现代 IT 环境由分布式用户、不断变化的设备和远远超出传统网络边界的云连接系统所定义。在这个现实中，最大的风险来源往往不是缺少安全控制，而是过多的、管理不善的访问。
这就是 最小特权原则 变得至关重要的地方。与其依赖广泛的权限或永久访问，最小特权原则确保用户、设备、应用程序和系统仅获得执行其功能所需的访问权限，并且仅在需要该访问权限的时间内。这个定义与广泛接受的安全指导一致，并且是现代零信任模型的基础。
虽然大多数IT团队在概念上理解最小特权原则，但在日常操作中实施它要困难得多。权限随着时间累积，临时访问变成永久访问，操作压力导致团队放松控制以保持工作进展。结果是一个访问悄然扩展且风险成倍增加的环境。
本指南将最小特权视为一种操作纪律而非理论理想进行探讨。它着重于 IT 团队如何应用持续可见性、范围访问和自动化来减少攻击面，而无需降低生产力。
在现代IT中定义最小特权原则
最小特权原则的核心要求是，访问范围应仅限于所需内容，且仅在必要时进行，不得超过这一范围。不仅适用于人，也适用于系统和工作流程。
在实践中，最小特权涵盖四个领域。
用户权限：员工和管理员应仅具有访问其角色所需的应用程序、文件和系统设置的权限。管理员权限应基于任务分配，而不是永久指派。
应��用程序和服务帐户：非人类身份在设置完成后常常以过多的权限运行。最小特权原则将这些账户限制在所需的最低权限，减少滥用或损害的影响。
终端和系统访问：设备应仅能够与它们所需的系统进行通信。限定终端和资源之间的访问范围可以限制设备被攻破时的横向移动。
在特权账户上的特权操作：最小特权原则专注于控制提升权限操作的发生时间，而不是默认授予持续的管理访问权限。
时间在最小特权中的作用
访问不应是永久的。如果完成任务需要提升权限，那么这些权限仅应在该任务期间存在，任务完成后应自动撤销。这种可用性和访问之间的区别是实施真实环境中的最小特权原则的核心，并符合现代零信任模型。
为什么最小特权原则在实践中失败？
大多数 IT 团队都明白，广泛的访问会增加风险。最小特权原则并不失败，因为团队不同意这一原则。它失败的原因是，因为一贯地执行它会引入操作摩擦。
1. 权限蔓延
访问权限往往会在不知不觉中逐渐积累。用户更改角色，承担临时职责或支持特殊项目。新权限不断添加，但旧权限很少被移除。多年下来，用户和服务帐户因为不作为而不是故意而变得拥有过多权限。
2. 缺乏可见性
没有了解现有情况，就无法执行最小特权原则。未受管理的设备、影子 IT 应用程序和过时的帐户会创造盲点，使访问无从监控。一个不被IT看到的终端几乎总是运行着比应有更多的特权。
3. 生产力压力
当用户缺乏安装软件或解决基本问题的权限时，支持工单会增加。在压力下为了保持工作进度，IT 团队通常会将永久管理员权限作为捷径。一开始只是一个临时解决方案，但随后却变成了很少重新审视的固定访问。
4. 工具碎片化
访问决策通常分布在不同的系统中。身份数据存储在一个平台中，终端状态在另一个平台中，而远程访问日志则在其他地方。缺乏统一的操作视图时，很难判断访问是否仍然合适，从而让过多的权限在不被察觉的情况下持续存在。
在大多数环境中，最小特权原则崩溃的原因不是策略不清晰，而是因为执行依赖于人工流程和不完整的可见性。随着时间的推移，便利性胜出，而风险累积。
过度访问的操作风险
过多的权限很少会立刻引发问题，这也是它们经常被忽视的原因。真正的风险是在出现问题时。当一个账户或设备遭到入侵时，权限过高的访问权限决定了攻击者能够走多远以及移动速度有多快。
1. 扩大的爆炸半径
当攻击者通过网络钓鱼、凭证盗窃或恶意软件获得访问权限时，他们将继承被破坏账户的权限。访问权限有限，损害得以控制。拥有管理或广泛的网络访问权限时，攻击者可以提升权限、禁用安全控制，并横向移动到更高价值的系统。
2. 勒索软件传播
勒索软件依赖于提升权限来传播并造成持久的破坏。许多变种试图停止安全服务、删除备份并加密共享资源。在实施最小特权原则的环境中，这些操作通常会被阻止或限制，将勒索软件控制在单个设备或用户上下文中。
3. 未修补漏洞的影响增加
当被利用的代码以提升权限运行时，软件漏洞变得更加危险。一个作为管理员执行的应用程序缺陷可能导致整个系统被攻破。通过限制应用程序和服务运行的特权，组织在补丁��应用之前就可以降低漏洞的严重性。
过度访问会将孤立的安全事件变成广泛的操作中断。最小特权原则通过确保妥协不会自动导致控制，从而限制了这种曝光。
从理论到实践：操作性最小特权
最小特权原则只有在持续执行时才有效，而不是一次定义然后再回访。在实践中，这意味着从静态权限模型转向反映实际使用情况的操作控制。
操作上的最小特权基于少量可重复的操作。
1. 建立持续可见性
如果你不知道存在什么，就无法界定访问范围。IT 团队需要最新的环境中的端点、用户和软件视图。这种可见性必须超越库存，包括设备状态、已安装应用程序和补丁姿态。未管理或漂移的设备是最小特权首先失效的地方。
2. 用限定访问替换广泛访问
传统访问模型通常更注重便利性而非精准性。授予网络级访问或永久性的管理权限会造成不必要的暴露。最小特权原则用范围化、基于角色的访问替代广泛的访问，仅限于特定系统或工作流程。用户连接到他们需要的，而不是他们可以访问的所有内容。
3. 减少对提升权限的需求
许多特权例外之所以存在，仅仅是因为例行维护是手动的。当操作系统和应用程序自动打补丁时，用户不再需要管理权限来保持生产力。自动化消除了过度访问的主要理由，使权限的减少可持续。
4. 使用临时提升进行支持和维护
永久的管理访问很少需要。支持和维护任务本质上是一次性的。最小特权工作流程仅在需要时授予提升的访问权限，将其与特定任务或会话相关联，并在工作完成后自动撤销。这在不减缓支持操作的情况下限制了曝光。
操作上的最小特权并不是关于限制工作。这涉及设计与现实相符的访问模式，默认减少风险，并在日常操作压力下保持稳定。
什么不是最小特权
最小特权原则往往被误解，这导致在实施过程中出现阻力。澄清它不是这样有助于防止误用和不必要的摩擦。
最小特权原则并不是默认拒绝访问或让用户变慢。目标是确保访问权限合适，而不是阻碍工作。
它不限于身份平台或登录权限。最小特权原则扩展到端点、应用程序、支持工作流程以及系统实际交互的方式。
这不是一次性审计或季度审核。随着用户、设备和软件的变化，访问权限不断变化。必须持续执行最小特权原则才能保持有效性。
最后，最小特权原则并不与生产力不兼容。当访问正确范围化并由自动化支持时，用户可以在不持有永久管理员权限的情况下高效工作。
在远程访问和终端中执行最小特权原则
一致地应用最小特权原则需要在实际工作的地方实施控制。访问决定是通过远程连接、支持会话和终端更改来执行的，而不是通过政策文件。如果没有在这一层贯彻范围和可见性的工具，最小特权原则仍然只是理论。
Splashtop通过将访问控制直接嵌入远程访问、远程支持和端点管理工作流中来支持最小特权原则。与其替换身份平台，不如通过确保访问策略在日常操作中得到体现来补充它们。
范围化的远程访问而不是广泛的网络曝光
Splashtop 使组织能够摆脱默认情况下暴露大部分环境的网络级访问模型。用户仅根据其角色或职责被授予对特定系统的远程访问权限。
例如，财务用户可能只对指定的工作站或特定的会计系统有访问权限，而无法查看工程��设备或行政基础设施。这种方法在连接层面强制执行最小特权原则，并限制在设备或凭据遭到破坏时的横向移动。
可视性和自动化控制使用 Splashtop AEM
实施最小特权原则依赖于了解端点的当前状态。Splashtop Autonomous Endpoint Management (Splashtop AEM) 提供对设备、已安装软件和环境中补丁状态的持续可见性。
通过这种可见性，IT 团队可以识别出非受管或漂移的设备，这些设备最有可能存在过多的权限。Splashtop AEM 还支持自动操作系统和第三方应用程序补丁，减少用户持有本地管理员权限的操作需求。例行维护由中心处理，而不是通过提升访问权限来委派。
安全、审核的远程支持工作流程
支持交互是过度特权的常见来源。Splashtop 使技术人员能够进行有人值守或无人值守的遠程支持，而无需授予用户账户永久的管理员权限。
访问可以限制为特定设备组，并且每次支持会话都会被记录，记录包括谁连接了、何时连接以及连接时长。可选的会话录制为敏感系统增加监管。一旦会话结束，访问路径就会关闭，从而降低凭据暴露或过期权限的风险。
通过Foxpass进行身份集成
通过Foxpass（Splashtop旗下公司），组织可以将最小特权原则扩展到基础设施访问，如Wi-Fi 身份验证和服务器访问。Foxpass与云身份提供商集成，确保网络和服务器资源的访问与集中管理的身份相关联。
这种集成实现了持续供应和快速去除。当用户离开组织或更换角色时，对关键基础设施的访问会自动被移除，从而降低了遗留或过权账户的风险。
通过实施作用域访问、保持持续可见性和自动化常规操作，Splashtop 帮助将最小特权原则从政策目标转化为操作现实。
结论：让最小特权可持��续
最小特权原则在现代IT环境中不再是可选项。分散的员工队伍、不断扩展的终端设备以及更快的攻击周期使得过多的访问成为一个持久且复杂的风险。
将最小特权原则付诸实践的组织与那些难以贯彻的组织之间的区别不在于意图，而在于执行。静态策略、人工审查和广泛的访问模型在日常运营压力下无法支持。可持续的最小特权需要在日常工作流程中内置持续可视性、范围化访问和自动化。
当访问限制在所需的范围和时间内时，安全漏洞的影响得以控制，运作的弹性得以提高。最小特权不再只是一个理论上的安全目标，而成为支持安全性和生产力的实际控制措施。
通过将访问控制与实际工作方式对齐，IT团队可以在不产生摩擦的情况下降低风险，使最小特权成为其运营姿态的持久部分。
