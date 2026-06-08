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Devices in a home office used for work.

如何远程实施设备安全策略

Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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远程办公和混合办公的兴起让员工受益良多，但也给 IT 安全团队带来了不小的难题。员工在途中也能工作，而且通常可在 BYOD 环境中使用自己的设备，从而获得前所未有的灵活性和可访问性。然而，这也意味着员工设备并不总是连接到企业网络，即便如此，它们仍需遵守公司的安全要求。

如果 IT 无法验证设备状态、实施控制、修复问题并持续保持可见性，那么书面政策就毫无意义。那么，企业如何远程执行安全策略？

借助合适的工具，企业可以加强端点安全，支持合规工作，并在远程工作环境中保持更好的可见性。考虑到这一点，我们来看看 IT 团队需要执行哪些策略、远程设备为何难以管理，以及如何在员工终端上落实安全策略。

远程执行安全策略意味着什么？

远程策略执行使 IT 无需实际接触设备，即可对远程端点应用并验证安全要求。

制定书面的 IT 政策是一回事。而真正落实它，则还需要可视性、自动化、正确配置、修复以及报告。这是一个持续进行的过程，需要始终保持安全标准，而不是一次性的设置。

IT 团队需要在员工设备上执行的常见安全策略

虽然每个组织的安全需求各不相同，但IT团队通常会在各家公司执行一些通用的安全要求。常见的安全策略包括：

  • 密码和锁屏要求。

  • 操作系统更新要求。

  • 第三方应用程序更新要求。

  • 防火墙和防病毒状态。

  • 已批准和/或已阻止的软件应用程序。

  • 设备清单和所有权状态。

  • 远程访问权限。

  • 加密和数据保护设置。

  • 用户访问和最小特权控制。

  • Wi-Fi、VPN 和代理设置（如适用）。

为什么远程员工设备更难保持合规

导致运营挑战的因素有很多，尤其是与办公室内设备相比，包括：

1. IT 对每台设备的直接访问权限更少

当员工在移动办公时，其终端通常会与企业网络断开连接。这意味着 IT 团队很难在需要时访问这些设备，也可能错过维护窗口，使手动检查变得困难且不可靠。

2 .设备状态可能会在两次检查之间发生变化

IT 合规并非一成不变。设备可能会变得过时、遗漏补丁、更改设置、安装未经授权的软件，或因其他原因而不再合规。因此，持续可视性至关重要，能够确保始终维持合规，而不是依赖某一时点的审计。

3. 手动跟进无法扩展

当需要管理多个远程端点时，指望员工手动更新和管理设备，充其量也并不可靠。发送提醒邮件并手动跟踪问题会导致执行不一致，并带来人为错误风险；关键在于使用能够通过可重复流程可靠扩展的工具。

4. 不同工具可能处理工作流程的不同环节

组织通常会在其工作流程中使用多种工具，包括移动设备管理（MDM）、远程监控与管理（RMM）、杀毒软件、远程支持以及补丁管理软件。不过，要让它们协同工作并不容易。IT 代理必须能够识别问题并快速采取行动，因此使用统一平台有助于降低复杂性并提升响应速度。

如何远程在员工设备上强制执行安全策略

如果想在远程员工设备上落实统一的安全管控，这是可以做到的，但需要遵循几个关键步骤。按照以下步骤，在远程端点上执行安全策略时建立更一致、可重复的方法：

1. 盘点每个受管端点

IT 团队需要先了解哪些设备需要管理，才能实施策略。这意味着，保持最新的资产清单至关重要，最好还能自动更新清单。这应包括设备归属、操作系统版本、已安装软件、用户分配、位置和管理状态，以便于分类和管理。

2. 定义安全基线

在了解所有设备后，还需要建立其安全基线。这些应将公司的要求转化为可强制执行的设置，包括补丁状态、经批准的软件、防火墙状态、访问要求等。

3. 通过端点管理工具应用策略

策略定义完成后，还需要从集中位置统一应用，而不是交给最终用户处理。MDM 或 RMM 软件、Microsoft Intune 以及端点管理工具等工具，可以帮助在各个端点上强制执行安全策略。

4. 持续监控合规性

IT 团队应能查看哪些设备合规、哪些不合规，以及原因。这最好通过集中式仪表盘、自动警报、报告以及设备级状态信息来实现。

5. 为操作系统和第三方应用程序打补丁

补丁管理是落实端点策略执行中最重要的环节之一。终端环境中的设备必须始终保持最新状态，因为过时的软件可能会暴露漏洞。补丁管理应同时涵盖操作系统和第三方应用程序，以支持安全要求、减少可避免的暴露风险，并保持审计就绪状态。

6. 为常见问题自动执行修复

自动化是保障设备安全的强大工具，无需手动操作。借助出色的自动化功能，可以自动执行常见任务，包括触发更新、重启服务或设备、运行脚本、应用更改等，从而在维护安全性的同时释放坐席资源。

7. 当自动化还不够时，使用远程支持

如果仅靠自动化还不足以处理某些端点或问题，远程支持软件可帮助技术人员随时随地调查问题、排查设备故障并实施修复。这让支持响应更快、获取更便捷，不论技术人员身在何处。

8. 为审计和审查保留记录

执行应包含支持审计、审查和合规报告的证据。这可以包括日志、补丁状态报告、清单报告和策略结果，所有这些都有助于 IT 团队展示已检查的内容、已更改的内容以及需要关注的事项，并体现其对安全的重视。

MDM、UEM、Intune 和端点管理各自适用的场景

现在我们来看看一些常用于强化设备安全的工具。IT 团队可以通过多种方式远程管理设备安全，包括：

MDM 和 UEM 工具

移动设备管理和统一端点管理（UEM）工具通常用于注册设备、应用配置策略、管理移动设备以及强制执行访问要求。这使它们成为管理资产清单和执行安全策略的实用工具，因此也可作为远程安全的良好基础。

微软 Intune

对于以 Microsoft 为中心的环境，Microsoft Intune 是一款广泛使用的端点管理工具。它可以帮助应用安全策略、管理设备合规性并支持条件访问，不过团队可能仍需要额外的工具，以实现更快的补丁部署、更深入的端点可视性和远程修复。

端点管理和远程支持工具

借助终端管理和远程支持工具，IT 团队可以随时随地保持可见性、为设备打补丁，并排查终端问题。借助 Splashtop AEM（自主终端管理）等软件，IT 团队可以跨终端定义并执行策略，并通过自动资产清单、补丁管理和警报来维护网络安全

Splashtop AEM 如何帮助执行端点安全策略

当员工设备分散在各地时，Splashtop AEM 可帮助 IT 团队集中掌握可见性、自动执行补丁管理，并从一个地方采取远程修复操作。这有助于在分布式端点环境中更一致地执行策略。

使用 Splashtop AEM，您可以：

1. 在一个地方查看端点状态

Splashtop AEM 让 IT 团队能够通过单一控制台监控其端点和资产清单，包括端点健康状况、资产清单、补丁状态和安全态势。这让 IT 团队能够获得所需的可见性，从而管理设备并在各终端实施安全策略。

2. 实时为设备打补丁

Splashtop AEM 的自动补丁管理可帮助 IT 团队在各类设备上更新操作系统和第三方应用程序，无需用户手动安装。借助它，IT 团队可以让终端及时完成补丁更新并保持最新状态，从而在遵循补丁计划的同时，在各类设备上贯彻执行策略。

3. 识别并确定漏洞优先级

借助 Splashtop AEM 基于 CVE 的洞察，IT 团队可以更好地了解影响其环境的漏洞，并确定修复优先级。这有助于组织根据更清晰的漏洞上下文优先安排修复工作，并支持安全与合规工作流。

4. 自动化修复工作流

Splashtop AEM 为 IT 团队带来自动化能力，让工作流程更快、更高效。这包括基于策略的自动化、警报、脚本编写和修复操作，旨在解决各终端设备上的常见问题。这可减少重复的手动工作，并有助于在分布式环境中统一执行策略和设置。

5. 当问题需要排查时，远程支持设备

当自动化还不完全够用时，Splashtop 还提供远程访问和支持，让 IT 人员能够从任何地方直接排查设备问题。借助 Splashtop，可轻松跨设备访问和管理远程端点，提升故障排查效率并优化 IT 工作流程。

构建可重复执行的策略强制实施工作流程的最佳实践

尽管需要考虑多种因素和变量，我们还是整理了一份实施网络安全的最佳实践清单。最佳实践包括：

  • 先从管理最大风险的策略着手。

  • 使用设备组可按角色、部门或风险级别应用策略。

  • 持续监控策略结果，而不是依赖定期检查。

  • 在补救路径明确的情况下，自动处理常见修复。

  • 尽可能让用户不参与日常策略执行，这样 IT 就能自行处理。

  • 查看失败的操作和反复出现的问题，找出哪里出了错，并改进工作流程。

  • 维护日志和报告，以证明 IT 合规性并保持审计就绪。

  • 随着设备、应用程序和工作模式的变化，及时重新审视相关策略。

使用 Splashtop AEM 在远程设备上强制执行安全策略

如果没有合适的工具，远程执行安全策略可能颇具挑战，而书面策略也只有在能够持续一致地应用到各个端点时才真正有用。这需要可视性、强大的自动化、补丁管理、报告等功能。

借助 Splashtop AEM，IT 团队可通过实时补丁管理、基于 CVE 的安全洞察、端点清单、警报和远程修复，简化端点管理。这有助于团队更一致地管理远程设备，减少手动执行工作，并增强端点安全性和审计准备能力。

准备好借助自动化、洞察分析和远程修复，在各终端全面落实设备安全吗？立即开始免费试用 Splashtop AEM。

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常见问题解答

什么是远程安全策略执行？
IT 应在员工设备上实施哪些安全策略？
能否对办公室外的设备执行安全策略？
IT 团队如何判断远程设备是否合规？
为什么修补程序对远程策略执行很重要？
Splashtop AEM 如何帮助执行远程策略？

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