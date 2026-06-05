TeamViewer 免费版局限性及替代方案

疲于应付 TeamViewer 免费版的各种限制？“免费”乍一听很不错，但 TeamViewer 免费版存在许多严重缺陷。而这些缺陷却不一定能通过升级到更贵的 TeamViewer 商业许可证得到解决。有了 Splashtop，则能节约大量预算。继续阅读，了解更多。
TeamViewer 的免费版远程桌面软件仅限个人用途。虽然用户也能通过 TeamViewer 免费版远程控制其他电脑，但却无法使用关键的远程桌面功能，比如安全更新、远程打印等。而且 TeamViewer 免费版根本无法用于远程办公。
TeamViewer 免费版与付费版
TeamViewer 提供免费版本供个人非商业使用，并为商业用户提供多个付费等级。免费版旨在偶尔访问朋友或家人的设备。如果 TeamViewer 检测到可能表明商业用途的模式，可能会限制或阻止会话。
免费版本缺乏许多专业人士依赖的功能。会话时间较短，长时间使用时性能可能下降，并且没有集中设备管理。高级选项如无人值守访问、优先文件传输和与商业工具的集成仅供付费客户使用。
付费的TeamViewer计划解锁无限会话时间、商业许可和更高性能的流媒体。他们还添加了安全合规选项、优先支持以及设备监控或增强现实协助等功能。然而，这些付费计划在远程访问行业中名列前茅。
TeamViewer 免费版的局限性
免费版仅限个人用途��。如果 TeamViewer 检测到商业用途，则会阻止此次远程连接，这意味着你将无法进行远程访问。
缺乏重要的安全功能，包括自动安全/功能更新。
免费版无法添加其他用户。
免费版无法通过移动设备提供支持。
免费版不包含 TeamViewer 电话技术支持。
试想此时你正在完成某个项目，但远程会话连接却突然被阻止！这种情况不仅令人抓狂，而且会严重影响工作进度。许多 TeamViewer 免费版用户都有过这样不幸的经历，他们一次又一次的进行举报，称自己的远程连接因疑似商业用途而被阻止。
有些用户甚至猜测，TeamViewer 这样做的目的是试图强迫用户购买其商业许可。
如果我们确实需要购买商业版远程桌面应用，也不应被迫选择昂贵的许可证。我们并非别无他选，总有更好的选择。
为什么 Splashtop 作为远程访问解决方案优于 TeamViewer 免费版
与 TeamViewer 一样，Splashtop 远程访问软件也能做到随时随地安全地远程访问任意设备。那么，二者有什么区别呢？区别在于 Splashtop 支持按年订购，与 TeamViewer 相比，Splashtop 每年可为用户节省费用50%-70%。可见，Splashtop 的性价比更高。
此外，Splashtop 还可根据用户的具体需求提供软件包。将就使用功能有限的 TeamViewer 免费版，还是忍痛购买价格昂贵的商业许可？无需纠结，Splashtop 远程桌面解决方案为您量身定做，不仅功能齐备，而且价格合理。
如果你曾尝试取消 TeamViewer 自动续费，就会知道 TeamViewer 要求用户必须提前至少一个月进行书面通知才能取消。但在 Splashtop，我们不会使用这种手段强行留住用户。我们提供无忧订购管理服务，允许用户仅一次点击即可随时关闭自动续订。
听起来非常完美，有些令人难以置信？看一看我们的用户在 TrustRadius、G2 等同行评论网站上如何评价 Splashtop。
“我在使用 TeamViewer 时，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。而且 Splashtop 价格也很优惠！” – Heather Klassen，Grey Owl Bookkeeping
如果想进一步了解我们与 TeamViewer 的对比，请阅读详细说明：为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。通过 Splashtop，可使用任意设备或操作系统（包括 iOS 和安卓）访问远程计算机！
了解 Splashtop 强大的远程访问功能
在远程访问领域，Splashtop 以强大的功能和卓越的性能从一众解决方案中脱颖而出。Splashtop 显著优势包括：
高性能远程访问
快速可靠的远程连接，Splashtop 能为您带来高清、低延迟的无缝远程会话体验。无论远程办公还是 IT 支持，Splashtop 都能为您带来流畅高效的远程体验。
安全连接
Splashtop 采用先进的加密协议、多因素身份验证并定期进行安全更新，将安全性放在首位。确保所有数据和远程会话的安全，防止被未经授权访问，让您能高枕无忧。
跨平台兼容性
使用 Splashtop，您可以从任何平台连接到您的设备。无论您使用的是 Windows PC、Mac、iOS、Android 还是 Chromebook，Splashtop 都能确保所有设备的兼容性和易用性。
易于部署和管理
Splashtop 的设置过程简单快捷。Splashtop 的用户界面友好且具备集中管理工具，可以轻松为整个组织部署和管理远程访问。
经济高效的解决方案
以其他解决方案成本的一小部分享受高级远程访问功能。Splashtop 提供灵活的定价计划以满足您的需求，无论您是个人用户、小型企业还是大型企业。
全面支持
Splashtop 可提供广泛的客户支持，随时为您提供帮助。Splashtop 为您提供丰富的资源，包括教程、常见问题解答和实时支持，确保您能充分利用远程访问解决方案。
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如何通过 6 个简单步骤开始使用 Splashtop
立即体验 Splashtop 的各项优势？请按照以下简单步骤开始操作：
选择合适的方案：打开 Splashtop 官网，��选择符合需求的方案，无论是个人用户、小型企业还是大型企业，都能从中找到合适的方案。
开始免费试用：通过电子邮件地址创建账户并设置安全密码。
安装 Business：在设备上下载并安装 Splashtop Business 应用。适用于 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook。
安装 Streamer：在要远程访问的被控端设备上，下载并安装 Splashtop Streamer。
登录：打开 Splashtop 应用并使用您的凭据登录。
启动远程会话：选择要连接的远程设备并启动远程会话。无缝访问文件、应用程序和桌面，就像面对面操作一样。
立即试用 Splashtop，远程如此简单。即可开启您的远程访问之旅！
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