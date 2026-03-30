远程访问帮助员工在任何地方保持高效，并为IT团队提供更好的支持灵活性。但是，如果不加以保护，它也可能成为攻击者的重要入口点。
仅靠密码不足以保护远程访问。当混合办公员工、IT团队和供应商从办公室外部连接到业务系统时，组织需要更强的身份验证来确保账户和远程会话的安全。
双因素身份验证是保护远程访问的有效方法。它在登录时增加了两步验证，因此仅靠被盗密码无法访问远程会话。
考虑到这一点，让我们来看看什么是双因素身份验证，它为何对远程访问很重要，以及如何有效地设置它。
什么是远程访问的双因素身份验证？
双因素身份验证 (2FA) 是一种登录过程，通过要求附加元素（如身份验证器应用程序提示、一次性代码或硬件令牌）来补充密码，以便用户登录。这确保即使密码被盗，小偷在没有额外身份验证的情况下也无法登录用户的账户。
对于远程访问，双因素身份验证可以保护远程计算机、应用程序、服务器和支持会话的安全。由于远程访问允许用户从任何地方和任何设备连接，验证用户并保护账户免受密码泄露的威胁至关重要。
双因素身份验证属于多因素身份验证 (MFA) 的范畴。然而，出于本文的目的，我们将专门关注双因素身份验证。
常见的远程访问双因素身份验证方法包括：
身份验证器应用程序推送批准
身份验证器应用程序一次性密码
SMS或电子邮件验证码（如支持）
硬件安全密钥或令牌
与可信身份验证流程相关的生物特征验证
为什么远程访问需要双因素身份验证
远程访问使员工能够在任何地方工作，这包括连接到敏感系统、内部文件、管理工具和关键业务设备。这些连接必须保持安全，以确保 IT 合规性 和业务连续性。没有良好的账户安全，一个被破解的密码就可能造成灾难性的后果。
攻击者可以通过多种方式窃取密码，包括网络钓鱼、凭证重用和暴力攻击。没有次级访问安全层，攻击者抢到登录信息后就能进入敏感数据和关键系统。双因素身份验证通过要求用户在登录时验证身份来增加一层额外的安全保护。
双因素身份验证对远程访问的好处包括：
减少因凭证被盗造成的未经授权登录风险
为远程工作人员、承包商和IT管理员提供更好的安全性
为无人值守远程访问和特权账户增加保护
支持受监管环境中的合规和审计要求
更有信心确保远程访问足够安全以用于商业用途
在设置远程访问的双因素身份验证之前
在启用双因素身份验证之前，最好仔细规划推出。审查谁需要远程访问，他们连接到什么系统，他们将如何进行身份验证，以及有哪些恢复选项可用，这将有助于减少混乱并避免不必要的安全漏洞。
部署双因素身份验证以进行远程访问时，请确保：
识别使用远程访问的人是谁以及他们连接到哪些系统
确定正在使用哪些远程访问工具或访问路径
决定哪些用户或群组必须使用双因素身份验证
选择您想支持的第二因素身份验证方法
确保用户已登记所选的身份验证方法
准备备份访问和恢复步骤以防止锁定
与一个小型试点组进行测试
培训用户并解释会发生什么变化以及他们需要做什么
如何为远程访问设置双因素身份验证
当你为远程访问软件设置双因素身份验证时，你会希望确保它在所有账户中得到正确执行，并且过程顺利进行。按照这七个步骤操作，您就能通过可靠的身份验证来有效保护远程访问：
步骤 1：查看您的远程访问环境
在设置双因素身份验证之前，您应该了解远程和混合办公员工的访问路径。这可以包括对办公室计算机的远程访问、IT团队的远程支持、供应商对服务器的访问等等。具体细节因公司而异，取决于您使用的是远程访问平台、VPN、RDP，还是基于云的访问服务。
步骤 2：选择将在哪里强制执行双因素身份验证
双因素身份验证可以在不同层次上强制实施，具体取决于环境。这可以包括在身份或单点登录层、远程访问平台内部、远程桌面网关或代理层、或终端登录层执行，但哪个层对一个公司最有效将取决于其访问架构、用户体验目标和管理控制需求。
步骤3：选择身份验证方法
有许多不同类型的双因素身份验证，包括基于应用程序的提示、一次性密码和硬件密钥。选择一种既能提供安全性和恢复选项又便于员工使用的方法至关重要，这样他们才能以最少的麻烦进行连接。确保您选择一种员工会接受并始终如一使用的方法。
步骤 4：注册用户和设备
双因素身份验证依赖于用户注册第二因素方法来验证其身份。这可以包括注册一个身份验证器应用程序，验证电话或其他二级设备，或注册支持的硬件令牌。组织还应按用户组分配策略，并维护回退或恢复选项，以防出现问题。不要忘记，不完整的注册可能导致发布问题，并阻止用户安全登录。
步骤5：开启远程访问的双因素身份验证策略
一旦用户注册，您就可以开始为远程访问实施双因素身份验证。您需要设置身份验证策略，例如 2FA 何时是必需的，是否允许信任设备选项，以及特权用户或敏感系统是否应遵循更严格的访问要求。
步骤6：端到端测试登录流程
测试始终很重要；你可能开启了双因素身份验证，却发现不小心将所有人锁在了他们的账户之外。你会想要测试登录流程，包括成功登录、登录失败时的情况、在新设备上或密码重置后的双因素身份验证行为，以及账户备份和恢复。这些测试应验证安全性和可用性，包括用户是否能够成功完成登录流程，以及恢复和备份访问是否按预期工作。
步骤7：全面推出并监控
一旦您的双因素身份验证政策设置完成并通过测试，您便可以在整个组织中扩展它们。然而，这并不意味着您的工作已经完成；监控您的网络并微调您的策略仍然很重要。请注意查看失败的登录尝试、异常访问尝试和锁定，以识别可疑行为，并监控帮助台工单和用户注册完成情况，以识别需要解决的任何问题。网络安全是��一个持续的过程，因此监控和优化您的安全措施是至关重要的。
组织为远程访问设置双因素身份验证的常见方法
根据组织的需要和偏好，设置双因素身份验证的方法有很多。每种选择都有其自身的优势，因此决策者应考虑他们的选择，选择最适合他们业务的方案。
常见的双因素身份验证方法包括：
通过远程访问平台进行双因素身份验证
许多远程访问解决方案允许管理员直接在他们的平台中启用双因素身份验证。这使得设置更加简单，并提供集中化的策略控制，同时减少为了启用双因素身份验证而混合搭配多个安全组件的需求。组织仍然应确认平台支持他们所需的身份验证方法、策略和身份工作流程。
通过身份提供商或SSO平台进行双因素身份验证
许多组织已经使用单点登录（SSO）或其他身份提供商来执行身份验证。这意味着他们已经有一个身份验证器，可以在各种应用和远程工具中强制执行一致的访问策略，他们的员工已经注册使用，并且可以与他们的远程访问软件一起使用。这种方法通常非常适合那些已经通过SSO或身份提供者集中管理身份验证的组织。
在终端登录层的双因素身份验证
某些环境要求在设备登录阶段进行额外验证，而不仅仅是在启动远程访问解决方案时。这有助于为远程设备提供额外的安全层，同时也保护了用户的账户。虽然它可以帮助保护本地和远程登录，但根据您的解决方案，实施起来可能会更加复杂。
启用远程访问双因素身份验证时要避免的常见错误
虽然双��因素身份验证是一个强大的远程访问安全工具，但组织在启用时可能会犯一些错误。这些错误虽然看似微不足道，但仍可能对网络安全产生重大影响，因此需要注意。
常见的双因素身份验证错误包括：
在用户注册之前启用强制执行，可能会使用户无法访问他们的账户。
依赖于弱或不便的身份验证方法，这些方法要么提供最低限度的安全性，要么影响生产力，因为它们让员工感到沮丧并减缓工作进度。
未能计划备份和恢复选项，如果用户失去访问他们的二因素身份验证，这可能会导致锁定和不必要的中断。
对每个账户实施相同的策略而不考虑例外情况。
在推出前不测试远程访问工作流程，导致团队错过错误或问题。
忽视那些同样通过远程方式访问系统的第三方供应商或承包商。
完成设置后未能监控登录活动。
在具有内置双因素身份验证的远程访问解决方案中寻找什么
所以，现在我们知道如何设置双因素身份验证以及要注意哪些错误，该是考虑你想要寻找什么的时候了。并非所有的远程访问解决方案或身份验证器工具都相同，因此您需要考虑自己的需求，并确保找到的工具能够满足这些需求。
在远程访问解决方案中寻找以下内容：
简单的双因素身份验证设置和策略管理，以实现定制化和灵活性。
支持安全的远程访问，不增加复杂性，使用户可以可靠地连接而不用经历繁琐的步骤。
集中化的用户和设备控制，以维持更高的安全性。
记录和查看访问活动以识别可疑行为。
强大的性能和用户友好的功能，使得�安全性不会影响生产力。
与更广泛的安全要求兼容，例如SSO、访问控制和审核准备。
Splashtop如何通过双因素身份验证帮助确保远程访问的安全性
对于希望在没有不必要复杂性的情况下实现安全远程访问的组织，Splashtop 提供了一种实用的方法，以保护远程会话并保持用户体验简单明了。Splashtop 远程访问旨在提供安全可靠的计算机访问，具备包括多因素身份验证在内的安全连接。
对于有更广泛IT和安全需求的团队，Splashtop Enterprise增加了高级安全性和可管理性功能，例如SSO/SAML、精细控制、SIEM日志记录和IP白名单。这使组织能够更好地控制如何在用户、设备和环境中管理远程访问。
这使 Splashtop 成为希望提高远程访问安全性而不拼凑更复杂的旧版远程桌面堆栈的公司的理想选择。团队可以使用Splashtop来提供具有中央控制的安全远程访问，并且拥有更平滑的发布体验，而不是将双因素身份验证视为一个独立的事后考虑。
安全的远程访问始于强身份验证
远程访问应始终与强身份验证配对，其中双因素身份验证是减少未经授权访问风险的最有效方法之一。被盗的密码不应该足以开启远程会话的门。
为了有效推出双因素身份验证，组织应该检查他们的远程访问环境，选择合适的实施点，正确注册用户，测试登录和恢复流程，并在推出后监控问题。目标不仅仅是开启双因素身份验证，而是以安全、易用和可管理的方式实施它。
安全的远程访问不必过于复杂。通过正确的方法和平台，组织可以支持随地办公的访问，同时对连接的人和方式保持更强的控制。
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