远程访问和支持的最佳 RealVNC 替代方案

RealVNC 是一个 远程访问 解决方案，设计用于跨设备工作，包括 Mac、Windows 和 Linux 计算机。它基于虚拟网络计算 (VNC) 技术，该技术在本地和远程设备之间传输屏幕和输入，使得居家办公或随时随地办公成为可能。
然而，许多潜在客户可能想知道 RealVNC 的最佳替代方案是什么。
因此，我们收集了 RealVNC 的七个安全替代方案。继续阅读，看看每个方案提供了什么，以及为什么你可能会考虑选择其中一个而不是 RealVNC。
为什么考虑RealVNC的替代方案？
如果你是 RealVNC 的用户或潜在客户，你可能会想知道为什么你一开始就想要一个 RealVNC 替代方案。
首先，考虑底层技术。VNC协议已有20多年历史，使其成为一种过时的远程访问方法。它的数据密集型特性导致其对带宽的需求较大，可能会减慢连接速度，并且比现代远程访问解决方案安全性较低。这增加了对VNC安全替代方案的需求。
VNC 还需要复杂的设置，包括管理端口、防火墙、客户端等等。因此，许多组织可能需要一种更快速、更用户友好的方式来远程访问设备。
RealVNC 的客户评论中提到的担忧包括“保护产品可能具有挑战性”和“程序非常不稳定。”
7个强大的RealVNC无缝远程访问替代方案
考虑到这一点，让我们来探索一些最佳的 RealVNC 替代方案。通过比较选项，您可以确定哪种解决方案最适合您的业务需求，无论是RealVNC、Splashtop还是其他。
1.Splashtop
当你想从任何地方访问设备时，Splashtop 是市场上最佳的 VNC 替代品。Splashtop 使用户可以轻松地从任何设备访问远程设备，为远程和混合办公人员、IT 团队以及任何在外工作的人提供支持。
使用 Splashtop，远程访问快速、简单且高效。只需一个应用程序和快速登录，你就可以访问所有需要的远程设备、程序和工具进行工作。它还具有包括拖放文件传输、USB 设备重定向、Wake-on-LAN、远程打印等工具和功能。
同时，Splashtop 通过多种高级安全功能保护账户和设备，包括多因素身份验证、远程连接通知、端到端加密、会话空闲超时等。
Splashtop 也是市场上最具成本效益的远程访问和支持解决方案之一。这使得它成为各类企业的一个经济实惠且强大的选择。
2. TeamViewer
TeamViewer 是另一个远程访问和支持解决方案。它提供远程连接，并包括会话自动化、会话录制和文件传输等功能。
然而，TeamViewer 的定价也是市场上最昂贵的选项之一，因此预算有限的组织可能会犹豫是否投资于它。
另一个缺点是 TeamViewer 的免费版本仅限于个人使用，许多用户报告被标记为商业活动。TeamViewer 也被用户批评其取消政策。
与 TeamViewer 相比，Splashtop 提供更低、更透明的定价，具有灵活的计划，适合个人、小型企业和大型组织，没有侵入性的使用检测或意外的许可限制。
3. AnyDesk
AnyDesk 是一个远程桌面工具，允许用户通过他们的计算机、iOS 设备和安卓设备连接到远程设备。像许多远程访问解决方案一样，它被设计为跨设备和操作系统工作，包括 Windows、macOS、Linux 和 Chrome OS。
AnyDesk 的功能包括桌面共享、文件管理、远程打印、文本聊天和白板工具。
然而，AnyDesk是另一个昂贵的选择。这使其在价格范围的高端；虽然不如TeamViewer高，但肯定比Splashtop贵。
4.远程PC
RemotePC 是另一个远程桌面访问解决方案，包括远程桌面和移动支持选项。它支持远程访问和有人值守访问，包括访问远程计算机上的文件和下载。它适用于 PC、Mac、Linux、iOS 和安卓设备，以及网络浏览器。
RemotePC 的功能包括远程重启、远程打印、远程文件访问和传输、聊天和白板工具。
与 Splashtop 相比，它缺乏诸如网络链接屏幕共享、远程重启、多用户同时访问和精细用户/计算机分组等功能——这些功能仅在其更昂贵的企业计划中提供。
5. BeyondTrust
BeyondTrust是一种可以实现远程访问和支持的工具。
BeyondTrust 更专注于安全性而非远程访问，因此它缺乏此列表中其他解决方案提供的许多功能，例如会话录制、USB 设备重定向和远程打印。它也是一个非常昂贵的工具，可能难以让个人和中小型团队负担得起。
为什么 TrustRadius 用户将 Splashtop 评为比 RealVNC 更好的替代品
当你比较 RealVNC 的替代方案时，Splashtop 脱颖而出。Splashtop 提供强大、安全且具有成本效益的远程访问，比 VNC 更可靠且易于使用。此外，Splashtop 包括多显示器支持、拖放文件传输、远程打印、局域网唤醒等功能，使得在任何设备上随时随地工作变得轻松。
Splashtop的安全性旨在始终保护账户和设备，同时不影响访问的便利性。Splashtop包括安全功能，如多因素身份验证、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知等，以便用户可以安全地访问他们的远程设备。
查看评论，很明显用户都同意。在TrustRadius上，Splashtop的总体评分为8.7分（满分10分），而RealVNC为7.2分，用户称赞Splashtop的可用性、可靠性、性能和客户支持。因此，当您在寻找VNC替代方案时，选择Splashtop是个不错的选择。
不要满足于 RealVNC - 使用 Splashtop 解锁卓越的性能、安全性和价值
当您在寻找最佳RealVNC替代方案时，选择Splashtop是个不错的选择。Splashtop提供高性能和无缝连接，使其成为各种类型和规模企业的VNC可靠替代方案。
IT团队可以使用Splashtop轻松访问远程设备并从任何地方提供故障排除，从而实现高效支持。同样，远程和混合员工可以跨设备访问他们的工作计算机、程序和工具，因此他们的工作永远不会遥不可及。
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