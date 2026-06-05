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TeamViewer 免费版局限性及替代方案

Trevor Jackins
阅读时间：5分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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疲于应付 TeamViewer 免费版的各种限制？“免费”乍一听很不错，但 TeamViewer 免费版存在许多严重缺陷。而这些缺陷却不一定能通过升级到更贵的 TeamViewer 商业许可证得到解决。有了 Splashtop，则能节约大量预算。继续阅读，了解更多。

TeamViewer 的免费版远程桌面软件仅限个人用途。虽然用户也能通过 TeamViewer 免费版远程控制其他电脑，但却无法使用关键的远程桌面功能，比如安全更新、远程打印等。而且 TeamViewer 免费版根本无法用于远程办公。

TeamViewer 免费版与付费版

TeamViewer 提供免费版本供个人非商业使用，并为商业用户提供多个付费等级。免费版旨在偶尔访问朋友或家人的设备。如果 TeamViewer 检测到可能表明商业用途的模式，可能会限制或阻止会话。

免费版本缺乏许多专业人士依赖的功能。会话时间较短，长时间使用时性能可能下降，并且没有集中设备管理。高级选项如无人值守访问、优先文件传输和与商业工具的集成仅供付费客户使用。

付费的TeamViewer计划解锁无限会话时间、商业许可和更高性能的流媒体。他们还添加了安全合规选项、优先支持以及设备监控或增强现实协助等功能。然而，这些付费计划在远程访问行业中名列前茅。

TeamViewer 免费版的局限性

  • 免费版仅限个人用途。如果 TeamViewer 检测到商业用途，则会阻止此次远程连接，这意味着你将无法进行远程访问。

  • 以下功能在免费版本中不可用：远程打印、远程黑屏、阻止远程输入和唤醒局域网

  • 缺乏重要的安全功能，包括自动安全/功能更新。

  • 免费版无法添加其他用户。

  • 免费版无法通过移动设备提供支持。

  • 免费版不包含 TeamViewer 电话技术支持。

试想此时你正在完成某个项目，但远程会话连接却突然被阻止！这种情况不仅令人抓狂，而且会严重影响工作进度。许多 TeamViewer 免费版用户都有过这样不幸的经历，他们一次又一次的进行举报，称自己的远程连接因疑似商业用途而被阻止。

有些用户甚至猜测，TeamViewer 这样做的目的是试图强迫用户购买其商业许可。

如果我们确实需要购买商业版远程桌面应用，也不应被迫选择昂贵的许可证。我们并非别无他选，总有更好的选择

TeamViewer Free Version Limitations

为什么 Splashtop 作为远程访问解决方案优于 TeamViewer 免费版

与 TeamViewer 一样，Splashtop 远程访问软件也能做到随时随地安全地远程访问任意设备。那么，二者有什么区别呢？区别在于 Splashtop 支持按年订购，与 TeamViewer 相比，Splashtop 每年可为用户节省费用50%-70%。可见，Splashtop 的性价比更高。

此外，Splashtop 还可根据用户的具体需求提供软件包。将就使用功能有限的 TeamViewer 免费版，还是忍痛购买价格昂贵的商业许可？无需纠结，Splashtop 远程桌面解决方案为您量身定做，不仅功能齐备，而且价格合理。

如果你曾尝试取消 TeamViewer 自动续费，就会知道 TeamViewer 要求用户必须提前至少一个月进行书面通知才能取消。但在 Splashtop，我们不会使用这种手段强行留住用户。我们提供无忧订购管理服务允许用户仅一次点击即可随时关闭自动续订

听起来非常完美，有些令人难以置信？看一看我们的用户在 TrustRadiusG2 等同行评论网站上如何评价 Splashtop。

“我在使用 TeamViewer 时，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。而且 Splashtop 价格也很优惠！” – Heather Klassen，Grey Owl Bookkeeping

如果想进一步了解我们与 TeamViewer 的对比，请阅读详细说明：为什么 Splashtop 是更好的 TeamViewer 替代方案。通过 Splashtop，可使用任意设备或操作系统（包括 iOS 和安卓）访问远程计算机！

了解 Splashtop 强大的远程访问功能

在远程访问领域，Splashtop 以强大的功能和卓越的性能从一众解决方案中脱颖而出。Splashtop 显著优势包括：

高性能远程访问

快速可靠的远程连接，Splashtop 能为您带来高清、低延迟的无缝远程会话体验。无论远程办公还是 IT 支持，Splashtop 都能为您带来流畅高效的远程体验。

安全连接

Splashtop 采用先进的加密协议、多因素身份验证并定期进行安全更新，将安全性放在首位。确保所有数据和远程会话的安全，防止被未经授权访问，让您能高枕无忧。

跨平台兼容性

使用 Splashtop，您可以从任何平台连接到您的设备。无论您使用的是 Windows PC、Mac、iOS、Android 还是 Chromebook，Splashtop 都能确保所有设备的兼容性和易用性。

易于部署和管理

Splashtop 的设置过程简单快捷。Splashtop 的用户界面友好且具备集中管理工具，可以轻松为整个组织部署和管理远程访问。

经济高效的解决方案

以其他解决方案成本的一小部分享受高级远程访问功能。Splashtop 提供灵活的定价计划以满足您的需求，无论您是个人用户、小型企业还是大型企业。

全面支持

Splashtop 可提供广泛的客户支持，随时为您提供帮助。Splashtop 为您提供丰富的资源，包括教程、常见问题解答和实时支持，确保您能充分利用远程访问解决方案。

立即试用 Splashtop，体验与众不同。利用强大的远程访问功能，提高工作效率和安全性，满足各种远程办公需求。

如何通过 6 个简单步骤开始使用 Splashtop

立即体验 Splashtop 的各项优势？请按照以下简单步骤开始操作：

  1. 选择合适的方案：打开 Splashtop 官网，选择符合需求的方案，无论是个人用户、小型企业还是大型企业，都能从中找到合适的方案。

  2. 开始免费试用：通过电子邮件地址创建账户并设置安全密码。

  3. 安装 Business：在设备上下载并安装 Splashtop Business 应用。适用于 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook。

  4. 安装 Streamer：在要远程访问的被控端设备上，下载并安装 Splashtop Streamer

  5. 登录：打开 Splashtop 应用并使用您的凭据登录。

  6. 启动远程会话：选择要连接的远程设备并启动远程会话。无缝访问文件、应用程序和桌面，就像面对面操作一样。

立即试用 Splashtop，远程如此简单。即可开启您的远程访问之旅！

不要满足于 TeamViewer 的有限功能或为基本功能支付过高费用 - 尝试 Splashtop 吧

不要将就使用功能有限的 TeamViewer 免费版，也不要忍痛购买价格昂贵的 TeamViewer 付费版，先试一试 Splashtop！了解为什么数千 TeamViewer 老用户（包括免费版和付费版用户）纷纷毅然转向 Splashtop。立即免费试用 Splashtop！

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TeamViewer 免费版有时间限制吗？
TeamViewer 免费版有哪些功能？
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TeamViewer 免费版是否允许多个并发会话？

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