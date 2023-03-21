TeamViewer 免费版局限性及替代方案

疲于应付 TeamViewer 免费版的各种限制条件？“免费”乍一听很不错，但 TeamViewer 免费版存在许多严重缺陷。而这些缺陷却不一定能通过升级到昂贵的 TeamViewer 商业许可证得到解决。有了 Splashtop 远程桌面软件，你不必花光预算，也不必在软件质量上做出妥协。继续阅读，了解更多。

TeamViewer 的免费版远程桌面软件仅限 个人用途 。虽然用户也能通过 TeamViewer 免费版远程控制其他电脑，但却无法使用关键的远程桌面功能，比如安全更新、远程打印等。而且 TeamViewer 免费版根本无法用于远程办公。

TeamViewer 免费版与付费版对比

与 TeamViewer 付费版（即商业版）相比，免费版缺少许多关键功能，更不用说与其他远程桌面解决方案相比了。我们知道 TeamViewer 免费版本非常吸引人，但以下原因会让你明白 TeamViewer 免费版不应作为首选。

TeamViewer 免费版限制

免费版仅限个人用途 。如果 TeamViewer 检测到商业用途，则会 阻止此次远程连接 ，这意味着你将无法进行远程访问。

免费版不包含远程打印、黑屏、阻止远程输入、局域网唤醒等功能。

免费版不包含安全性或功能自动更新等重要的安全功能。

免费版无法添加其他用户。

免费版无法通过移动设备提供支持。

免费版不包含 TeamViewer 电话技术支持。

试想此时你正在完成某个项目，但远程会话连接却突然被阻止！这种情况不仅令人抓狂，而且会严重影响工作进度。许多 TeamViewer 免费版用户都有过这样不幸的经历，他们一次又一次的进行举报，称自己的远程连接因疑似商业用途而被阻止。

有些用户甚至猜测，TeamViewer 这样做的目的是 试图 强迫用户购买其商业许可。

如果我们确实需要购买商业版远程桌面应用，也不应被迫选择昂贵的许可证。我们并非别无他选， 总有更好的选择 。

TeamViewer 免费版替代方案：Splashtop

与 TeamViewer 一样，Splashtop 远程访问软件也能做到随时随地安全地远程访问任意设备。那么，二者有什么区别呢？区别在于 Splashtop 支持按年订购，与 TeamViewer 相比，Splashtop 每年可为用户节省费用50%-70%。可见，Splashtop 的性价比更高。

此外，Splashtop 还可根据 用户的具体需求 提供软件包。将就使用功能有限的 TeamViewer 免费版，还是忍痛购买价格昂贵的商业许可？无需纠结，Splashtop 远程桌面解决方案为您量身定做，不仅功能齐备，而且价格合理。

Splashtop 根据用户需求提供以下四种 TeamViewer 替代方案：

如果你曾尝试取消 TeamViewer 自动续费，就会知道 TeamViewer 要求用户必须提前至少一个月进行 书面通知 才能取消。但在 Splashtop，我们不会使用这种手段强行留住用户。我们提供无忧订购管理服务，允许用户仅一次点击即可随时关闭自动续订。

听起来非常完美，有些令人难以置信？看一看我们的用户在 TrustRadius、G2 等同行评论网站上如何评价 Splashtop。

“我在使用 TeamViewer 时，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。而且 Splashtop 价格也很优惠！” – Heather Klassen，Grey Owl Bookkeeping

如果想进一步了解我们与 TeamViewer 的对比，请阅读详细说明：为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。通过 Splashtop，可使用任意设备或操作系统（包括 iOS 和安卓）访问远程计算机！

试一试 Splashtop 吧！

不要将就使用功能有限的 TeamViewer 免费版，也不要忍痛购买价格昂贵的 TeamViewer 付费版，先试一试 Splashtop！了解为什么数千 TeamViewer 老用户（包括免费版和付费版用户）纷纷毅然转向 Splashtop。立即免费试用 Splashtop！

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