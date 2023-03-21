TeamViewer 免费版局限性及替代方案

疲于应付 TeamViewer 免费版的各种限制条件？“免费”乍一听很不错，但 TeamViewer 免费版存在许多严重缺陷。而这些缺陷却不一定能通过升级到昂贵的 TeamViewer 商业许可证得到解决。有了 Splashtop 远程桌面软件，你不必花光预算，也不必在软件质量上做出妥协。继续阅读，了解更多。
TeamViewer 的免费版远程桌面软件仅限个人用途。虽然用户也能通过 TeamViewer 免费版远程控制其他电脑，但却无法使用关键的远程桌面功能，比如安全更新、远程打印等。而且 TeamViewer 免费版根本无法用于远程办公。
TeamViewer 免费版与付费版对比
与 TeamViewer 付费版（即商业版）相比，免费版缺少许多关键功能，更不用说与其他远程桌面解决方案相比了。我们知道 TeamViewer 免费版本非常吸引人，但以下原因会让你明白 TeamViewer 免费版不应作为首选。
TeamViewer 免费版限制
免费版仅限个人用途。如果 TeamViewer 检测到商业用途，则会阻止此次远程连接，这意味着你将无法进行远程访问。
免费版不包含远程打印、黑屏、阻止远程输入、局域网唤醒等功能。
免费版不包含安全性或功能自动更新等重要的安全功能。
免费版无法添加其他用户。
免费版无法通过移动设备提供支持。
免费版不包含 TeamViewer 电话技术支持。
试想此时你正在完成某个项目，但远程会话连接却突然被阻止！这种情况不仅令人抓狂，而且会严重影响工作进度。许多 TeamViewer 免费版用户都有过这样不幸的经历，他们一次又一次的进行举报，称自己的远程连接因疑似商业用途而被阻止。
有些用户甚至猜测，TeamViewer 这样做的目的是试图强迫用户购买其商业许可。
如果我们确实需要购买商业版远程桌面应用，也不应被迫选择昂贵的许可证。我们并非别无他选，总有更好的选择。
TeamViewer 免费版替代方案：Splashtop
与 TeamViewer 一样，Splashtop 远程访问软件也能做到随时随地安全地远程访问任意设备。那么，二者有什么区别呢？区别在于 Splashtop 支持按年订购，与 TeamViewer 相比，Splashtop 每年可为用户节省费用50%-70%。可见，Splashtop 的性价比更高。
此外，Splashtop 还可根据用户的具体需求提供软件包。将就使用功能有限的 TeamViewer 免费版，还是忍痛购买价格昂贵的商业许可？无需纠结，Splashtop 远程桌面解决方案为您量身定做，不仅功能齐备，而且价格合理。
Splashtop 根据用户需求提供以下四种 TeamViewer 替代方案：
Splashtop Business Access：适用于个人和团队，可使用任何设备远程访问计算机。居家办公的绝佳选择！
Splashtop SOS：适用于 IT、技术支持和服务台，可为任何设备提供有人值守和无人值守的支持。
Splashtop Remote Support：适用于 MSP，可提供远程支持和端点管理。
Splashtop Enterprise：适用于最终用户的远程访问和 IT 远程支持一站式解决方案。
如果你曾尝试取消 TeamViewer 自动续费，就会知道 TeamViewer 要求用户必须提前至少一个月进行书面通知才能取消。但在 Splashtop，我们不会使用这种手段强行留住用户。我们提供无忧订购管理服务，允许用户仅一次点击即可随时关闭自动续订。
听起来非常完美，有些令人难以置信？看一看我们的用户在 TrustRadius、G2 等同行评论网站上如何评价 Splashtop。
“我在使用 TeamViewer 时，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。而且 Splashtop 价格也很优惠！” – Heather Klassen，Grey Owl Bookkeeping
如果想进一步了解我们与 TeamViewer 的对比，请阅读详细说明：为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。通过 Splashtop，可使用任意设备或操作系统（包括 iOS 和安卓）访问远程计算机！
试一试 Splashtop 吧！
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