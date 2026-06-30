Splashtop 正在分享一则最新情况，说明一起涉及 Klue 的安全事件。Klue 是 Splashtop 用于竞争情报服务的第三方市场情报供应商。
该事件发生在 Klue 的环境中。重要的是，此事件未影响 Splashtop 的产品、服务或我们为客户提供支持的能力。
发生了什么？
未经授权的一方在 2026 年 6 月 11 日至 6 月 16 日前后访问了 Klue 的集成环境，并获取了用于将 Klue 连接到其他业务平台的 OAuth 令牌。这些令牌被用于访问某些 Salesforce 数据。
已采取了哪些措施？
获悉该事件后，Splashtop 立即停用了 Klue 与 Salesforce 的集成，并在我方撤销了相关访问权限。
我们正在继续调查，以确定所涉数据的确切范围。
这对客户意味着什么？
虽然此次调查仍在进行中，但我们认为影响主要限于 Salesforce 环境中的业务数据字段。
请放心，我们正以最严肃、最审慎的态度处理此次事件，并已为调查投入必要的专业能力、时间和资源。
我们的建议是什么？
目前客户无需采取任何额外行动，保持正常警惕即可。
此类信息可能会让网络钓鱼尝试显得更具可信度，因此请对声称来自 Splashtop 的意外电子邮件、来电�或消息保持警惕，尤其是任何要求提供敏感信息的内容。
Splashtop 绝不会通过未经请求的联系索要密码，也不会要求安装软件。
如何联系 Splashtop
如有任何进展，我们会及时提供更新。如有任何问题，请通过 privacy@splashtop.com 联系我们的数据保护官/隐私团队，或通过 security@splashtop.com 联系我们的安全团队。
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