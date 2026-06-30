跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
A computer on a desk.

关于第三方 Klue 事件的安全更新

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

Splashtop 正在分享一则最新情况，说明一起涉及 Klue 的安全事件。Klue 是 Splashtop 用于竞争情报服务的第三方市场情报供应商。

该事件发生在 Klue 的环境中。重要的是，此事件未影响 Splashtop 的产品、服务或我们为客户提供支持的能力

发生了什么？

未经授权的一方在 2026 年 6 月 11 日至 6 月 16 日前后访问了 Klue 的集成环境，并获取了用于将 Klue 连接到其他业务平台的 OAuth 令牌。这些令牌被用于访问某些 Salesforce 数据。

已采取了哪些措施？

获悉该事件后，Splashtop 立即停用了 Klue 与 Salesforce 的集成，并在我方撤销了相关访问权限。

我们正在继续调查，以确定所涉数据的确切范围。

这对客户意味着什么？

虽然此次调查仍在进行中，但我们认为影响主要限于 Salesforce 环境中的业务数据字段。

请放心，我们正以最严肃、最审慎的态度处理此次事件，并已为调查投入必要的专业能力、时间和资源。

我们的建议是什么？

目前客户无需采取任何额外行动，保持正常警惕即可。

此类信息可能会让网络钓鱼尝试显得更具可信度，因此请对声称来自 Splashtop 的意外电子邮件、来电或消息保持警惕，尤其是任何要求提供敏感信息的内容。

Splashtop 绝不会通过未经请求的联系索要密码，也不会要求安装软件。

如何联系 Splashtop

如有任何进展，我们会及时提供更新。如有任何问题，请通过 privacy@splashtop.com 联系我们的数据保护官/隐私团队，或通过 security@splashtop.com 联系我们的安全团队。

- Splashtop 安全团队

分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop AEM 的月度计费

了解更多
Splashtop New Features
公告

2021年第二季度 Splashtop 的新功能

了解更多
Splashtop News
公告

Splashtop 通讯 - 2018年2月

了解更多
Splashtop New Features
公告

Splashtop 产品更新和新功能 - 2018年9月

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号