限分配不同的特权角色，而无需配置临时用户。

通过精细控制实现最佳保障

我们了解启用第三方访问所带来的潜在安全风险，因此采用了多种保护措施。 IT 管理员可以定义诸如日程安排（限制下班后的活动）、密码或其他标准之类的条件，以进一步控制和限制访问权限。

管理员保持对这些共享访问链接的完全可见性和控制权，确保合规性和安全性。 出于安全原因，他们可以随时禁用访问链接，并可以立即终止正在进行的会话。 每个访问事件都会被记录下来，Secure Workspace 能够将每个访问会话记录为视频文件，以供后续审计。

示例 4：利用 IT 自动化实现一致性和效率

挑战：如何通过自动化提高远程访问管理的 IT 效率并减少错误？

许多 IT 组织都在努力应对预算限制，这促使具有前瞻性思维的 IT 管理员转向自动化。 但是，大多数传统的接入解决方案不支持外部应用程序编程接口 (API)，也不是为自动化而设计的。

通过 Splashtop 安全工作空间实现自动化，拥抱未来

Splashtop 安全工作区提供现代自动化功能，使 IT 管理员能够以安全、高效的方式自动远程访问指定的资源和系统。 我们丰富的 API 和命令行界面 (CLI) 工具使管理员能够自动执行各种远程访问组件。

这些全面的 API 可确保 Splashtop 安全工作区与您组织的现有系统和应用程序之间的无缝集成，从而形成一个有凝聚力的 IT 基础架构。

通过 Splashtop 安全工作空间自动化最大限度地提高效率并减少错误

通过利用这些强大的 API，IT 管理员可以以编程方式与 Splashtop 安全工作区进行交互，自动执行基本任务，例如配置访问权限、管理身份验证流程和配置资源设置。 这种与现有系统的集成简化了工作流程，提高了运营效率，减少了人为错误，并提高了生产力。

此外，我们的 CLI 工具进一步扩大了自动化的范围。 IT 管理员可以使用该工具与远程目标建立安全连接，使他们能够在远程系统上调用服务或执行命令，就像使用本地网络自动化一样。

下一步是什么？ 探索 Splashtop 安全工作区的用户体验

我们探索了 Splashtop 安全工作区的各种用例，展示了我们如何应对当今 IT 团队面临的主要挑战。 我们希望这些见解能激发您思考我们如何为您提供帮助。 要成为第一批体验 Secure Workspace 的人， 请在此处注册。

我们的下一篇文章将深入探讨我们产品的细节及其独特功能。 要收到我们的下一篇文章的提醒，可以考虑 注册我们的时事通讯。