从TeamViewer 迁移到Splashtop

无论使用 TeamViewer 远程访问个人电脑，还是支持用户设备，从 TeamViewer 迁移到 Splashtop 都非常容易。通过以下几个简单的步骤即可从 TeamViewer 迁移到 Splashtop。

需要牢记的首要区别

迁移时需要记住的最大区别是，TeamViewer有一个单一的应用程序，而Splashtop有两个不同的应用程序。

"Splashtop Streamer" ，放在你想远程访问/控制的电脑上。 你在你的电脑或移动设备上使用"Splashtop Business应用程序" ，以远程访问你把Streamer放在的电脑上。

在要远程访问和控制的计算机上安装Splashtop Streamer（被控端）

要开始使用，你需要Splashtop Business Access、Splashtop SOS或Splashtop Remote Support的免费试用或付费许可证。

登录您的my.splashtop.com控制台，点击 +添加计算机 。

你可以在你目前所在的计算机上安装Streamer，也可以在你想访问的其他计算机上安装。 如果你选择在其他电脑上安装，你会看到几个选项（如下）。

如果平时使用 TeamViewer、RMM 或其他部署工具部署应用，则也可以使用同样的工具来部署 Splashtop Streamer。可以使用 EXE、MSI 进行部署，然后采用静默安装；也可以创建自定义安装程序，自定义配置特定的计算机分组、启动菜单和安全设置。

在要访问的计算机（被控端）上安装了Streamer之后，下一步是在要用于执行访问的计算机或移动设备（主控端）上安装Splashtop App。

通过Splashtop 商业应用程序访问您的计算机

在你想用来远程进入你的计算机的任何计算机或移动设备上安装Splashtop Business App。

在你的Windows、Mac、iOS或Android设备上，通过访问 www.splashtop.com/app ，下载应用程序。 或者到 www.splashtop.com/downloads ，查看所有平台的下载，包括Chrome和Amazon。

如果你有付费或试用许可证，用你的Splashtop账户登录。 如果你还没有许可证，请点击按钮，开始免费试用。

就这样了。 你已经准备好从任何地方访问你的计算机了!

“我从事IT工作已有20年了，当我找到一个很好的产品时我就知道它是好的。从一个技术支持人员的角度来看，我没法再找到一个（比Splashtop）更好的产品了。 [Splashtop]很棒，它是可靠的。使用TeamViewer后，程序会时不时停止运行。价格也很合理，TeamViewer则贵得多。我喜欢这款产品，并已将其推荐给我在行业中认识的其他人。” – Stuart Livingstone，NuWave Backup

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Splashtop Business Access

适用于希望远程访问其计算机的个人和商业专业人士。

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Splashtop SOS

适用于MSPs 和希望对用户/客户的设备提供远程支持的IT/支持专业人士。

免费试用

*来源。TeamViewer美国网站 单用户计划49美元/月（588美元/年）的清单价格，2019年2月。

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