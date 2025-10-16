从TeamViewer 迁移到Splashtop

无论使用 TeamViewer 远程访问个人电脑，还是支持用户设备，从 TeamViewer 迁移到 Splashtop 都非常容易。通过以下几个简单的步骤即可从 TeamViewer 迁移到 Splashtop。
需要牢记的首要区别
迁移时需要记住的最大区别是，TeamViewer有一个单一的应用程序，而Splashtop有两个不同的应用程序。
"Splashtop Streamer" ，放在你想远程访问/控制的电脑上。
你在你的电脑或移动设备上使用"Splashtop Business应用程序" ，以远程访问你把Streamer放在的电脑上。
在要远程访问和控制的计算机上安装Splashtop Streamer（被控端）
首先，需要申请免费试用或直接购买 Splashtop。
登录您的my.splashtop.com控制台，点击 +添加计算机 。
你可以在你目前所在的计算机上安装Streamer，也可以在你想访问的其他计算机上安装。 如果你选择在其他电脑上安装，你会看到几个选项（如下）。
如果平时使用 TeamViewer、RMM 或其他部署工具部署应用，则也可以使用同样的工具来部署 Splashtop Streamer。可以使用 EXE、MSI 进行部署，然后采用静默安装；也可以创建自定义安装程序，自定义配置特定的计算机分组、启动菜单和安全设置。
在要访问的计算机（被控端）上安装了Streamer之后，下一步是在要用于执行访问的计算机或移动设备（主控端）上安装Splashtop App。
通过Splashtop 商业应用程序访问您的计算机
在你想用来远程进入你的计算机的任何计算机或移动设备上安装Splashtop Business App。
在你的Windows、Mac、iOS或Android设备上，通过访问 www.splashtop.com/app ，下载应用程序。 或者到 www.splashtop.com/downloads ，查看所有平台的下载，包括Chrome和Amazon。
如果你有付费或试用许可证，用你的Splashtop账户登录。 如果你还没有许可证，请点击按钮，开始免费试用。
就这样了。 你已经准备好从任何地方访问你的计算机了!
“我在 IT 领域工作了20年，我知道什么是好产品。从 IT 支持的角度来看，这个远程工具简直太好用了。打开软件，就能开始工作。（Splashtop）太棒了，非常值得信赖。用过 TeamViewer 之后，觉得这个软件简直太好用了。不过，TeamViewer 贵得太离谱了，Splashtop 价格就合理多了。我更喜欢 Splashtop，已经把它推荐给了其他业内的朋友。”
– Stuart Livingstone，NuWave Backup
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