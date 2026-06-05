How to Simplify Secure Access for Third-Parties and Temporary Users

Susan Li 在网络安全和网络领域拥有20余年的产品和领导经验。作为 Splashtop 的产品管理副总裁，她负责制定 Splashtop Secure Workspace 的产品战略和路线图。Susan 在加入 Splashtop 之前，曾在多家企业产品和服务提供商担任高级职位，包括 Anomali、ArcSight/Hewlett Packard Enterprise、Ciena 和 AT&T。Susan 对网络安全充满热情，致力于帮助中小企业加强网络安全。她获得了加拿大达尔豪斯大学的工业工程理学硕士学位。作为女性的支持者，Susan 积极指导和声援下一�代女性网络安全领导者。